'Kuğu Gölü' balesi büyüledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale
ABONE OL

'Kuğu Gölü' balesi büyüledi

Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu, Kuğu Gölü ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sanatseverlere büyüleyici iki akşam yaşattı. Biletleri aylar öncesinden tükenen gösteri; kostüm ve sahne tasarımı konusunda seyircilerden tam not aldı.

'Kuğu Gölü' balesi büyüledi
HABERTURK.COM


İstanbul'da iki akşam üst üste 'Kuğu Gölü' fırtınası esti. Moskova Devlet Akademik Klasik Bale Tiyatrosu, Kuğu Gölü ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Gösteri kostüm ve sahne tasarımı konusunda seyircilerden tam not aldı.

CRR’de iki perde olarak izleyiciyle buluşan Kuğu Gölü Balesi, Rus bale tarihindeki ilk Rus-İngiliz ortak yapımı olup, Natalia Kasatkina ve Vladimir Vasilev tarafından sahnelendi. Tasarımı ise, ödüllü İngiliz sahne tasarımcısı Tim Goodchild yaptı. Prodüktör Kasatkina ve Vasilev eseri sahnelerken Marius Petipa, Lev Ivanov ve Alexander Gorsky'nin koreografisini yaptığı ilk versiyonundan ilham aldı.

Kuğu Gölü ilk kez 1877’de Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelenmişti. Rus klasik balesinin bir sembolü olan Kuğu Gölü, efsanevi motiflere dayanıyor ve karanlık güçlere karşı mücadele ile insanlığın en yüksek tezahürü olarak sevgiyi anlatıyor.

Biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen ve iki akşam İstanbullularla buluşan Kuğu Gölü Balesi’ni 2 bin kişi izledi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kitap alıp da vermeyenler... Ödünç kitap alıp da vermeme alışkanlığının eskilere kadar uzandığını biliyor muydunuz?
KÜLTÜR-SANAT Kitap alıp da vermeyenler
Avrupalıların geçmişte neden peruk taktığını biliyor musunuz? Altında yatan sırrı öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız!
KÜLTÜR-SANAT Avrupalıların neden peruk taktığını biliyor musunuz?
'Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi' sergisi Pera Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANAT 'Hikâyelerin Hikâyesi' Pera Müzesi'nde
'Cam Atatürk portresi Rahmi M. Koç Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANAT 'Cam Atatürk' Rahmi M. Koç Müzesi'nde
En iyi 15 Noel filmi
KÜLTÜR-SANAT En iyi 15 Noel filmi
Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi
KÜLTÜR-SANAT Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi Pera'da
Saim Bugay 'Heykelin Sözü' sergisi İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT 'Heykelin Sözü' İş Sanat'ta
Pera Müzesi'nden yeni sergi 'Zamane İstanbulları'
KÜLTÜR-SANAT Yeni sergi 'Zamane İstanbulları'
2022'ye aşk ezgileriyle veda
KÜLTÜR-SANAT 2022'ye aşk ezgileriyle veda
Roma'da Şuşa'nın 270. kuruluş yıl dönümüne özel konser
KÜLTÜR-SANAT Roma'da Şuşa konseri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.