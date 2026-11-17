Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali, ilk üç günlük programını Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleşen gösterimler, paneller ve film ekiplerinin katıldığı söyleşilerle geride bıraktı.

Korkunun kalbinde koşulsuz annelik: “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri”

Festivalin en çok merak edilen bölümlerinden Ulusal Uzun Film Yarışması’nın başlangıcını yapan “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” izleyiciyle buluştu ve gösterimin ardından yönetmen Alphan Eşeli sinemaseverlerin sorularını yanıtladı. Senaryoyu annesinin ağır hastalığı döneminde yaşadığı çaresizlik duygusundan yola çıkarak 2021 yılında yazdığını paylaşan Eşeli, karşılıksız anne sevgisi temasını korku sineması türünde ele aldığını ifade etti. Sinema yolculuğunda David Cronenberg ve David Lynch gibi yönetmenlerden beslendiğini, yazım sürecinde ise en çok Franz Kafka’nın “Dönüşüm” adlı eserinden etkilendiğini belirten Eşeli, deforme bir çocuk yerine doğrudan bir yaratık tasarlamayı seçerek hikâyeyi ağır bir dramdan çıkarıp tür sinemasına yaklaştırdığını söyledi. Yönetmen, Avustralyalı bir sanatçıyla yaklaşık on bir ay süren titiz bir yaratık tasarım süreci yürüttüklerini aktardı.

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Karadeniz Ereğli ve çevresindeki yaylalarda zorlu hava ve doğa koşullarında, yapımcı Ömer Atay ile birlikte gerçekleştirdikleri çekimlerde başrol için tiyatro sahnesinde izleyip çok etkilendiği Hazar Ergüçlü ile çalıştığını dile getiren Eşeli, filmin ikinci perdesindeki bağımsız müzik sahnesinde Tayvanlı yönetmen Tsai Ming-liang’ın sinemasından esinlendiğini söyledi. Toplumun dışına itilenlerin aileleriyle baş başa kalışına ve karakterin hayatta kalma motivasyonuna dikkat çeken yönetmen, Türkiye bağımsız sinemasında tür sineması alanında cesur ve umut verici yeni bir dalganın yaklaştığına inandığını vurguladı.

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Setlerin görünmeyen emeği masaya yatırıldı: “Oyuncu bir işçidir”

Festivalin açılış gününde Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Zuhal Olcay ve Yönetim Kurulu Üyesi Esin Aslan, “Senaryo Dışı: Oyuncunun Çalışma Hayatı” başlıklı söyleşide sektördeki güvencesizliği, kelepçe sözleşmeleri ve uzun çalışma saatlerini masaya yatırdı. Dizi ve sinema sektöründeki ekonomik krizin faturasının oyunculara ve set emekçilerine kesilmemesi gerektiğini belirten Olcay, oyunculuğun proje bazlı doğası gereği ciddi bir belirsizlik barındırdığına ve setlerde çalışma saatlerinin bir ölçeği olmadığına dikkat çekti. Aslan ise oyuncuların proje başlamadan aylar önce başlayan hazırlık süreçlerinde ücret almadan çalıştığını ve işçi olarak çalıştırılmalarına karşın patron gibi fatura kesmeye zorlanarak sosyal güvencelerden mahrum bırakıldığını vurguladı. “Oyuncu bir işçidir” çağrısını yineleyen Aslan, yardımcı oyuncuların kayıt dışı çalıştırılmasına ve sözleşmelerle devredilen yapay zekâ haklarına karşı oyuncuların haklarını bilerek örgütlenmesi gerektiğini belirtti.

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Yeni nesil estetik ve yapay zekâ: Jacob Russo

ABD Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle American Film Showcase Programı kapsamında düzenlenen “Hollywood’dan Yeni Nesil Estetiğe: Sinemada Yapay Zekâ ve Görsel İnşa” başlıklı söyleşide Luma AI Kreatif Araştırma Ekibi Baş Sanatçısı Jacob Russo sinemaseverlerle buluştu. Russo, Hollywood’daki “Yenilmezler” gibi büyük stüdyo deneyimlerinden yapay zekâ tabanlı üretime geçiş sürecini anlattı. Yapay zekânın bütçe bariyerlerini azaltarak projelerin hayata geçmesini sağladığını ve “Davut’un Evi” dizisinin ikinci sezonunda 80 kişilik ekibin çalışmaya devam etmesine imkân tanıdığını belirten Russo, yapay zekânın sanatçı haklarına saygılı biçimde konumlanması gerektiğini vurguladı. Russo, araçlar ne kadar hızlı değişirse değişsin iyi bir senaryonun, hikâye anlatıcılığının, sinematografi bilgisinin ve sanatçı vizyonunun yerini hiçbir teknolojinin alamayacağını ifade etti.

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André Novais Oliveira: “Görsel bir savaşın içindeyiz”

Hafta sonu programında Brezilyalı yönetmen André Novais Oliveira, “Hayatta Olsaydım... Yaşardım” ve “Evden Uzak” filmlerinin gösterimlerinin ardından iki ayrı söyleşide seyircilerle bir araya geldi. Annesinin vefatının ardından babasıyla birlikte geçirdikleri yas sürecinden ilhamla çektiği “Hayatta Olsaydım... Yaşardım” (If I Were Alive) filminde başrol karakteri Gilberto’ya kendi babasının hayat verdiğini, Jacira’yı ise Brezilyalı ünlü yazar Conceição Evaristo’nun canlandırdığını söyleyen Oliveira, 1970’lerin siyah müzik kültürünü yansıtan açılış dans sekansını 16 mm kamerayla ve 200 figüran eşliğinde çektiklerini aktardı.

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“Evden Uzak” (Long Way Home) filminin söyleşisinde ise filmin orijinal adının dizilerle karıştırılmaması için yapımcı Thiago tarafından farklı bir isimle uluslararası dolaşıma sunulduğunu belirten yönetmen, sinemaya başlamadan önce dang humması önleme biriminde yedi ay boyunca çalıştığını ve filmde o dönemki gerçek mesai arkadaşlarının da rol aldığını paylaştı. Başrol oyuncusu Grace Passô’nun dramaturg kimliğiyle karaktere büyük katkı sunduğunu ve kendi şehri Minas Gerais’ten yazar Murilo Rubião’nun metinlerinden ilham aldığını söyleyen Oliveira, yapım şirketi Filmes de Plástico’nun ortağı Gabriel’in “Odyovizüel dünyada görsel bir savaşın içindeyiz” sözünü hatırlatarak ana akım medyada siyah karakterlerin yalnızca yoksulluk veya suçla özdeşleştirilmesine karşı dürüst emekçi insanların dayanışmasını görünür kılmaya çalıştıklarını vurguladı.

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Gerçeğin izinde sekiz belgesel

Ulusal Belgesel Film Yarışması kapsamında izleyiciyle buluşan yapımların yönetmen ve yapım ekipleri üretim süreçlerini izleyicilerle paylaştı:

“ Koca Dünya”: Yönetmen Burcu Yeş ilba ş , yapımcı Sevim Işık Bäro ve görüntü yönetmeni Evren Dursun , çekimlerin 2021 Ağustos’unda Tonya’da başlayıp 2026 Mayıs ayına dek dört büyük seyahatle tamamlandığını belirtti. Karadeniz’de çevre mücadelesinde en önde duran ve üretim yapan kadınların görünmeyen emeğini odağa aldıklarını söyleyen Yeş ilba ş , izleyiciyle araya mesafe koymamak adına yöresel şive için altyazı kullanmamayı tercih ettiklerini aktarırken; yapımcı Işık Bäro ise web sitelerinde “Kadın Belleği” arşivi oluşturduklarını paylaştı.

Yönetmen , yapımcı ve görüntü yönetmeni , çekimlerin 2021 Ağustos’unda Tonya’da başlayıp 2026 Mayıs ayına dek dört büyük seyahatle tamamlandığını belirtti. Karadeniz’de çevre mücadelesinde en önde duran ve üretim yapan kadınların görünmeyen emeğini odağa aldıklarını söyleyen , izleyiciyle araya mesafe koymamak adına yöresel şive için altyazı kullanmamayı tercih ettiklerini aktarırken; yapımcı ise web sitelerinde “Kadın Belleği” arşivi oluşturduklarını paylaştı. “ Sıcak Bir G ö z: Mehmet Güreli”: Yönetmen Gamze Terra , Mehmet Güreli ile yaklaşık on yıldır klip ve konser kayıtları üzerinden birlikte çalıştıklarını ve ortak yapımcı Ahmet Sesigürgil ’in de yer aldığı imece usulü bir ekiple ürettiklerini anlattı. Güreli’nin sinema, müzik, edebiyat ve resim disiplinlerindeki üretimlerini kendi sesi ve evindeki düzenli kişisel arşivi üzerinden dört ayrı bölüm halinde ele aldıklarını belirten yönetmen, sanatçının kıyıda kalmış üretimlerini de görünür kılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yönetmen , ile yaklaşık on yıldır klip ve konser kayıtları üzerinden birlikte çalıştıklarını ve ortak yapımcı ’in de yer aldığı imece usulü bir ekiple ürettiklerini anlattı. Güreli’nin sinema, müzik, edebiyat ve resim disiplinlerindeki üretimlerini kendi sesi ve evindeki düzenli kişisel arşivi üzerinden dört ayrı bölüm halinde ele aldıklarını belirten yönetmen, sanatçının kıyıda kalmış üretimlerini de görünür kılmayı hedeflediklerini dile getirdi. “ Allianoi Diye Bir Yer Yok”: Yönetmen, yapımcı ve kurgucu Elif Nur Kayalar , uygulayıcı yapımcı Erin ç Durlanık ve kurgucu Oğuzhan Demirtaş , 2018’de Hasankeyf’i ziyaret ettikten sonra Kazı Başkanı Ahmet Yaraş ’ı ikna ederek Bergama’daki Allianoi’nin hikâyesini belgelemeye karar verdiklerini sö Toplam 80-90 saatlik röportaj ve arşiv materyalini uzun bir kurgu süreciyle damıttıklarını belirten ekip, kurgu aşamasında dahi kişisel arşivlerden çıkan yeni belgelerle filmin son halini aldığını aktardı.

Yönetmen, yapımcı ve kurgucu , uygulayıcı yapımcı ve kurgucu , 2018’de Hasankeyf’i ziyaret ettikten sonra Kazı Başkanı ’ı ikna ederek Bergama’daki Allianoi’nin hikâyesini belgelemeye karar verdiklerini sö Toplam 80-90 saatlik röportaj ve arşiv materyalini uzun bir kurgu süreciyle damıttıklarını belirten ekip, kurgu aşamasında dahi kişisel arşivlerden çıkan yeni belgelerle filmin son halini aldığını aktardı. “ Parşömen Mevsimleri”: Yönetmen Eren Aybars Arpacık , Bergama’daki 2000 yıllık parşömen geleneğini 92 yaşındaki İsmail Usta ve genç çırakları Sinan Demirel ile Meltem Demirel üzerinden dört yıl boyunca takip ettiklerini anlattı. Ustanın ilerleyen yaşı nedeniyle mesleği çıraklarına devrettiği dönüşüm sürecini kaydettiklerini belirten Arpacık , Anadolu’da hızla yok olan zanaatların ve kültürel hafızanın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Yönetmen , Bergama’daki 2000 yıllık parşömen geleneğini 92 yaşındaki ve genç çırakları ile üzerinden dört yıl boyunca takip ettiklerini anlattı. Ustanın ilerleyen yaşı nedeniyle mesleği çıraklarına devrettiği dönüşüm sürecini kaydettiklerini belirten , Anadolu’da hızla yok olan zanaatların ve kültürel hafızanın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. “ Foka”: Yarı zamanlı olarak Gökçeada’da bir Rum köyünde yaşayan yönetmen Deniz Devrez , komşularının tanıklıkları üzerinden adanın efsanevi hekimi Doktor Foka ’nın yaşamını ve yok olmaya yüz tutan hikâyesini kayıt altına aldığını ifade etti. Nüfusu 8000’lerden 200’lere düşen adada kalan insanların tüm zorluklara rağmen mekâna duyduğu derin aidiyet ve sevgiyi görünür kılmak istediğini belirtti.

Yarı zamanlı olarak Gökçeada’da bir Rum köyünde yaşayan yönetmen , komşularının tanıklıkları üzerinden adanın efsanevi hekimi ’nın yaşamını ve yok olmaya yüz tutan hikâyesini kayıt altına aldığını ifade etti. Nüfusu 8000’lerden 200’lere düşen adada kalan insanların tüm zorluklara rağmen mekâna duyduğu derin aidiyet ve sevgiyi görünür kılmak istediğini belirtti. “ Koku”: Üniversite yıllarında yol üstünde sürekli tanık olduğu kokudan yola çıkarak Bolu Gerede’deki deri ve boya sanayisinin yol açtığı su ve çevre kirliliğini odağına alan yönetmen Ahmet Hakan Kurt , denetimsizlik nedeniyle bölgedeki tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ve pek çok köyün tamamen terk edildiğini aktardı.

Üniversite yıllarında yol üstünde sürekli tanık olduğu kokudan yola çıkarak Bolu Gerede’deki deri ve boya sanayisinin yol açtığı su ve çevre kirliliğini odağına alan yönetmen , denetimsizlik nedeniyle bölgedeki tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini ve pek çok köyün tamamen terk edildiğini aktardı. “ Bay Okan”: Ortak yapımcı Tuğba Taşkıran , yardımcı yönetmen Tayfun Luxembourgeus ’un Tunç Okan üzerine yazdığı doktora tezi ve “Eşeğin Oğlu” kitabından yola çıkılarak yönetmen Mümin Barış ’ın yönlendirmesiyle belgesele dönüşen yapımda Tunç Okan ile yürüttükleri üç yıllık süreci anlattı. Yunanistan’dan Türkiye’ye uzanan coğrafi ve sanatsal hattı belgesel ile kurmaca öğelerini birleştiren melez bir yol arkadaşlığıyla kurguladıklarını belirten Taşkıran , Selanik yolculuğu sırasında tesadüfen karşılaştıkları yanmış bir otobüs enkazının dahi yönetmenin “ Otobüs” filmine gönderme yaparak anlatıya doğal biçimde eklendiğini paylaştı.

Ortak yapımcı , yardımcı yönetmen ’un üzerine yazdığı doktora tezi ve “Eşeğin Oğlu” kitabından yola çıkılarak yönetmen ’ın yönlendirmesiyle belgesele dönüşen yapımda ile yürüttükleri üç yıllık süreci anlattı. Yunanistan’dan Türkiye’ye uzanan coğrafi ve sanatsal hattı belgesel ile kurmaca öğelerini birleştiren melez bir yol arkadaşlığıyla kurguladıklarını belirten , Selanik yolculuğu sırasında tesadüfen karşılaştıkları yanmış bir otobüs enkazının dahi yönetmenin filmine gönderme yaparak anlatıya doğal biçimde eklendiğini paylaştı. “Mor Menekşeli Kadınlar”: Güzel Ordu Derneği’nin davetiyle yaptığı araştırmalarda Orduspor tribünlerini dolduran kadın ve çocukların fotoğraflarına rastlayarak yola çıktığını anlatan yönetmen Sezen Kayhan, yaklaşık sekiz yıla yayılan yapım sürecinde uygulayıcı yapımcı Uğurcan Ataoğlu’nun babasının 8 milimetrelik kişisel arşivlerinden ve animasyonlardan yararlandıklarını sö Kadınların tribünlerdeki yoğun varlığının maçlardaki şiddeti azaltarak takıma Centilmenlik Kupası verilmesine öncülük ettiğini vurgulayan Kayhan, kurgucular Rita Bakacs ve Buğra Dedeoğlu ile birlikte takımın tarihini, kadınların gündelik yaşamını ve dönemin Türkiye atmosferini kırkyama dokusuyla birleştirdiklerini ifade etti.

Başkentin değişen yüzü ve kolektif bellek

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Ankara Filmleri seçkisi kapsamında izleyiciyle buluşan “Son Mahalle” belgeselinin söyleşisinde yönetmenler Meltem Çolak ve Figen Aydoğdu ile kurgucu Zeliha Karakoca, Aydınlıkevler’deki 55 yıllık Türk-İş Blokları’nın kentsel dönüşümle yıkılışını sponsor ve profesyonel ekipman desteği olmadan dört yılı aşkın sürede belgelediklerini paylaştı. Aynı seansta gösterilen “Arkadaşım Ankara” filminin yönetmeni Mehmet Onur Yılmaz, kent araştırmacısı Akın Atauz ile birlikte Solfasol gazetesi ekseninde oluşturdukları belgeselde Ayrancı, Kale ve Tuzluçayır semtlerinin ortaklaşan barınma ve yaşam alanı kaygılarını ele aldıklarını vurguladı. Seçkinin diğer filmleri arasında yer alan Enver Arcak imzalı “Bulvar” belgeseli Atatürk Bulvarı’nın Cumhuriyet tarihi boyunca geçirdiği mimari ve toplumsal dönüşümü mercek altına alırken, Metin Kaybaki’nin yönettiği “Tabula Rasa” ise Kennedy Caddesi’ndeki Kızılay yön tabelası etrafında şekillenen Ankaralı kimliğini ve kentsel aidiyeti tartıştı. “O’film Route ile Sinema, Mekân, Kolektif Bellek Üzerine: ‘İki Zeki’nin Ankara’sı’” söyleşisinde ise Zeki Ökten ve Zeki Demirkubuz sineması üzerinden başkentin sinemasal hafızası, kırılma noktaları ve yönetmenlerin mekânlarla kurduğu kişisel bağlar tartışıldı. Festival kapsamında ayrıca sinema yazarı Atilla Dorsay ve yazar Leman Dorsay, düzenlenen imza gününde okurları ve sinemaseverlerle bir araya geldi.

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Kısa filmlerle büyük yüzleşmeler

Ulusal Kısa Film Yarışması seçkilerinin ardından gerçekleşen söyleşilerde film ekipleri yapım süreçlerini izleyicilerle paylaştı:

Akıl ve otorite ilişkisini sorgulayan “Kısa Akıl” yönetmeni Soner Alan, altı yaşına gelen çocukların cezaevinden ayrılma sürecini anlatan “Porkatal” yapımcısı Sinan Yusufoğlu ve müzisyeni Mert Çetinkaya, deprem sonrası Hatay’daki zorlu çekim koşullarını aktaran “Bir Gece Kadar Uzak” ekibi, yetenek sınavı kararına tepkisini animasyona dönüştüren “Kare Kare İçinde” yönetmeni Zeynep Tarhan, senaryoda yazılı diyaloglar yerine hikâye akışına dayalı doğaçlama performanslara alan açan “Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz” yönetmeni Çağatay Turan ile oyuncuları İrem ve Sezin, aile tatilinde babasıyla birlikte kuralsız ve sıfır bütçeyle kamera karşısına geçen “Her Şey Dahil” yönetmeni Elif Büşra Keleş üretim hikâyelerini anlattı.

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Faili meçhul cinayetler ve Cumartesi Anneleri mücadelesinden yola çıkan “Xezîne / Hazine” yönetmeni Metîn Ewr, ekonomik krizde orta sınıfın erimesini ele alan “Yakın” oyuncusu Manolya Maya, ergenlik eşiğindeki aidiyet arayışını işleyen “Yerçekimi” yönetmeni Dalya Keleş, göçmenlik ve farklılık duygusunu elle çizim animasyonla aktaran “Anaokulu” yönetmeni Melis Balcı, Aydın’a duyduğu bağlılığı siyah-beyaz bir atmosferde anlatan “10 Üzerinden 10’luk Şehre (?) Bir Mektup” yönetmeni Halil Yılmaz ile şafak operasyonlarında tanıklığa zorlanan bir genci tek planla anlatan “Hazirun” yönetmeni Erol Küçük ve başrol oyuncusu Onur Gözeten seyircilerin sorularını yanıtladı.

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Festivalde bugün

17 Kasım Salı (yarın) ise Ulusal Uzun Film Yarışması kapsamında “Ölü Köpekler Isırmaz” (Nuri Cihan Özdoğan), “Karanlıkta Islık Çalanlar” (Pınar Yorgancıoğlu) ve “Hakikatin Ölümü” (Hüseyin Karabey) filmleri ekiplerinin katılacağı söyleşilerle izleyiciyle buluşacak. Salı programında ayrıca, saat 18.30’da Doris Dörrie’nin katılımıyla “Nasıl Yardımcı Olabilirim?” (How Can I Help) filminin gösterimi gerçekleşecek.

Biletler Biletinial’da ve gişelerde

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun destekleriyle düzenlenen 37. Ankara Film Festivali’nin biletleri Biletinial’da ve Kızılay Büyülü Fener Sineması gişelerinde satışa sunuldu.