Kudret Narının Mucize Faydaları - Şifa Deposu Kudret Narı Faydaları ve Zararları Neler?
Son dönemlerde bitkiler ve bunların faydaları üzerine çok sayıda araştırma yapılmaya başlanmıştır. Bunlar arasında kudret narı da vardır. Sebze olarak tüketilebilen kudret narının insan sağlığına faydaları çok sayıdadır. Özellikle mideye ve gastrit hastalığına iyi gelmesiyle öne çıkar. İnsan sağlığı için sağladığı faydalar ile öne çıkan kudret narı yeşil rengiyle salatalık görüntüsünü andırır. Tropikal bölgelerde yetiştirilen kudret narının ülkemizde yetiştirildiğine de rastlayabilirsiniz. İşte kudret narı faydaları…
Tadı acımsı görüntüsü ilginç olan kudret narı, tropikal meyveler arasında yer alır. Uzun yıllardır tedavi amacıyla kullanılan bu meyvenin acımsı ancak farklı bir tadı vardır. Bazı kişiler tarafından kırmızı olarak aktarılsa da esas rengi salatalık yeşilidir. Birçok sağlık sorununa iyi gelse de bunların en yaygını mide ve bağırsak rahatsızlıklarıdır. Peki kudret narı nasıl kullanılır?
KUDRET NARI FAYDALARI
Kudret narı faydaları şunlardır;
KUDRET NARI ZARARLARI
Kudret narı zararları faydalarına göre daha az belirgindir. Bunlar çoğunlukla kronik hastalıkları olan kişileri ilgilendirir. Ayrıca düzenli ilaç kullananlar da kudret narını dikkatli kullanmalıdır. Bunun yanında her meyvede ve sebzede olduğu gibi kudret narında da tüketim miktarına dikkat edilmesi gerekir. Günde 1 tatlı kaşığı kullanılması yeterli olacaktır. Ayrıca kudret narının çekirdekleri zehirlenmeye yol açabilir, bu nedenle çekirdeğinden uzak durulmalıdır.
KUDRET NARI NASIL KULLANILIR?
Peki kudret narı nasıl kullanılır? Çiğ olarak tüketebileceğiniz kudret narını zeytinyağı ya da bal içinde bekletebilir veya çay olarak tüketebilirsiniz. Fazla tüketimi yan etkiye neden olduğundan tüketim öncesi doktorunuza başvurmalısınız.
KUDRET NARI CİNSELLİĞE FAYDALI MI?
Sebze ve meyvelerin cinsel hayata katkısı olduğu bilinen bir bilgidir. Bu nedenle birçok kişinin aklından “Kudret narı cinselliğe faydalı mı?” sorusunun geçmesi normaldir. Cinsellik üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen kudret narı afrodizyak özelliği olan tropikal meyveler arasındadır. Özellikle libidoyu artırmasıyla isteği yükseltir ve yatak odasının elektriğini değiştirmeye katkıda bulunabilir.
KUDRET NARI HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
Peki kudret narı hangi hastalığa iyi gelir? Eski dönemlerden beri sağlık için kullanılan kudret narı, çeşitli hastalıklar üzerinde etki sahibidir. Kudret narının iyi geldiği bazı durumlar şunlardır;
KUDRET NARININ CİLDE FAYDALARI
Kudret narının cilde faydaları da son derece fazladır. Bunlar;
KUDRET NARININ MİDEYE FAYDALARI
Kudret narının mideye faydaları birçok uzman tarafından özellikle aktarılmıştır. Bağırsak hareketlerine iyi geldiğinden mide kaynaklı sorunları da hafiflettiği düşünülür. Ayrıca kudret narında hazımsızlığa iyi gelme gibi etkiler de söz konusudur. Ancak bunlardan en etkili olanı gastrit ve ülser gibi mide sorunlarında mukozadaki iltihaplı yapıyı rahatlatmasıdır. Birçok mide hastasında bu sorunlar can sıkıcıdır ve kudret narı ile rahatlamaya çalışan insan azımsanmayacak derecede fazladır.
KUDRET NARININ SAÇA FAYDALARI
Kudret narının saça faydaları ise şunlardır;