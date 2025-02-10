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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Kuğunun Şarkısı' Ataşehir'de

        'Kuğunun Şarkısı' Ataşehir'de

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında 11 Şubat'ta 'Kuğunun Şarkısı" oyununu Ataşehir seyircisiyle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:23
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        'Kuğunun Şarkısı' Ataşehir'de
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        Anton Çehov’un yazdığı, Yılmaz Gruda’nın çevirdiği, Bora Seçkin’in yönettiği “Kuğunun Şarkısı” 11 Şubat 2025 Salı günü saat 15.00 ve 20.30’da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.

        110. yıl etkinlikleri kapsamında İstanbul’un her noktasına oyunlarını götürmeyi hedefleyen İBB Şehir Tiyatroları, klasik ve çağdaş oyunlarını İstanbul’un birçok ilçesinde seyirciyle buluşturmaya devam edecek.

        KUĞUNUN ŞARKISI

        Anton Çehov’un tek perdelik kısa oyunlarından biri olan Kuğunun Şarkısı’nda, yaşlı ve yalnız bir aktörün geçmişiyle yüzleşmesine, hayatını sorgulamasına, pişmanlıklarına ve aradan geçen onca yıla rağmen, hala, hayatta en iyi yaptığı şeye, aktörlüğe tutunmaya çalışmasına tanık oluyoruz.

        Oyunda, insan doğasının gizli özlemlerini, öfkelerini ve tutkularını yansıtan önemli bir Çehov karakteri olarak karşımızda duran Svetlevidov’un anılarında yeniden canlanan Shakespeare’nin seçme tiradları, izleyenleri de oyuncunun geçmişine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

        Alkışlar, tebrikler, aşklar ve şöhretin sarhoşluğuyla, yaşamı boyunca mutluluğu ve hayatın anlamını arayan Svetlevidov, geride bıraktığı onca hayal kırıklığına ve çektiği bütün sıkıntılara rağmen, sahnede ölümü bekliyor olduğu gerçeğinin önünde bile başını eğmeden durmaya devam ediyor.

        Oyunda Bora Seçkin, Ertan Kılıç, Naşit Özcan, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Kuğunun Şarkısı
        #tiyatro
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