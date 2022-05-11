Kudüs'te gerginlik sürüyor: Bir şüpheli etkisiz hale getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kudüs'te gerginlik sürüyor: Bir şüpheli etkisiz hale getirildi
ABONE OL

İsrail polisi: Kudüs'te saldırıda bulunan bir şüpheli etkisiz hale getirildi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "İsrail polisine saldırıda bulunduğu" ileri sürülen bir kişinin İsrail güçlerince ateş açılarak "etkisiz hale getirildiği" bildirildi.

Kudüs'te gerginlik sürüyor: Bir şüpheli etkisiz hale getirildi
Kudüs'te gerginlik sürüyor: Bir şüpheli etkisiz hale getirildi
0:00 / 0:00
AA

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'in Kattanin Çarşısı'nda bir şüphelinin, "bölgede bulunan İsrail polislerine saldırdığı" ileri sürüldü.

"Buna karşılık polisin ateş açtığı bu kişi olay yerinde etkisiz hale getirildi. Güçlerimiz ise saldırıda zarar görmedi." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu kişinin kimliğine ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İSRAİL MESCİD-İ AKSA KAPILARINI KAPATTI

Öte yandan, olayın ardından İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek burada ibadet eden Müslümanlara müdahale etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya açılan kapıları giriş-çıkışlara kapattı.

Olayın, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da Aljazeera'nın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi başından vurarak öldürmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Katar merkezli Aljazeera kanalının muhabiri Ebu Akile, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken üzerinde "basın" yazılı çelik yelek bulunmasına rağmen İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

California'da duş süresinin 4 dakikaya indirilmesi istendi
DÜNYA California'da duş süresinin 4 dakikaya indirilmesi ...
İsrail, Al Jazeera muhabirinin ölümünün sorumluluğunu reddetti
DÜNYA İsrail, Al Jazeera muhabirinin ölümünün sorumluluğunu ...
Ukrayna: Rusya'nın Azovstal'e saldırıları sürüyor
DÜNYA Ukrayna: Rusya'nın Azovstal'e saldırıları sürüyor
Pussy Riot'ın üyesi kurye kılığında Rusya'dan kaçtı
DÜNYA Rus müzik grubunun üyesi, kurye kılığında Rusya'dan ...
Yunanistan'dan Türkiye mesajı: Biz komşuyuz ve komşu kalacağız
DÜNYA Yunanistan'dan Türkiye mesajı
Son dakika: MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz
DÜNYA MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist ...
Rusya'dan AB ülkesinin kararına sert tepki - Dünyadan Haberler
DÜNYA Rusya'dan AB ülkesinin kararına sert tepki
WSJ yazdı: Biden yönetiminden Türkiye ile yeni silah anlaşması talebi - Güncel Haberler
DÜNYA WSJ yazdı: Biden yönetiminden Türkiye ile yeni silah ...
Josep Borrell: Arabuluculuk sürecinde Türkiye iyi iş çıkarıyor
DÜNYA Josep Borrell: Arabuluculuk sürecinde Türkiye iyi iş ...
Yeni düzenleme getirildi: Çin'de 16 yaş altına canlı yayın yasağı kararı! - Dünyadan Haberler
DÜNYA Çin'de 16 yaş altına canlı yayın yasağı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.