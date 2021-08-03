Kudüs'te yangın çıktı 0:00 / 0:00

İHA

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria/ Kudüs’te, İsrail’e bağlı Shorish yerleşim bölgesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale için İsrail tarafından bölgeye 15 yangın söndürme uçağı gönderildi.

İsrail Kudüs İtfaiye ve Kurtarma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, “Karadan 9 itfaiye ve kurtarma ekibi yangını söndürmeye çalışıyor. Yangın çeşitli yönlerden ve güçlü bir şekilde büyüyor.

Olay yerine takviye ekipler ve yangın söndürme uçakları istedik" ifadelerini kullandı. Gökyüzü siyah dumanlarla kaplanırken Kudüs karayolunda yoğunluk yaşanıyor.

Yangında ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmazken yangının henüz kontrol altına alınmadığı öğrenildi.

Görsel: Geçmiş döneme aittir.