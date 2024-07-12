Küçülen kıyafetlerini verecekti evinde öldürüldü! Sıcak gelişme!

Adana'da olay, dün öğle saatlerinde Saimbeyli ilçesinin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Tunçöz (34), bir parkta çay içtiği T.A. (15) ile evine gitti. Evde annesi ile karşılaşan Tunçöz, "Üzerime küçük gelen kıyafetleri T.A.'ya vereceğim, o yüzden beraber geldik" dedi.

KANLI BIÇAKLA EVDEN ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre Mehmet Tunçöz'ün annesi de meyve toplamak için bahçeye çıktı. Bir süre sonra T.A. elinde kanlı bıçakla koşarak uzaklaştı.