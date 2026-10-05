'Bir Çeyiz Sözleşmesi' Tiyatro Festivali'nde

Elif Özge’nin Orhan Türker'in arşiv çalışmasından kaleme aldığı, Murat Daltaban’ın yönettiği Bir Çeyiz Sözleşmesi'nin afişi yayınlandı. 129 yıl önce yine Yeniköy’de düzenlenmiş gerçek bir çeyiz senedinin peşine düşen oyunda; Metin Akdülger, Gizem Güçlü, Selin Tali, Tan Temel ve Pınar Yıldırım rol alıyor.

Bir Çeyiz Sözleşmesi; 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Yeniköy Panayia Kilisesi’nde seyirciyle buluşacak. Metin Akdülger’in uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine döndüğü oyun; Tiyatro Festivalinden sonra da matine-suare olarak Yeniköy Panayia Kilisesi'nde sahnelenmeye devam edecek.

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Oyun Hakkında:

28 Mayıs 1897. Yeniköy. Bir düğün gecesi. Bir evlilik için düzenlenen bir sözleşme. Koralia ile Paşabahçeli bakkal Athanasios’in evliliği. Yetmiş Osmanlı lirası, havlular, elbiseler, bir kürk, bir ayna, iki lamba ve bir sandık. Bir evliliğin başlangıcı, eşyalarıyla birlikte kayda geçiriliyor. 129 yıl sonra bu belge yeniden açılıyor.

Çeyiz, 1897’yi yeniden canlandırmak yerine, bir düğün gecesinin hafızasının bugün nasıl yeniden kurulduğuna bakıyor. Belge, kadınların elleri, gündelik hayatın ritimleri, mahallenin sesleri ve Panayia Kilisesi’nin kendisi aynı anlatının içinde buluşuyor. Murat Daltaban’ın mekânı yalnızca bir arka plan olarak değil, anlatının kendi katmanlarından biri olarak ele alan özgün ve mekâna özgü rejisi, Çeyizin geçmişle bugün arasında kurduğu ilişkiyi derinleştiriyor.

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Bir çanın sesi, bir kumaşın katlanması, bir sofranın kurulması, bir düğün… Geçmiş geri gelmiyor. Ama bazı şeyler devam ediyor.

Bir Çeyiz Sözleşmesi, 1897’de yaşanmış bir düğünü yeniden canlandırmak yerine, o düğünün hafızasını bugünün içinden yeniden kuruyor.