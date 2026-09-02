Akbank Caz Festivali 26 Eylül'de başlıyor

Türkiye’nin en köklü kültür sanat geleneklerinden Akbank Caz Festivali, 36. kez İstanbul’da müzikseverlerle buluşuyor. Sanatı her disipliniyle destekleyen Akbank Sanat ile BKM organizasyonunda düzenlenen festival, bu yıl 26 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programda, 15’ten fazla ülkeden gelen 200’e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri yer alıyor.

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Akbank Caz Festivali, bu yıl da cazın farklı kuşaklarını, türlerini ve ifade biçimlerini İstanbul’un çeşitli sahnelerinde buluşturan zengin programıyla müzikseverleri kapsamlı bir keşif rotasına davet ediyor. Programda Arturo Sandoval, James Carter, Bugge Wesseltoft, Emin Fındıkoğlu, İmer Demirer, Sibel Köse, Dhafer Youssef, Savina Yannatou, Cochemea ve Nicole Zuraitis gibi cazın usta isimleri; genç caz müzisyenleri, uluslararası sahnenin dikkat çeken temsilcileri, özel tribute projeleri, söyleşi, dinleme kulübü ve çocuk atölyeleriyle birlikte yer alıyor. Festival, cazın sahnedeki enerjisini müziğin hafıza, arşiv, görsel kültür ve eğitimle kurduğu bağlarla birlikte ele alıyor.

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‘İstanbul’un Müzik Kültürüne Yön Veren ve Kendi İzini Bırakan Bir Ekol’ 36. Akbank Caz Festivali’nin program duyurusu için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Akbank Caz Festivali, 36 yıldır İstanbul’un müzik hayatının içinde. Bugün geldiği noktada da kendi geleneğini yaratmış, kendi dinleyicisini oluşturmuş, kendine özgü bir ekol haline gelmiş güçlü bir hikayeyi temsil ediyor. Yıllar içinde değişen müzik dünyasına ayak uydururken cazın özgür ruhunu, yaratıcı gücünü ve sınırları aşan etkisini İstanbul’a taşıyor. Akbank Caz Festivali’nin bundan sonra da İstanbul’un müzik kültürüne yön veren, yeni seslere alan açan ve kendi izini bırakan bir ekol olarak yoluna devam etmesini diliyoruz” dedi.

Soldan Sağa: Derya Bigalı, Seçil Demiralp, Kaan Gür, Gözde Sivirioğlu, Ayşegül Turfan Mumcuoğlu

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‘Her Kuşakta Kendini Yenileyen Ruhuyla Geleceğe İlham Veriyor’

Akbank Caz Festivali’nin bu yıl da dünya çapında önemli isimlerin eşliğinde müzikseverlere ilham verici bir buluşma alanı sunacağını belirten Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, “Akbank Caz Festivali’ni 36. yılında da güçlü programıyla cazın özgür, çoğulcu ve yenilikçi ruhunu İstanbul’un farklı noktalarına taşıyoruz. Cazın doğasında var olan doğaçlama, diyalog ve birlikte üretme kültürü, bugün özellikle gençler için çok güçlü bir ilham kaynağı. Festivalimizle bu ruhu sahnelerden atölyelere, söyleşilerden genç müzisyenlere yönelik özel projelere kadar geniş bir alana yayıyoruz. JAmZZ Masterclass Programı ile de genç caz müzisyenlerine ustalarıyla bir araya gelme, sahne deneyimi kazanma ve yurt dışında eğitim fırsatlarına erişme imkânı sunarak onların gelişim yolculuklarına katkı sağlıyoruz. Cazın her kuşakta kendini yenileyen ruhuyla, festivalimizin geleceğe ilham vermeye devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

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Akbank Caz Festivali Proje Danışmanı Ayşegül Turfan Mumcuoğlu ise şöyle konuştu: “Uzun soluklu iş birliğimizin 36. yılında, BKM organizasyonu ile, İstanbul’un farklı noktalarındaki 24 mekana yayılan Akbank Caz Festivali deneyimini her yıl yaşatmayı sürdürüyoruz. Bu yolculukta yanımızda olan, festivalin gerçekleşmesine katkı sunan tüm partnerlerimize, sanatçılarımıza ve dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Festivalimizin kuruluşundan 2013’e kadar direktörlüğünü üstlenen sevgili Mehmet Uluğ’u ve İstanbul’un müzik hayatına bıraktığı derin izleri anmak üzere bu yıl da özel bir projede bir araya geliyoruz. 30 yıl önce yayımladığı ilk albümü New Conception of Jazz’den ismini alan projesiyle Bugge Wesseltoft’a çelloda Gülşah Erol eşlik edecek. Bu özel projeyi ve daha pek çok özel sanatçıyı Akbank Caz Festivali’nde sanatseverlerle buluşturuyoruz.”

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Akbank Caz Festivali Yöneticisi Gözde Sivişoğlu ise düzenlenen basın toplantısında festivalin tüm programını paylaştı. Festivalin son açıklanan isimleri şöyle:

Genç caz müzisyenlerinin gelişimine ve sahne deneyimine alan açan JAmZZ Masterclass, farklı enstrümanlardan müzisyenleri ustalık sınıflarında bir araya getirirken programın öne çıkan isimlerine Akbank Caz Festivali’nde konser verme imkânı da sunuyor. Geçtiğimiz yıl 35. Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleşen programın ardından seçilen yedi müzisyen, bu yıl JAmZZ Sessions için aynı sahnede buluşuyor. Saksafonda İdil Duru Koyuncu, trompette Kemal Mutluergil, gitarlarda Efe Selvi ve Emre Başer Alp, kontrbasta Muhammed Habib Haznedar, davullarda Emin Poyraz Urhan ve Abdullah Örs’ten oluşan kadro; farklı eğitim, üretim ve sahne deneyimlerini bu buluşmaya taşıyor.

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21. Nardis Genç Caz Müzisyeni Yarışması’nda Akbank Caz Festival Ödülü kazanan Barış Alp Dönmez, Doruk Liman, Ulaş Özdemir ve Öykü Damla Gözel’i, yarışmanın birincisi Selami Baysal ile birlikte Corda Quintet çatısı altında sahneye taşıyor. 17 yaşında tam bursla Berklee College of Music'e kabul edilen, Şarkı Yazarlığı ile Kayıt ve Prodüksiyon alanlarında eğitim gören 2026 mezunu Ada Canata da vokal ve arpı buluşturan özgün repertuvarıyla festival programında yer alıyor.

Bunun yanı sıra James Hakan Dedeoğlu da folk ve ambient estetiklerini sinematografik bir anlatımla birleştiren TSU! projesiyle uzun bir aranın ardından festival sahnesine dönüyor. Projede Dedeoğlu’na Mert Aslan Üçer ve görselleriyle Aylin Güngör eşlik ediyor.

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Her sene programda yer verdiği Caz Kulüpleri Gecesi serisi de festivalin yerli sahneyle kurduğu güçlü bağı öne çıkarıyor. Rişe Özkan, hocası Sheila Jordan’a ithaf ettiği özel tribute performansıyla; Öner Karaçuha Quartet ise İdil Meşe ve Dipnot’un konuk olacağı konseriyle seri kapsamında dinleyiciyle buluşacak. Ezgi Sevgi Can, kayıp, yas ve anımsama temalarını merkezine alan Karanfiller albümünden besteleriyle; Cansu Nihal Akarsu klasik müzik altyapısını caz vokal çalışmalarıyla genişleten yorumuyla; Cenk Esen ise çağdaş cazı soul, elektronik ve deneysel müzikle buluşturan özgün diliyle dinleyiciyle buluşacak. Barış Doğukan Yazıcı Quintet ise piyanist Marko Churnchetz ile birlikte Miles Davis Centennial Celebration projesiyle Miles Davis’in zamansız müziğini günümüz caz anlayışıyla yeniden yorumlayacak.

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Miles Davis’in 100. doğum yılı, festival programında farklı etkinliklerle selamlanıyor. Miles: Bir Caz İkonunun Anatomisi söyleşisi, Davis’i yaşamı, efsanevi kayıtları ve az bilinen yönleriyle ele alırken Hakan Rauf Tüfekçi moderatörlüğünde Hakan Atala, Atilla Ayginin ve Eray Düzgünsoy’u bir araya getirecek. fugamundi x Can Sürmen Caz Dinleme Kulübü, groove’un insan hâline odaklanan özel oturumuyla; Hafıza, Caz ve Görsel Kültür: İMÇ’de Bir Zaman Yolculuğu ise Müjde Yazıcı ve Görkem Kızılkayak’ın anlatımıyla müzik hafızası ve görsel kültür arasında bir köprü kuracak. Programın düşünsel hattında İlhan Mimaroğlu'nun Yapıtlarında Caz Ögeleri başlıklı söyleşide Leyla Diana Gücük ve Alper Maral, Mimaroğlu’nun caz kültürüyle kurduğu çok katmanlı ilişkiye odaklanacak. Radyo, Televizyon ve Caz buluşmasında ise Hülya Tunçağ moderatörlüğünde Sibel Köse ve Cem Tuncer, yayıncılık kurumlarının cazın gelişimindeki rolünü ve orkestraların bu tarih içindeki yerini örneklerle ele alacak. Bant Mag.’in sevilen buluşması Beni Bu Şarkılar Mahvetti’nin festivale özel edisyonunda da Heja Bozyel ve Mert Aslan Üçer, gönüllerine damga vuran şarkıların hikâyelerini paylaşacak.

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Festivalin özel geceleri ve tematik buluşmaları da programda geniş yer buluyor. Aramızdan ayrılışının 13’üncü yılına özel olarak düzenlenen Mehmet Uluğ Gecesi’nde, cazı elektronik, ambient ve kulüp müziğiyle buluşturan Norveçli müzisyen Bugge Wesseltoft, New Conception of Jazz projesiyle sahnede olacak; kendisine çelloda Gülşah Erol eşlik edecek. Türkiye caz sahnesinin usta trompetçilerinden İmer Demirer ise 50. sanat yılını kutladığı özel konseriyle festival programında yer alacak. ACT Music iş birliğiyle düzenlenen Off the Record with ACT Music buluşmasında ise Andreas Brandis, Revna Karacabeyli Küçükşahin ve Halit Tansu Özyurt, bağımsız plak şirketi kültürünü, katalog inşasını ve sanatçılarla uzun soluklu ortaklıklar kurmanın dinamiklerini konuşacak.

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Uzun zamandır çocuklarla Soundpainting atölyeleri düzenleyen Burcu Yılmaz ise ses, hareket ve doğaçlamayı bir araya getiren Çılgın Çocuk Orkestrası atölyeleri ile çocukların yaratıcı ifade alanlarını genişletmeye ve birlikte üretmenin farklı yollarını keşfetmeye odaklanacak. Berrin Çopur ile Pırlangıç Çocuk Caz Konseri de festivali farklı yaş gruplarına uzanan kapsayıcı bir programa dönüştürecek.

36. Akbank Caz Festivali'nin biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.

FESTİVAL PROGRAMI

Corda Quintet

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26 Eylül // Yeldeğirmeni Sanat

Nardis Genç Caz Müzisyeni Yarışması ile Akbank Caz Festivali arasında yıllardır süren buluşma, bu yıl Corda Quintet ile devam ediyor. 21. Nardis Genç Caz Müzisyeni Yarışması’nda derece elde etmelerinin ardından festivalde sahne almak üzere bir araya gelen müzisyenlerden oluşan grubun kadrosunda vokalde Barış Alp Dönmez, gitarda Doruk Liman, basta Ulaş Özdemir, piyanoda Öykü Damla Gözel ve davulda yarışmanın birincisi Selami Baysal var. Yerli ve uluslararası birçok genç müzisyen programının farklı eğitim ve sahne deneyimlerini aynı kadroda buluşturan beşli, Türkiye’nin yeni kuşak caz müzisyenlerinden bir kesiti 36. Akbank Caz Festivali sahnesine taşıyor. Corda Quintet, 26 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat’ta.

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Barış Alp Dönmez: Vokal

Doruk Liman: Gitar

Ulaş Özdemir: Bas

Öykü Damla Gözel: Piyano

Selami Baysal: Davul

Danae Palaka

26 Eylül 2026 // Yeldeğirmeni Sanat

İstanbul merkezli davulcu ve besteci Danae Palaka; çağdaş caz, krautrock ve elektronik müzik geleneklerini Anadolu, Balkanlar ve Afrobeat'ten beslenen ritimlerle buluşturuyor. Atina'da, köklerinin bir kısmı İstanbul'a uzanan müzisyen bir ailede dünyaya gelen Palaka, hem şehrin kültürel mirasını hem de kendi hikâyesini daha yakından keşfetmek için İstanbul'a taşındı. O günden bu yana da yerel ve uluslararası sahnelerde üretimini sürdürüyor. Ekim 2024'te, Türkiye elektronik müzik sahnesinin önemli selectorlarından Zozo'nun plak şirketi A.F.O.M. INT. etiketiyle ilk albümü Velox'u yayımladı. Prodüktörlüğünü Nikos Dervisis ile paylaştığı albüm, davul ile analog synthesizerlar arasındaki etkileşimi; girift ritimler ve düşsel dokularla katmanlandırarak kana karışan bir ses evrenine dönüştürüyor. Danae Palaka, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 26 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat’ta.

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Danae Palaka: Davul, sampler

Ezgi Sevgi Can: Saksafon

Nikos Dervisis: Synthesizer

Ömer Dominic Akalın: Bas gitar

Joe Armon-Jones

26 Eylül 2026 // Frankhan Selectist

Güney Londralı klavyeci, prodüktör, besteci ve grup lideri Joe Armon-Jones, Ezra Collective grubunun kurucu üyelerinden ve caz eğitim programı Tomorrow’s Warriors’ın mezunlarından biri. İcrası ve doğaçlama yeteneği ile farklı türlerde birçok projede aranan bir figür hâline geldi. Gilles Peterson’ın plak şirketi Brownswood Recordings etiketiyle yayımladığı iki albümün ardından 2021’de kendi plak şirketi Aquarii Records’ı kuran Armon-Jones, dubstep öncüsü Mala ve uzun soluklu yaratıcı ortağı Maxwell Owin ile kulüp odaklı iş birliklerine imza attı. Müzisyenin bugüne kadarki en büyük yaratıcı açılımı ise 2025’te yayımlanan iki albümden oluşan All The Quiet ile oldu. Kavramsal olarak birbirine bağlı olsa da farklı karakterler taşıyan bu iki albümde müzikal evrenini yeni ses ve ifade biçimlerine doğru genişletirken kendisine Asheber, Greentea Peng, Wu Lu, Hak Baker ve Yazmin Lacey gibi konuklar eşlik etti. Joe Armon-Jones, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 26 Eylül’de Frankhan Selectist sahnesinde.

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Joe Armon-Jones: Tuşlular

Mutale Chashi: Bas

Ayo Salawu: Davul

Ada Canata

27 Eylül 2026 // Sakıp Sabancı Müzesi

Vokal ve arpı buluşturan özgün müzikal yaklaşımıyla öne çıkan müzisyen, söz yazarı, besteci ve prodüktör Ada Canata; caz, pop, soul, Türk müziği ve klasik Avrupa müziğini arpın zengin mirasıyla bir araya getiriyor. Eskişehir'de doğup büyüyen Canata, arp eğitimine 10 yaşında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Bodrum Müzik Festivali ve Sofar Sounds İzmir gibi önemli platformlarda sahne aldı; ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı. 17 yaşında tam bursla Berklee College of Music'e kabul edilen Canata, Şarkı Yazarlığı ile Kayıt ve Prodüksiyon alanlarında eğitim gördü ve 2026 yılında mezun oldu. Müzik kariyerini Los Angeles'ta sürdüren Ada Canata, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 27 Eylül Pazar sabahı Sakıp Sabancı Müzesi’nde.

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Ada Canata: Vokal ve arp

Miles: Bir Caz İkonunun Anatomisi

27 Eylül 2026 // Komünite

Bu keyifli söyleşi, doğumunun 100. yılında, caz tarihinin belki de üzerine en çok konuşulan isimlerinden Miles Davis’i; yaşamının en keskin virajları, efsanevi kayıtları, az bilinen ve pek konuşulmayan yönleri, korkuları, sahne kıyafetleri ve insan ilişkileri üzerinden ele alıyor. 27 Eylül’de Komünite’de gerçekleşecek ve gerçek bir caz efsanesi olan Miles Davis’in etrafındaki bazı sis perdelerini aralamayı amaçlayan bu buluşma, hayranlarının katkılarına da açık.

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Moderatör: Hakan Rauf Tüfekçi

Panelistler: Hakan Atala, Atilla Ayginin, Eray Düzgünsoy

Beni Bu Şarkılar Mahvetti: 36. Akbank Caz Festivali Özel

27 Eylül 2026 // Bant Mag. / Havuz BİNA

Farklı disiplinlerden konuklarının onları “mahvetmiş”, gönüllerine damga vurmuş şarkıları ve ardındaki hikâyeleri anlattığı Beni Bu Şarkılar Mahvetti buluşmaları, Bant Mag. tarafından 2018’den beri düzenleniyor. Bina’nın çatı katını canlı bir dergiye dönüştüren programın 36. Akbank Caz Festivali’ne özel olarak kurgulanan edisyonunda konuklarımız: Avukat, gazeteci, kültürel proje danışmanı, içerik üreticisi Heja Bozyel ve Büyük Ev Ablukada ile tanınan müzisyen, prodüktör ve mimar Mert Aslan Üçer. 27 Eylül’de, dergi ekibinin moderatörlüğünde Bant Mag. / Havuz BİNA’da gerçekleşecek Beni Bu Şarkılar Mahvetti etkinliğine katılım ücretsiz, kapasite 50 kişiyle sınırlı.

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Momoko Gill

27 Eylül 2026 // Yeldeğirmeni Sanat

Momoko Gill, Birleşik Krallık elektronik müzik ve caz sahnesinin gizli kalmış cevherlerinden. Kendi kendini yetiştirmiş bir davulcu, prodüktör, besteci ve vokalist olan Gill; bugüne dek Alabaster DePlume, Matthew Herbert, Coby Sey, Tirzah ve Nadeem Din-Gabisi ile yaptığı iş birliklerine kendine özgü dokunuşunu kattı. Davul setinin başında, klavyelerde ve mikrofon önünde geçen yoğun turne deneyimi bestecilik ve prodüksiyon içgüdülerini iyice keskinleştirdi. Şubat 2026’da Strut etiketiyle yayımlanan ilk solo albümü Momoko, taklitten bilinçli olarak uzak duran, müziğini geleneklerden çok sezgi ve ifade gücü üzerinden inşa eden bir besteci ve icracı olduğunun altını çizer nitelikte. Londra’da yaşayan müzisyenin ilk İstanbul konseri 36. Akbank Caz Festivali kapsamında British Council desteğiyle 27 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat’ta gerçekleşecek.

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Momoko Gill: Davul, ana vokal

Mei Kirby: Piyano, tuşlular, altyapı, geri vokaller

Ezekiel Ajie: Bas gitar, kontrbas, geri vokaller

Tamar Osborn: Saksafon, flüt, klarnet

Off the Record with ACT Music

29 Eylül 2026 // taproomx

1992’den bu yana Avrupa cazının kendine özgü kimliğinin şekillenmesinde önemli rol oynayan bağımsız plak şirketi ACT, kapılarını ve kataloğunu İstanbul'un caz camiasına açıyor. 30 yılı aşan kataloğundan seçilmiş plakları dinleyerek ACT’in köklerinden bugününe uzanan yolculuğunu deneyimleyeceğimiz Off the Record buluşmasında, ACT ve Loft Union ekipleri bağımsız bir caz şirketini bugün ayakta tutmak, katalog inşa etmek ve sanatçılarla tesirli ortaklıklar kurmanın gerçek hâli üzerine bir sohbet gerçekleştirecek. “Günümüz müzik sektöründe bağımsız bir plak şirketi ne anlama geliyor? Dijitalin ve streaming platformlarının çağında, fiziksel ürünün (plak, koleksiyon, her türlü somut nesne) ve canlı deneyimin, konserin yeri nedir? Bir label bir sanatçıyı nasıl keşfeder, nasıl büyütür, bir kariyeri yıllara nasıl yayar? Ve tüm bunların ortasında bir ‘ses’ nasıl korunur?” gibi sorulara yanıt arayacak söyleşi ve ACT kataloğundan parçaların eşlik edeceği buluşma, 29 Eylül’de taproomx ev sahipliğinde düzenleniyor.

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Konuşmacılar: Andreas Brandis (ACT Ortağı ve Genel Müdürü), Revna Karacabeyli Küçükşahin (ACT Ürün ve Pazarlama Müdürü), Halit Tansu Özyurt (Loft Union kurucusu)

Caz Kulüpleri Gecesi: Barış Doğukan Yazıcı Quintet feat. Marko Churnchetz

“Miles Davis Centennial Celebration”

29 Eylül 2026 // Nardis Jazz Club

Caz tarihinin en belirleyici figürlerinden Miles Davis’in yenilikçi ruhunu, doğaçlama anlayışını ve caz üzerindeki kalıcı etkisini kutlayan özel bir tribute projesi olan “Miles Davis Centennial Celebration”, müzisyenin 100. doğum yılına özel olarak hazırlandı. Barış Doğukan Yazıcı Quintet, Miles Davis’in farklı dönemlerinden seçilen eserleri özgün bir yaklaşımla ele alırken; Avrupa ve Amerika caz sahnelerinde kendine özgü müzikal diliyle öne çıkan piyanist Marko Churnchetz ile özel bir müzikal buluşmaya imza atıyor. 36. Akbank Caz Festivali’nin Caz Kulüpleri Gecesi serisi kapsamında 29 Eylül’de Nardis Jazz Club’da gerçekleşecek konser, Miles Davis’in zamansız müziğini günümüz caz anlayışıyla yeniden yorumlayacak.

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Barış Doğukan Yazıcı: Trompet, flugelhorn

Engin Recepoğulları: Tenor saksafon

Marko Churnchetz: Piyano

Ozan Musluoğlu: Bas

Ferit Odman: Davul

Caz Kulüpleri Gecesi: Rişe Özkan A Tribute to Sheila Jordan

29 Eylül 2026 // Asa Khai

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan Rişe Özkan, 16 yıl boyunca kurumsal iletişim alanında çalıştıktan sonra müzikal yolculuğunu profesyonel olarak sürdürdü. Klasik piyano ve şan eğitimini takiben Randy Esen’den vokal tekniği ve ardından Caz Evi ve Modern Müzik Akademisi'nde caz vokal eğitimlerini aldı. 2017’de William Paterson Üniversitesi'nin caz vokal performans yüksek lisans programına kabul edildi; 2019'da mezun olduktan sonra New York'ta sahne aldı ve Sheila Jordan, Bill Charlap, Nancy Marano ile Aaron Goldberg gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. Özkan, 36. Akbank Caz Festivali’nin Caz Kulüpleri Gecesi serisi kapsamında gerçekleşecek konserini, 2025’te hayatını kaybeden caz vokalin en büyük ustalarından ve hocası Sheila Jordan'a ithaf ediyor. İdolünü şarkılar, anılar ve hayatından kesitlerle anacağı bu özel performans, 29 Eylül’de Asa Khai’de.

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Rişe Özkan: Vokal

Bora Çeliker: Gitar

Baran Say: Kontrbas

Nihal Saruhanlı: Davul

Caz Kulüpleri Gecesi: Öner Karaçuha Quartet

29 Eylül 2026 // Bova

Öner Karaçuha, hem solo projeleri hem de farklı sanatçılarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle caz, pop, hip hop ve etnik müzik türlerinde üretimlerini sürdürüyor. “Root” ve “Body” adlı teklilerini 2020’de paylaştıktan sonra No Land grubundan Kamil Hajivey ve Emre Akbay ile düetlere imza atan müzisyen, 2025’te A New Era Begins adlı ilk albümünü yayımladı. Albümün ardından İdil Meşe ile “Old Love”; Dipnot ile de “Ambulans” adlı şarkılar için ortaklaşan Öner Karaçuha, dörtlüsüyle caz festivallerinde sahne almaya devam ediyor. 36. Akbank Caz Festivali’nin Caz Kulüpleri Gecesi serisi kapsamında 29 Eylül’de Bova’da gerçekleşecek Öner Karaçuha Quartet konserine İdil Meşe ve Dipnot konuk olacak.

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Öner Karaçuha: Davul

Ayberk Güngör: Klavye, synthesizer

Enver Ferah: Bas

Oğuzcan Bilgin: Trompet

İdil Meşe: Vokal

Dipnot: Vokal

Sarathy Korwar Drum Ensemble

29 Eylül 2026 // Salon İKSV

İngiltere caz sahnesinin en özgün ve en dikkat çekici seslerinden biri olarak öne çıkan Sarathy Korwar; bir davulcu, besteci, prodüktör ve grup lideri olarak üretimlerini sürdürüyor. Şarkıları cazı elektronik dokularla, Hindistan halk müziği ve klasik geleneklerle buluştururken odağına sömürgeci mirasla hesaplaşmayı, topluluk fikrini, ırkçılığı ve aşkınlık arayışını yerleştiriyor. Müzisyenin 2025 sonbaharında yayımlanan son albümü There Is Beauty, There Already küresel müzik basınından övgüler toplarken The Quietus dergisi değerlendirmesinde “Davulların bir yükseliş aracı olarak ulaşabileceği derinlikleri görünür kılıyor.” sözlerine yer vermişti. Sarathy Korwar Drum Ensemble, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında, Hindistan Başkonsolosluğu’nun destekleriyle 29 Eylül’de Salon İKSV sahnesinde.

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Sarathy Korwar: Davul, tabla, elektronikler

Magnus Mehta: Balofon, marimba, perküsyon

Donna Thomson: Davul, elektronikler

Prathap Ramchandran: Mridangam, ghatam, kanjir

TSU! feat. Mert Aslan Üçer & Aylin Güngör

30 Eylül 2026 // Bant Mag. Havuz / Bina

James Hakan Dedeoğlu’nun çoğunluğu akustik gitarla yazılmış enstrümantal bestelerini bir araya getirdiği solo projesi TSU!, 2011’den bu yana dört albüm yayımladı. Folk ve ambient estetiklerini sinematografik bir dışavurumla buluşturan TSU!, bugüne dek Gyða Valtýsdóttir, Shahzad Ismaily, Carla Bozulich, Makoto Kubota ve Berke Can Özcan gibi isimlerle kayıtlar yaptı; Casper Clausen, Esmerine ve Kufuki gibi müzisyen ve gruplarla birlikte konserler verdi. Son albümü Maritime’ı yayımladığı 2019’dan bu yana konser vermeyen TSU!, uzun bir aranın ardından 36. Akbank Caz Festivali kapsamında sahneye dönüyor. 30 Eylül’de Bant Mag. Havuz / Bina’da gerçekleşecek konserde müzisyene Büyük Ev Ablukada’dan tanıdığımız ve Maritime’ın prodüktörlüğünü üstlenmiş olan Mert Aslan Üçer, görselleriyle de Aylin Güngör eşlik edecek.

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James Hakan Dedeoğlu: Gitar

Mert Aslan Üçer: Gitar

Aylin Güngör: Görseller

ACT Night: Robinson Khoury MŸA "Transara"

30 Eylül 2026 // Komünite

Tromboncu ve besteci Robinson Khoury, Fransa caz sahnesinin son yıllarda yükselen isimlerinden biri. Eklektik yaklaşımıyla dikkat çeken Khoury, birkaç yıl önce Ibrahim Maalouf ve Natacha Atlas'la yaptığı çalışmalarla öne çıktı; ardından Metropole Orkest'te solist olarak sahne aldı ve 2019'da Quincy Jones Orchestra kadrosunda yer aldı. Yeni projesi MŸA ile yaşamın organik kökenlerine doğru müzikal bir arayışa çıkan müzisyen, modüler synthesizer ile şekillendirdiği elektro-akustik ses manzaraları içinde kadim ritimleri ve tınıları araştırıyor. Caz geleneği ile Orta Doğu makamlarından beslenen MŸA'nın merkezinde, grubun sözsüz vokalleri var. Khoury, Mart 2025'te Fransa caz dünyasının en prestijli ödüllerinden Prix Django Reinhardt'a layık görülerek yılın caz müzisyeni seçildi. 2026 tarihli albümü Transara ise “görünmeyen bir dünyaya açılan bir geçit; dinleyiciyi bilincin sınırlarının ötesine uzanan bir yolculuğa davet” olarak tanımlanıyor. Robinson Khoury MŸA, 36. Akbank Caz Festivali’nin ACT Music ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle hayata geçirilen ACT Night serisi kapsamında, 30 Eylül’de Komünite’de.

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Anissa Nehari: Perküsyon, vokal

Léo Jassef: Piyano, klavye, vokal

Robinson Khoury: Trombon, vokal

VELVELE 30 Eylül 2026 // All Saints Moda Kilisesi-

Merve Salgar ve Anıl Eraslan'dan oluşan VELVELE, performansında kendi besteleriyle sevdikleri Osmanlı-Türk müziği eserlerini, önceden belirlenmiş bir sıralamaya bağlı kalmaksızın spontane biçimde bir araya getiriyor. Bu özgür formun yönünü de sesin dokusu ve ânın sunduğu olasılıklara göre şekillenen doğaçlamalar belirliyor. Fransa'da yaşayan tanburi ve doğaçlamacı Merve Salgar, deneysel ve geleneksel müzik sahnelerinden birçok müzisyenle yürüttüğü ortak projeler aracılığıyla geleneksel tanbur icrasını çağdaş bir bakışla genişleten özgün bir müzikal dil geliştiriyor. Berlin, Strasbourg ve İstanbul arasında üreten çellist ve doğaçlamacı Anıl Eraslan ise geleneksel müzikten caza ve deneysel müziğe uzanan geniş bir yelpazede, dünyanın dört bir yanından topluluklar ve müzisyenlerle çalışmalarını sürdürüyor. VELVELE, 30 Eylül'de 36. Akbank Caz Festivali kapsamında All Saints Moda Kilisesi'nde.

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Merve Salgar: Tanbur, vokal

Anıl Eraslan: Çello, vokal

Ben LaMar Gay Ensemble

1 Ekim 2026 // Babylon

Ben LaMar Gay, müziğin sınırlarında dolaşan üretimiyle tanımlanması zor, kendine özgü bir besteci ve çok yönlü bir ses araştırmacısı. Chicago’nun güney yakasında büyüyen Gay, AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) çevresinde şekillenen yaratıcı müzik geleneği içinde yetişti; genç yaşta korneti merkezine alarak cazdan hip-hop’a uzanan geniş bir sahne ağı içinde dolaştı. Bir dönem Brezilya’da yaşadıktan sonra 2010’ların başında Chicago’ya dönen müzisyen, gözlerden uzak geçirdiği dönemin bir dökümü niteliğindeki Downtown Castles Can Never Block The Sun (2018) albümü ile dikkatleri üzerine çekti; ardından film müzikleri ve disiplinlerarası projelerle kapsamlı bir bestecilik pratiği geliştirdi. International Anthem etiketli son albümü Yowzers (2025) ile kozmopolit blues anlayışı eksenindeki çok katmanlı yaklaşımını yeni bir eşiğe taşıdı. 36. Akbank Caz Festivali kapsamında ilk İstanbul konserini verecek müzisyen, 1 Ekim akşamı Babylon’da.

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Ben LaMar Gay: Kornet, vokal, synth

Edhino Gerber: Gitar

Matthew Davis: Tuba

Tommaso Moretti: Davul

ACT Night: Jakob Manz Young European Stars feat. Shuteen Erdenebaatar, Nils Kugelmann, Jakob Bänsch, Leo Asal

1 Ekim 2026 // Komünite

2017’den bu yana sanatsal konseptler geliştirmek, müzisyenlerin kariyer yolculuklarına katkı sunmak ve özgün canlı performans formatları kurgulamak üzere çalışan ACT Music, cazın yeni neslinden heyecan verici yetenekleri bir araya getiren özel bir buluşmayla 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor. 1 Ekim’de Komünite’de gerçekleşecek ACT Night’ta, bestelenmiş temalardan coşkulu doğaçlamalara kesintisiz biçimde uzanan melodik zenginliğiyle Almanya’nın en gözde caz müzisyenlerinden biri olan Jakob Manz liderliğindeki Young European Stars sahnede olacak. Orkestra; klasik müzik birikimini çağdaş caza taşıyan Moğol besteci ve piyanist Shuteen Erdenebaatar, ödüllü kontrbasçı ve besteci Nils Kugelmann, küresel müzik basınının Wynton Marsalis’le kıyasladığı genç trompetçi Jakob Bänsch ve cazdan hip-hop’a uzanan geniş bir ifade alanına sahip davulcu Leo Asal’dan oluşuyor.

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Jakob Manz: Saksafon

Leo Asal: Davul

Jakob Bänsch: Trompet

Nils Kugelmann: Bas

Shuteen Erdenebaatar: Piyano

Mehmet Uluğ Gecesi: Bugge Wesseltoft “New Conception of Jazz" feat. Gülşah Erol

2 Ekim 2026 // Frankhan Selectist

Mehmet Uluğ’u ve şehrin müzik hayatına bıraktığı derin izleri, aramızdan ayrılışının 13. yılında anmak için 2 Ekim akşamı Frankhan Selectist’te buluşuyoruz. Akbank Caz Festivali’nin her edisyonunda düzenlediği Mehmet Uluğ Gecesi’nde bu yıl sahne, 90’lardan bu yana cazı elektronik, ambient ve kulüp müziğinin üretim teknikleriyle buluşturan Bugge Wesseltoft’un. Farklı yönlere uzanan solo albümleri; New Conception of Jazz, OKWorld! ve RYMDEN gibi grup projeleri ve iş birlikleriyle uzun yıllardır kendine özgü bir caz dili şekillendiren Norveçli müzisyen, son olarak Mart 2025’te AM ARE adını taşıyan beşinci solo albümünü yayımlamıştı. Mehmet Uluğ Gecesi’nde, adını müzisyene Norveç Grammy’si kazandıran ve kısa sürede bir klasiğe dönüşen ilk albümü New Conception of Jazz’den alan projesiyle sahnede olacak Bugge Wesseltoft’a Gülşah Erol da eşlik edecek.

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Bugge Wesseltoft: Piyano, Rhodes ve analog synthesizer

Ingebrigt Flaten: Bas

Anders Engen: Davul

Jonas Lonna: Plak ve DJ

Rickard Gensollen: Perküsyon

Gülşah Erol: Çello

Emin Fındıkoğlu +12

2 Ekim 2026 // Saint Benoît Fransız Lisesi Silüet Salonu

Türkiye Caz sahnesinin efsane piyanisti, bestecisi, aranjörü ve orkestra şefi Emin Fındıkoğlu’nun 2015'te kurduğu büyük caz orkestrası Emin Fındıkoğlu +12, cazın deneyimli ustalarını ve genç yıldızlarını bir araya getiriyor. Özenle seçilmiş caz parçalarının özgün düzenlemelerini seslendiren etkileyici topluluk, iki solisti ve 15 kişilik geniş müzisyen kadrosuyla sahne alıyor. Kurulduğu günden bu yana farklı şehirlerde birçok festival ve önemli konser salonlarında sahne alan Emin Fındıkoğlu +12'nin Concision adlı ilk albümü 2020 yılında plak formatında yayımlanmıştı. İkinci albüm ise 10 Usta 10 Albüm projesi çerçevesinde 2026’da müzikseverlerle buluşacak. Emin Fındıkoğlu +12, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 2 Ekim akşamı Saint Benoît Fransız Lisesi Silüet Salonu’nda.

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Emin Fındıkoğlu: Piyano

Şenova Ülker: Trompet

İmer Demirer: Trompet

Barış Doğukan Yazıcı: Trompet

Savaş Şahin: Trombon

Güneş Karaduman: Trombon

Hüseyin Çakır: Trombon

Çağdaş Oruç: Saksafon

Duru Tuna: Saksafon

Meriç Demirkol: Saksafon

Barış Ertürk: Saksafon

Eylül Güntekin: Kontrbas

Ekin Cengizkan: Davul

Melisa Kral: Vokal

Zeynep Kuyumcu: Vokal

Çılgın Çocuk Orkestrası (6-9 yaş) & (9-12 yaş)

3 Ekim 2026 // Akatlar Kültür Merkezi

Cazın doğaçlama ruhu çocuklarla buluşuyor. Hem de en çılgın hâliyle! Soundpainting’in yaratıcı işaret diliyle çocuklar sesleri, ritimleri, bedenlerini ve kelimeleri kullanarak kendi doğaçlama orkestralarını kuruyor. Bu atölyede birlikte üretmenin keyfini yaşarken, hata yapmanın da yaratıcılığın ve keşfin doğal bir parçası olduğunu deneyimliyorlar. Orkestra şefi rolüne geçerek grubu yönlendirme şansı bile yakalayabilecek çocuklar için eğlenceli, özgür ve bol kahkahalı bir deneyim vadediliyor! Soundpainting üzerine çalışan Burcu Yılmaz’a, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 3 Ekim’de Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek atölyede Orhan Deniz de klarnetiyle eşlik edecek.

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Yaş grubu: 6-9 yaş & 9-12 yaş

Süre: 60 dakika

Katılımcı sayısı: 5-15 kişi

Not: Atölyeye gelirken rahat kıyafetler ve varsa enstrüman getirilebilir.

Burcu Yılmaz hakkında

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki lisans eğitiminin ardından Koç Üniversitesi ve Strasbourg Üniversitesi’nde kültür-sanat yönetimi ve performans sanatları alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Villa Theatre (Fransa), Altenburg Devlet Tiyatrosu ve Ceren Oran & Moving Borders’ın (Almanya) projelerinde yer aldı. bomontiada ALT’ın eş küratörlüğünü üstlendi ve halen A Corner in the World’ün eş direktörü olarak sahne sanatları alanında çalışmalarını sürdürüyor. Uzun zamandır çocuklarla Soundpainting atölyeleri düzenleyen Burcu Yılmaz, ses, hareket ve doğaçlamayı bir araya getiren çalışmalarında çocukların yaratıcı ifade alanlarını genişletmeye ve birlikte üretmenin farklı yollarını keşfetmeye odaklanıyor.

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Berrin Çopur ile Pırlangıç Çocuk Caz Konseri

3 Ekim 2026 // Akatlar Kültür Merkezi

Berrin Çopur’un, müzisyen ve besteci Alim Kurtmemetov ile birlikte hazırladığı Pırlangıç (Çocuk Caz Albümü), çocuklara özel olarak bestelenmiş yenilikçi bir caz projesi. “Şimdi yeni şeyler söylemek lazım” mottosuyla yola çıkan bu eğlenceli proje, nitelikli ve özgün caz şarkılarıyla minik dinleyicileri akustik bir konser deneyimine davet ediyor. Sözleri Berrin Çopur’a, bestelerin büyük bölümü ise Alim Kurtmemetov’a ait olan Pırlangıç şarkıları; cazdan dünya müziğine uzanan renkli bir yelpazeyi bünyesinde barındırıyor. 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 3 Ekim’de Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konser, çocukların hem müzik kulağını geliştirmeye hem de aileleriyle birlikte nitelikli konser kültürünü deneyimlemelerine olanak sağlıyor. Çok sesli vokal düzenlemeleriyle desteklenen performans, çocuk konseri konseptine yeni ve güçlü bir soluk kazandırıyor.

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Berrin Çopur: Vokal

Mamed Dzhafarov: Piyano

Elçin Elçi: Geri vokaller

Eylül Güntekin: Elektro bas

Ömer Karakoç: Saksafon

Nihal Saruhanlı: Davul

Hafıza, Caz ve Görsel Kültür: İMÇ’de Bir Zaman Yolculuğu

3 Ekim 2026 // İMÇ

Türkiye müzik endüstrisinin ve Unkapanı’nın kalbi sayılan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), yalnızca bir ticari veya mimari simge değil; Türkiye'deki müzik kültürünün de önemli duraklarından biri. 36. Akbank Caz Festivali kapsamında, Kreşendo iş birliğiyle gerçekleşecek bu özel etkinlikte İMÇ’nin hafızasına, caz müziğiyle olan bağlarına ve görsel kültürün dönüşümüne odaklanıyoruz. Müjde Yazıcı ve Görkem Kızılkayak’ın 3 Ekim’de İMÇ’de gerçekleştireceği söyleşi; çarşının tarihine, müzik hafızamızdaki yerine ve cazın bu mekânsal hafıza içindeki izlerine temas edecek.

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Konuşmacılar: Müjde Yazıcı, Görkem Kızılkayak

James Carter Piano Quartet: Coltrane: A Centennial Supreme

3 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

“‘Müzik ve hayat birbirinden ayrı değildir; büyüklerim bana müziğin bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu öğretti.’” diyor Detroitli saksafon virtüözü James Carter. Billie Holiday ve Ella Fitzgerald kayıtlarıyla büyüyen, genç yaşta Wynton Marsalis’le aynı sahneyi paylaşan müzisyen; tenor, alto ve soprano saksafonlar arasında dolaşan yüksek enerjili müzik yaklaşımıyla kuşağının en karakteristik figürlerinden biri olarak anılıyor. Bugüne dek Blue Note, EmArcy, Atlantic gibi etiketlerle pek çok yayına imza atan James Carter, Coltrane: A Centennial Supreme turnesi kapsamında 3 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde vereceği konserle 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak. Coltrane’in doğumunun 100. yılını kutlama ruhuyla hayata geçen bu özel performansı şöyle özetliyor Carter: “Yalnızca Coltrane’in devasa müzikal mirasına değil; bu eserleri ortaya çıkaran ruha da odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu grubun en büyük amacı da Coltrane’in mirasını selamlamak ve onun ruhuna bu performanslar aracılığıyla eşlik etmek.”

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James Carter: Saksafon

Gerard Gibbs: Piyano

Hilliard Greene: Bas

Alex White: Davul

Cochemea 3 Ekim 2026 // Salon İKSV

Cochemea, 25 yılı aşkın kariyeri boyunca solo müzisyen, orkestra üyesi ve besteci/aranjör kimlikleriyle kendine özgü bir patikayı takip etti. Sharon Jones & the Dap-Kings bünyesindeki uzun soluklu çalışmalarından Kevin Morby, Run The Jewels, Jon Batiste, Amy Winehouse, The Roots, Archie Shepp, Mark Ronson ve Quincy Jones gibi farklı müzikal dünyalardan isimlerle gerçekleştirdiği iş birliklerine uzanan üretim pratiği, türler arasında rahatlıkla gezinen çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Daptone Records etiketiyle yayımlanan Vol. 3: Ancestros Futuros (2025) adlı son albümü, All My Relations (2019) ve Vol. 2: Baca Sewa (2021) ile başlayan serinin üçüncü halkasını oluşturuyor. Cochemea, tüm üretimlerinde geçmişi, bugünü ve geleceği iç içe geçirirken; zamanı, hafıza ile olasılık arasında özgürce hareket eden spekülatif bir tarih olarak ele alıyor. 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak müzisyen, 3 Ekim’de Salon İKSV’de.

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Elenna Belen Canlas: Tuşlular

Neil Ochoa: Perküsyon

Elizabeth Pupo-Walker: Perküsyon

Cochemea: Saksafon

Sibel Köse “From Vistula To Bosphorus: A Jazz Bridge”

4 Ekim 2026 // Akatlar Kültür Merkezi

90’ların başından bu yana Polonya ile güçlü bağlar kuran Sibel Köse, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında Türkiye ve Polonya caz sahnesinin önemli isimlerini özel bir konserde bir araya getiriyor. Piyanist Bogdan Hołownia; ustalıklı icrası, teori kitapları ve Polonyalı bestecilere adadığı çalışmalarıyla tanınıyor. Solistlere açtığı alan ve sofistike armonileriyle caz dünyasının en saygın eşlikçilerinden biri olarak kabul edilen müzisyene, derin ve sürprizlere açık yorumuyla İmer Demirer eşlik edecek. Kontrbasta Demirer’le dostlukları uzun yıllara dayanan grubun belkemiği Wojciech Pulcyn, davulda ise Türkiye’nin en tecrübeli ritim ustalarından Cem Aksel var. Daha önce farklı projelerde bir araya gelen grubun repertuvarında caz standartlarının yanı sıra Jerzy Wasowski ve Jeremi Przybora’nın 1958-1966 arasında Polonya televizyonu için hazırladığı Kabaret Starszych Panów’dan seçilmiş şarkılar da bulunuyor. Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu katkılarıyla, 4 Ekim Pazar akşamı Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek bu buluşma; Varşova’dan İstanbul’a uzanan kültürel bir köprü kurarak dinleyicileri cazın coğrafyalar arası birleştirici gücüne tanıklık etmeye davet ediyor.

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Sibel Köse: Vokal

Bogdan Hołownia: Piyano

İmer Demirer: Trompet

Wojciech Pulcyn: Kontrbas

Cem Aksel: Davul

L’Antidote

4 Ekim 2026 // ARTER – Karbon

Güzellik dünyayı kurtarabilir mi? İşte Bijan Chemirani, Redi Hasa ve Rami Khalifé’yi L'Antidote olarak bir araya getiren şey tam da bu iddia: Günümüzün zehirlerine karşı müziğin iyileştirici gücünü ortaya koyan, nadir bir inceliğe sahip enstrümantal bir repertuvar yaratmak. Cazdan Akdeniz müziğine uzanan sularda dolaşmayı seven İranlı perküsyon ustası Bijan Chemirani; ritim bilgisini, güney İtalya’daki geleneksel müziğin yeniden canlanmasına yaptığı katkılarla tanınan Arnavut çellist Redi Hasa ile birleştiriyor. Üçlünün diğer üyesi Lübnanlı piyanist Rami Khalifé ise piyanosunun tuşlarında klasik müzik ile elektronik müzik arasındaki sınırları ustalıkla bulanıklaştırıyor. Bijan Chemirani, üçlünün kimyasını “L'Antidote, bizi yansıtan ve bireyselliklerimizin ötesinde bir araya getiren müziği çalmak için buluşabildiğimiz bir ada.” sözleriyle özetliyor. L’Antidote, 4 Ekim akşamı ARTER’in destekleriyle 36. Akbank Caz Festivali kapsamında ARTER sahnesinde olacak.

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Bijan Chemirani: Perküsyon

Redi Hasa: Çello

Rami Khalife: Piyano

İlhan Mimaroğlu'nun Yapıtlarında Caz Ögeleri

4 Ekim 2026 // ARTER – Sevgi Gönül Oditoryumu

Öncü elektronik müzik bestecisi İlhan Mimaroğlu aynı zamanda koyu bir caz tutkunuydu. Bu müziğin peşi sıra menşeine, ABD'ye gidişinin ardından kaleme aldığı ilk kitabı Amerika Sesleri'nin hemen sonrasında Türkiye’nin ilk caz kitabı Caz Sanatı'nı yazmış olması bir yana, nice dergi ve gazetede yayımlanmış benzersiz eleştirileri, cesur radyo programları, yapımcılığını üstlendiği ikonik plaklarla müptelası olduğumuz caz kültürünün yaygınlaşmasında sadece Türkiye'de değil; tüm dünyada çok önemli, kilit bir konuma sahipti. Leyla Diana Gücük ve Alper Maral'ın gerçekleştireceği söyleşide önce bir ömre yayılan bu çabanın ana hatları çizilecek, ardından Mimaroğlu’nun gerek elektronik müzik gerek de konvansiyonel çalgı müziği yapıtlarında çok öznel yerler tutan caz ögelerinin etraflıca irdeleneceği bir ustalık sınıfı (masterclass) gerçekleştirilecektir. Katılımcılarda meslekî/teknik bilgi aranmayacak, bu istisnaî müziğe ve çarpıcı üretime samimî bir ilgi ve merak duymaları yeterli olacaktır.

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Konuşmacılar: Leyla Diana Gücük, Alper Maral

JAmZZ Sessions

4 Ekim 2026 // Akatlar Kültür Merkezi

Genç caz müzisyenlerinin gelişimine ve sahne deneyimine alan açan JAmZZ Masterclass, farklı enstrümanlardan müzisyenleri ustalık sınıflarında bir araya getirirken programın öne çıkan isimlerine Akbank Caz Festivali’nde konser verme imkânı da sunuyor. Geçtiğimiz yıl 35. Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleşen programın ardından seçilen yedi müzisyen, bu yıl JAmZZ Sessions için aynı sahnede buluşuyor. Saksafonda İdil Duru Koyuncu, trompette Kemal Mutluergil, gitarlarda Efe Selvi ve Emre Başer Alp, kontrbasta Muhammed Habib Haznedar, davullarda Emin Poyraz Urhan ve Abdullah Örs’ten oluşan kadro; farklı eğitim, üretim ve sahne deneyimlerini bu buluşmaya taşıyor. Geçen yılın Masterclass programında yolları kesişen yedi genç müzisyeni dinleyeceğimiz JAmZZ Sessions konseri, 4 Ekim Pazar günü Akatlar Kültür Merkezi’nde.

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Abdullah Örs: Davul

Efe Selvi: Gitar

Emin Poyraz Urhan: Davul

Emre Başer Alp: Gitar

İdil Duru Koyuncu: Saksafon

Kemal Mutluergil: Trompet

Muhammed Habib Haznedar: Kontrbas

Caz Kulüpleri Gecesi: Ezgi Sevgi Can "Karanfiller"

6 Ekim 2026 // Bova

İstanbul ve Paris arasında yaşayan şarkıcı, klarnet sanatçısı, besteci ve söz yazarı Ezgi Sevgi Can, ilk solo albümü Karanfiller ile 36. Akbank Caz Festivali’nin Caz Kulüpleri Gecesi konserlerine konuk oluyor. Kayıp, yas ve anımsama temalarını merkezine alan Karanfiller, yasın içinden hayata, umuda ve yeniden doğuşa uzanan bir içsel yolculuğun izlerini taşıyor. Bestelerinde türler arasında gezinmeyi seven Can, vokal ve klarnet icrasında caz ve blues etkilerini Anadolu ve Doğu Akdeniz coğrafyasının geleneksel tınılarıyla buluşturuyor. Müzik üretimini ve paylaşımını bir direniş, iyileşme ve özgürleşme pratiği olarak gören sanatçı, konserde Karanfiller albümünden bestelerinin yanı sıra ilham aldığı geleneksel ezgileri de özgün yorumuyla seslendirecek. Ezgi Sevgi Can’a sahnede davulda Elias Arapoglou, kontrbas ve elektrik başta Nicolas Fleury, gitarda ve kanunda Sylvain Dubert eşlik edeceği konser, 6 Ekim akşamı Bova’da.

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Ezgi Sevgi Can: Vokal, klarnet ve klavye Sylvain Dubert: Gitar ve kanun Nicolas Fleury: Kontrbas ve elektrik bas Elias Arapoglou: Davul

Caz Kulüpleri Gecesi: Cansu Nihal Akarsu

6 Ekim 2026 // Nardis Jazz Club

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klarnet Bölümü’nde lise ve üniversite eğitimini tamamlayan Cansu Nihal Akarsu, klasik müzik altyapısını caz vokal çalışmalarıyla genişletti. 14. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nda birincilik kazanmasının ardından Riga Jazz Stage’de Türkiye’yi temsil eden müzisyen, farklı caz sahnelerinde konserler vermeyi sürdürüyor. Bir yandan Yaşar Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’nde eğitmenlik yapan, bir yandan da Kenan Doğulu’nun geri vokalistliğini üstlenen Akarsu’nun diskografisinde “Gezegen” teklisinin yanı sıra Bir Dilim Aşk & Bukalemun (2022) ve Ninni & Bulutlar Ülkesi EP’leri bulunuyor. 36. Akbank Caz Festivali’nin Caz Kulüpleri Gecesi serisine konuk olacak Cansu Nihal Akarsu, 6 Ekim’de Nardis Jazz Club sahnesinde.

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Cansu Nihal Akarsu: Vokal

Kaan Karadavut: Trompet

Onat Murat: Piyano

Enver Muhamedi: Kontrbas

Burak Durman: Davul

Caz Kulüpleri Gecesi: Cenk Esen

6 Ekim 2026 // Pera 77

İstanbul’da doğan ve üniversite yıllarında Boston’a taşınan Cenk Esen, Berklee College of Music Global Jazz Institute’taki eğitiminin ardından Londra’ya yerleşti. Piyanist, besteci ve prodüktör olarak Aydın Esen, John Patitucci, Danilo Perez ve George Garzone gibi isimlerle çalışan müzisyen; çağdaş cazı soul, elektronik ve deneysel müzikle buluşturan kendine özgü bir dil geliştirdi. Chaos In The CBD, Romarna Campbell, MckNasty, Tom Driessler ve Şam’la yaptığı çalışmaların yanı sıra Ronnie Scott’s Jazz Club, Royal Albert Hall, Southbank Centre ve Cadogan Hall’da sahne aldı; Montreux Jazz Festival, New York Winter Jazz Festival, EFG London Jazz Festival ve We Out Here gibi festivallerde çaldı. AIR Studios’ta kaydettiği son albümü Endlessly’yi 2025’te yayımlayan Esen, 36. Akbank Caz Festivali’nin Caz Kulüpleri Gecesi serisi kapsamında 6 Ekim’de Pera 77’de.

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Cenk Esen: Piyano ve klavye

Jules Chappert: Elektrik bas

Jack Robson: Davul

ACT Night: Dhafer Youssef “SHIRAZ”

7 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Tunus'taki Sufi geleneği içinde aldığı ilk müzik eğitiminden bugüne, zamanının en özgün müzikal figürlerinden birine dönüşen Dhafer Youssef; cazı, küresel müzikleri ve spiritüel arayışları aynı potada eriten üretimiyle türler arasındaki sınırları uzun zamandır aşan bir isim. Arap müzik geleneğini çağdaş yaklaşımlarla buluşturan müziği sayesinde Marcus Miller, Herbie Hancock ve Eivind Aarset gibi uluslararası ölçekte saygın müzisyenlerle birlikte çalıştı. Youssef'in grup lideri olarak ACT etiketiyle yayımladığı ilk albüm olan Shiraz (2025), aşk, minnettarlık, ışık ve gölge etrafında şekillenen içe dönük bir yolculuk sunuyor. Eşi Shiraz Fradi'ye ithaf edilen albüm, çift arasındaki güçlü bağı ve birlikte yürüdükleri yaşamı yansıtıyor. Shiraz'da Youssef, udu bir oda müziği enstrümanı hassasiyetiyle ele alırken; ilahi tınılarını çağrıştıran vokalleri ve zarif falsetto geçişleri, trompet, piyano, bas, davul ile Nguyên Lê'nin gitarı ve ses tasarımlarıyla incelikli bir diyalog kuruyor. Dhafer Youssef, 36. Akbank Caz Festivali’nin ACT Music ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle hayata geçirilen ACT Night serisi kapsamında, 7 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

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Dhafer Youssef: Ud, vokal

Daniel Garcia: Piyano

Mario Rom: Trompet

Swaeli Mbappé: Bas gitar

Tao Ehrlich: Davullar

Yazmin Lacey

7 Ekim 2026 // Babylon

Hayatındaki mahrem anları herkesin kendinden bir şey bulabileceği, içten ve duygusal yoğunluğu yüksek şarkılara dönüştüren Yazmin Lacey’nin müzikal serüveni Gilles Peterson'ın Future Bubblers serisine katıldıktan sonra yayımladığı ilk EP’si Black Moon ile 2017’de başladı. Bir dizi kısa format yayının ardından 2023’te Voice Notes ve 2025’te Teal Dreams adlı albümlerle anlık ve filtresiz duyguları müziğine aktarmaya devam etti. Doğu Londra'da geçen çocukluğu ve Karayip köklerinden beslenen müziği, kolayca tek bir türe sığdırılamayacak kadar katmanlı. R&B, caz ve pop ekseninde üretimlerini sürdüren Nottingham çıkışlı müzisyen, kusursuzluğun peşinden gitmek yerine müziğindeki pürüzleri korumayı tercih ediyor. Müzikal kariyeri boyunca Craigie Dodds, J.D. Reid, Melo-Zed ve Dave Okumu gibi isimlerle çalışan Lacey, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında, British Council desteğiyle, 7 Ekim’de Babylon’da.

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Yazmin Lacey: Vokal

Calum Duncan: Gitar

Paul Runzo: Bas

Sarah Tandy: Tuşlular

Dornik Leigh: Davul

Tamara Brissett: Geri vokaller

Rhyanne Woodbine: Geri vokaller

Arturo Sandoval

8 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Arturo Sandoval, caz tarihini şekillendiren figürlerden biri olarak Afro-Küba müziği, caz ve klasik müzik geleneklerini ustalıkla harmanlayan çok yönlü bir besteci ve icracı. Efsanevi trompetçi Dizzy Gillespie’nin öğrencisi olan Sandoval, kurucu üyeleri arasında yer aldığı Irakere grubu ile Küba müziğinin dönüşümünde belirleyici rol oynadı. 10 Grammy ödüllü müzisyen; trompet ve flugelhorn virtüözitesinin yanı sıra besteci ve aranjör kimliğiyle Stevie Wonder’dan Frank Sinatra’ya, Celia Cruz’dan Alicia Keys’e uzanan geniş bir yelpazede iş birlikleri gerçekleştirdi. Trompet konçertoları, senfonik orkestralar eşliğinde gerçekleştirdiği konserler ve sinema projeleri için ürettiği müziklerle disiplinlerarası bir bestecilik pratiği geliştirdi. London Evening Star tarafından “bir kuşakta yalnızca bir ya da iki kez karşımıza çıkan türden bir virtüöz” olarak tanımlanan Sandoval, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında, 8 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

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Arturo Sandoval: Trompet

Lisandro Pidre: Piyano

William Brahm: Gitar

Daniel Feldman: Davul

Maximilian Gerl: Bas

Michael Tucker: Saksafon

Samuel Torres: Perküsyon

Keith Fiala: Trompet

Larry Bustamante: Bariton saksafon

Sasha Berliner

8 Ekim 2026 // Borusan Müzik Evi

Los Angeles merkezli Sasha Berliner, JazzTimes tarafından “genç bir malet ustası” olarak tanımlanan, ödüllü bir vibrafoncu ve besteci. DownBeat Critics Poll’da “Yükselen Yıldız Vibrafoncu” kategorisinde birinciliğe yerleşen ve NPR Jazz Night in America’nın 2024 Youngbloods seçkisinde yer alan Berliner; yakın dönem projelerinde Christian McBride, Tyshawn Sorey, Marcus Gilmore, The HR Big Band ve Cécile McLorin Salvant gibi isimlerle sahneyi paylaştı. Aynı zamanda uluslararası turnelerini sürdürdüğü kendi beşlisiyle üretimlerine devam ediyor. 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 8 Ekim’de Borusan Müzik Evi’nde sahne alacak olan Sasha Berliner, bugüne dek Juicy J, Flea ve The Free Nationals’ın da aralarında olduğu caz sahnesi dışındaki pek çok müzisyen ve grupla da kayıtlar gerçekleştirdi. Solo diskografisinde ise 2019-2025 aralığında yayımlanmış üç stüdyo albümü bulunuyor.

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Sasha Berliner: Vibrafon

Rasmus Soerensen: Piyano, klavyeler

Orlando Le Fleming: Bas

Gregory Hutchinson: Davul

İmer Demirer Quartet

9 Ekim 2026 // Komünite

İmer Demirer, kendine has duruşu ile Türkiye caz sahnesinin usta isimlerinden biri. 50 yıldır trompeti elinden bırakmayan müzisyen için enstrümanı, benliğinin ayrılmaz bir parçası oldu. Trompetinden yükselen kimi zaman lirik, kimi zaman isyankâr sesler; Demirer’in hem müziğe hem de hayata bakışındaki derinliği yansıtıyor. “Nefesi boşa harcamamak gerek” diyen usta trompetçi, ürettiği seslerle anlamlı ve kalıcı bir değer yaratmayı hedefliyor. Müziğe 12 yaşında İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda başlayan Demirer, Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından Emin Fındıkoğlu, Erol Pekcan, Neşet Ruacan ve Aydın Esen gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Bugüne dek You Me & Char (2009) ve Evergreen (2025) adlı iki solo albüm yayımlayan İmer Demirer, dörtlüsü eşliğinde 9 Ekim’de Komünite’de gerçekleşecek konserle 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak.

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İmer Demirer: Trompet

Can Çankaya: Piyano

Kağan Yıldız: Kontrbas

Burak Cihangirli: Davul

Kassa Overall

9 Ekim 2026 // Babylon

Kassa Overall; davulcu, MC, vokalist ve prodüktör kimliklerini aynı potada eriten çok yönlü bir müzisyen. Cazı, hip-hop ve avangart deneylerle eforsuzca bir araya getirdiği üretimleri ile hem yenilikçi hem de dinleyiciyle doğrudan temas kurabilen özgün bir ses dünyası kuruyor. Bugüne dek eleştirmenlerden övgü toplayan altı mixtape ve albüm yayımlayan Overall, Go Get Ice Cream and Listen to Jazz (2018) ve I Think I’m Good (2020) isimli ilk iki albümünün ardından Warp Records ailesine katıldı. 2025’te yayımlanan son projesi CREAM ise gençliğinin iki tutkusu olan hip-hop ve Elvin Jones geleneğinden beslenen caz davulculuğuna bir saygı duruşu niteliğinde. Pitchfork tarafından 2020’de “modern cazın en cüretkâr fütüristlerinden biri” olarak tanımlanan Kassa Overall, bugüne dek Vijay Iyer, Geri Allen, Arto Lindsay, Danny Brown ve Jon Batiste gibi isimlerle turne ve kayıtlara imza attı. Seattle doğumlu müzisyen, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 9 Ekim’de Babylon’da.

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Kassa Overall: Davul

Matt Wong: Tuşlular

Giulio Xavier: Bas

Bendji Allonce: Perküsyon

fugamundi x Can Sürmen Caz Dinleme Kulübü: Kusurlu Zamanlar - Groove’un İnsan Hâli 10 Ekim 2026 // Opus3a

Akbank Sanat ve fugamundi iş birliğiyle düzenlenen Caz Dinleme Kulübü, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında davulcu, aranjör ve prodüktör Can Sürmen’in konuk olacağı özel bir oturumla yeniden gerçekleşiyor. “Kusurlu Zamanlar: Groove’un İnsan Hâli” temasıyla gerçekleşecek buluşmada swing, groove ve canlı davul hissi üzerine konuşulacak ve “Bizi müzikte asıl hareket ettiren şey kusursuz bir metronom mu, yoksa vuruşların arasına giren küçük gecikmeler ve insan hissi mi?” sorusuna yanıt aranacak. 10 Ekim günü Opus3a’da gerçekleşecek etkinlik iki bölümden oluşuyor: İlk bölümde Can Sürmen’in seçtiği şarkılar birlikte dinleniyor, davulda insan dokunuşu ve ritmin hissi üzerine sohbet ediliyor. İkinci bölümde ise dinleyicilerin kutuya bıraktığı şarkı önerileri rastgele seçilerek birlikte dinleniyor.

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Moderatör: Doğukan Şayan

Konuk: Can Sürmen

Nicole Zuraitis

10 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Besteci, piyanist, aranjör ve grup lideri Nicole Zuraitis, vokal cazın sınırlarını genişleten yaklaşımıyla türün bugün takip edilmesi gereken en üretken ve dikkat çekici isimlerinden biri. Christian McBride ile birlikte hayat verdiği How Love Begins (2023) albümü ile En İyi Caz Vokal Albümü Grammy’sini kazanan Zuraitis, bu ödüle albümün tamamını kendi yazıp düzenleyerek layık görülen ilk müzisyen oldu. İstanbul konserinde de kendisine eşlik edecek davulcu Dan Pugach ile birlikte imza attığı projeler ve Dolly Parton’ın “Jolene”i için yaptıkları yeni düzenleme “Little Fears”, onu çağdaş caz sahnesinin en tanınan isimlerinden biri hâline getirdi. Aktivist yönünü de müziğiyle paralel biçimde sürdüren Zuraitis’in 2025 tarihli konser albümü Live at Vic’s, özellikle düzenlemeleri aracılığıyla etrafındaki müzisyenlerin potansiyelini gözler önünü seren güçlü bir kayıt. New Yorklu müzisyen, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 10 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

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Nicole Zuraitis: Piyano, vokal

Elio Coppola: Davul

Eylül Biçer: Gitar

Sam Weber: Bas

Yasmine Hamdan

10 Ekim 2026 // Zorlu PSM %100 Stüdyo

Pan-Arap köklerini, popu, şiirsel sözleri, elektronik müziği, soul’u ve gitar ağırlıklı melodileri zengin bir biçimde harmanlayan özgün bir müzikal geliştiren Yasmine Hamdan; müzik sahnesindeki ilk büyük çıkışını, 1990’ların sonunda Zeid Hamdan ile birlikte kurduğu Beyrut’un öncü indie electro ikilisi Soapkills ile yaptı. 2005’te Paris’e taşındıktan sonra Madonna’nın prodüktörü Mirwais ile Y.A.S. projesinde iş birliği yaptı ve 2009’da zarif olduğu kadar dans pistlerine de hitap eden Arabology albümünü yayımladı. O tarihten bu yana söz yazarı, şarkıcı ve prodüktör olarak uluslararası alanda üretimlerini sürdürdü. Bugüne dek Elia Suleiman ve Jim Jarmusch gibi yönetmenlerle de ortaklıklar kuran Hamdan, Lübnan’la olan bağlarını ve ülkenin yaşadıklarını merkezine alan üçüncü stüdyo albümü I Remember I Forget (بنسى وبتذكر)’ü 2025 sonbaharında yayımladı. Yasmine Hamdan, 36. Akbank Caz Festivali ve Zorlu PSM’nin ilk kez gerçekleşecek iş birliğiyle, 10 Ekim akşamı Zorlu PSM 100% Studio'da.

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Yasmine Hamdan: Vokal

Cedric Le Roux: Gitar

Công Minh Phẩm: Klavye

Raphaël Seguinier: Davul

Samora Pinderhughes Trio ft. Elena Pinderhughes

10 Ekim 2026 // Babylon

Besteci, piyanist, vokalist, sinemacı ve multidisipliner bir sanatçı olan Samora Pinderhughes, içtenlik ve özenle kurulmuş, çarpıcı derecede dürüst sözleri üst düzey müzisyenlikle bir araya getirmesiyle tanınıyor. Büyük resme odaklanabilen bir iş birlikçi olarak; Robert Glasper, Karriem Riggins ve Common ile August Greene çatısı altında kurduğu ortaklıkların yanı sıra Burniss Travis, Chief Xian aTunde Adjuah ve kız kardeşi, flütist Elena Pinderhughes gibi isimlerle birlikte çalıştı. Müziğini toplumsal meselelere temas etmek ve dönüşüm mücadelesi amacıyla kullanan Pinderhughes; Afrika diasporasında sözü, sesi ve imgeyi bu amaçlarla işleyen Siyah sürrealizm geleneği içinde üretiyor. Aktivist ve düşünür duruşunun yanı sıra üründen çok süreci önceleyen bir yaklaşımın savunucusu olan müzisyen; Josh Hari ve Jack De Boe’nun da yer aldığı grubu ve kardeşi Elena Pinderhughes eşliğinde 10 Ekim’de Babylon’da gerçekleşecek konserle 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor.

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Samora Pinderhughes: Piyano, vokal

Elena Pinderhughes: Flüt

Josh Hari: Bas

Jack DeBoe: Davul

Radyo, Televizyon ve Caz

11 Ekim 2026 // Minoa Pera

1. Dünya Savaşı’nın ardından cazın bir sanat müziği olarak kabul görmesinde Avrupa’daki sanat ortamının ve yayıncılık kurumlarının önemli bir rolü oldu. Başta BBC olmak üzere pek çok radyo ve televizyon kurumu, oda müziği topluluklarının ve klasik müzik orkestralarının yanı sıra caz orkestraları da kurarak bu müziğin gelişimine alan açtı. Özellikle 1990’lardan itibaren radyo ve televizyon caz orkestraları, caz dünyasının önemli şef, aranjör ve solistlerini konuk ederek bu desteği farklı bir boyuta taşıdı. Türkiye’de bu rolü üstlenen kurumlardan biri de TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’ydı. 11 Ekim’de Minoa Pera’da Hülya Tunçağ’ın moderatörlüğünü üstleneceği söyleşide, uzun yıllardır hem Türkiye hem uluslararası caz sahnesinde üretimlerini sürdüren müzisyen Sibel Köse ve 2022’den bu yana TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın şefi olan Cem Tuncer, radyo ve televizyon kurumlarının cazın gelişimindeki rolünü ve orkestraların bu tarih içindeki yerini örnekler eşliğinde konuşacak.

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Moderatör: Hülya Tunçağ

Konuşmacılar: Sibel Köse, Cem Tuncer

Kinkajous (Live AV)

11 Ekim 2026 // ARTER – Karbon

Londra merkezli topluluk Kinkajous, güçlü ve sinematik performanslarıyla tanınıyor. Davulcu / prodüktör Benoît Parmentier ve saksafoncu Adrien Cau liderliğindeki grup, yıllar içinde kendine özgü ses dünyasını giderek rafine ederek samimiyet ile maksimalizmi eşit ölçüde araştıran, büyük sahneler için tasarlanmış etkileyici bir müzikal dil geliştirdi. Sürekli dönüşüm hâlindeki Kinkajous, bugün Londra merkezli multimedya sanatçısı Ke Peng (PK) ile birlikte geliştirdikleri sürükleyici bir ses ve ışık temelli AV performans deneyimi vadediyor. Bu ortaklık, geçtiğimiz kasım ayında EFG London Jazz Festival kapsamında Southbank Centre’da kapalı gişe bir prömiyer gerçekleştirdi. Kinkajous, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 11 Ekim’de ARTER sahnesinde olacak.

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Benoît Parmentier: Davul

Adrien Cau: Saksafon

Jack Doherty: Klavye, synth

Andres Castellanos: Bas

Ke Peng: Görseller

Savina Yannatou & Primavera en Salonico with Lamia Bedioui

11 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Savina Yannatou, ECM etiketiyle yayımlanan beşinci albümü Watersong’da 32 yıldır birlikte üretmeye devam ettiği Primavera en Salonico ve Tunuslu vokalist Lamia Bedioui eşliğinde su temasını şarkılar aracılığıyla keşfeden bir müzikal yolculuğa çıkıyor. Farklı dillerde seslendirilen şarkılar; suya dair yaşam ve ölüm, arzu ve arınma, bereket ve büyü etrafında şekillenen gelenek ve mitlere temas ediyor. Arapça ve Bedevi lehçeleri, Akdeniz coğrafyasının farklı dilleriyle buluşurken, farklı tarihsel dönemlere ait şarkılar da iç içe geçerken Primavera en Salonico, geleneksel müziği oyuncu düzenlemeler ve özgür doğaçlamayla buluşturarak kendine özgü ses dünyasını yaratıyor. Farklı müzikal gelenekleri cesur bir üslupla bir araya getiren Savina Yannatou & Primavera en Salonico with Lamia Bedioui, 11 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

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Savina Yannatou: Vokal

Lamia Bedioui: Vokal

Primavera en Salonico:

Kostas Vomvolos: Kanun, akordeon

Harris Lambrakis: Ney

Kyriakos Gouventas: Keman

Michalis Siganidis: Kontrbas

Dine Doneff: Perküsyon