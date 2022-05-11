Kudüs'te gerginlik sürüyor: Bir şüpheli etkisiz hale getirildi 0:00 / 0:00

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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'in Kattanin Çarşısı'nda bir şüphelinin, "bölgede bulunan İsrail polislerine saldırdığı" ileri sürüldü.

"Buna karşılık polisin ateş açtığı bu kişi olay yerinde etkisiz hale getirildi. Güçlerimiz ise saldırıda zarar görmedi." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu kişinin kimliğine ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İSRAİL MESCİD-İ AKSA KAPILARINI KAPATTI

Öte yandan, olayın ardından İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek burada ibadet eden Müslümanlara müdahale etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya açılan kapıları giriş-çıkışlara kapattı.

Olayın, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da Aljazeera'nın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi başından vurarak öldürmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Katar merkezli Aljazeera kanalının muhabiri Ebu Akile, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken üzerinde "basın" yazılı çelik yelek bulunmasına rağmen İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.