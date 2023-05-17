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Haberler Gündem 3. Sayfa Kullandığı forkliftin altında can verdi
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İşçinin feci sonu! Kullandığı forkliftin altında kaldı

Rize'de işçi Yakup Küçüksarı, manevra yaptığı sırada devrilen forkliftin altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Küçüksarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi

Kullandığı forkliftin altında can verdi
DHA

Rize'de, manevra yaparken devrilen forkliftin altında kalan işçi Yakup Küçüksarı (22), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Çayeli ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemesi satan iş yerinde çalışan Yakup Küçüksarı, kullandığı boş forkliftin, manevra yaptığı sırada devrilmesiyle, altında kalıp yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Forkliftin altından çıkarılan Küçüksarı, ambulansla Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçüksarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Forkliftin devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Manevra yaptığı sırada devrilen forkliftten işçilerden birinin atlayıp kurtulduğu, Küçüksarı'nın ise altında kaldığı görüntüde yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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