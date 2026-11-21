Beyoğlu’nun kültür-sanat durağı BlackBox, kentin katmanlı tarihinden sanat akımlarının estetik dünyasına, opera ve edebiyatın klasiklerinden müzik ve tiyatro sahnesine uzanan ilham verici etkinlik seçkisiyle sanatseverleri farklı disiplinlerde yepyeni keşiflere davet ediyor.

KENT KÜLTÜRÜ, MİMARİ VE GÜNDELİK YAŞAM

Levent Erden, İstanbul Kafası sohbetlerinde kentin kaotik ve yaratıcı mirasını, yanından yürüyüp geçtiğimiz güzelliklerinin ardında saklı öyküleri ve değişen toplumsal alışkanlıkları mizahi bir dille ele alıyor. 8 Aralık Salı 18.30’daki “Şehrin Gözü Yolda” başlıklı etkinlikte, vapurdan tramvaya, köprülerden tünellere, yolların ve ulaşım alışkanlıklarının şehri nasıl şekillendirdiğini anlatıyor.

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Cengiz Özdemir ile İstanbul Sohbetleri, kentin arkeolojisinden mimarisine, tarihinden kültürel mirasına uzanan zengin yapısını, uzmanlar eşliğinde inceliyor. 18 Aralık Cuma günü 18.30’daki buluşmaya mimar Seda Özen Bilgili konuk oluyor. “İstanbul’un Levanten Mimarları” ve kente kazandırdıkları kozmopolit kimlik konuşuluyor.

Doç. Dr. Koray Durak, Bizans’ın İnsanları konuşmalarında, Geç Antik Çağ’dan İstanbul’un fethine kadar geçen sürede Bizans toplumunu mercek altına alıyor. 23 Aralık Çarşamba 18.30’daki “Konstantin Efendi’nin Alışverişte Bir Günü” başlıklı etkinlikte , 860’lı yıllarda orta düzey bir devlet memuru olan Konstantin’in bir öğleden sonra eşinin verdiği alışveriş listesini tamamlamak için sokaklarda ve dükkanlarda yaşadığı karşılaşmaların izini sürüyor.

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SANATIN İZİNDE: AKIMLAR, KAVRAMLAR VE 1914 KUŞAĞI

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez, eserleri günümüzün bakış açısıyla, çok sesli ve kapsayıcı şekilde incelediği Akımlar ve Akıntılar Arasında seminerlerini sürdürüyor. 6 Aralık Pazar 14.00’te başlayacak konuşmasında, sanatı günlük nesnelerden ve doğa taklidinden arındırarak geometrik şekiller ile renklerin saf ifadesine odaklanan Süprematizm’in kıyılarında geziniyor.

Doç. Dr. Ayşe Köksal’ın Görmenin Halleri: Sanatın Sarkacı temasıyla devam ettiği konuşmaları, sanat eserindeki harmoniye, birbirine karşıt gibi görünen ama aslında birbiri olmadan var olamayan zıt güçlerin dinamik dengesine odaklanıyor. 10 Aralık Cuma 18.30’daki “Gerçek ve Hayal” başlıklı buluşmada, Realizm ile Sürrealizm akımlarından yola çıkarak gerçeklik kavramını yeniden sorguluyor.

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Dr. Gül İrepoğlu bu sezon Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli sergisinden hareketle 1914 Kuşağı’na odaklanıyor. 19 Aralık Cumartesi 14.00’teki “İstanbul’un Havası Bizi Böyle Etkiledi…”: 1914 Kuşağı’nın İstanbul’u başlıklı seminerinde, bu kuşağın sanatçılarının severek çalıştığı İstanbul tablolarını inceliyor.

SAHNEDEN SAYFALARA: EDEBİYAT, TİYATRO VE MÜZİK

Moderatörlüğünü Emrah Kolukısa’nın üstlendiği 50 Yıl Önce serisi, Türkiye’nin kültür sanat tarihine uzanarak son yarım asırda yaşanan dönüşümün izini sürüyor. Serinin 15 Aralık Salı günü 18.30’da başlayacak ve 50 yıl öncesinin müzik dünyasına odaklanacak buluşmasına, müzik eleştirmeni, programcı ve koleksiyoner Naim Dilmener konuk oluyor.

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Seray Şahinler’in moderatörlüğündeki Edebiyat Rotası sohbetleri bu ay yazar ve tiyatro yönetmeni Özen Yula’yı konuk ediyor. 16 Aralık Çarşamba 18.30’da başlayacak etkinlikte, Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Sabahattin Ali’nin en çok okunan eserlerinden Kürk Mantolu Madonna konuşuluyor.

Figen Ayhan ile Hayatımız Opera, insan hayatını yönlendiren temel duygulara ve evrensel temalara operanın gözünden bakıyor. 20 Aralık Pazar 14.00’teki etkinlikte, Verdi’nin “Kaderin Gücü” ve “Simon Boccanegra”, Bellini’nin “La sonnambula”, Çaykovski’nin “Maça Kızı” ve Wagner’in “Uçan Hollandalı” eserleri ışığında, izleyiciyi sahneye bağlayan ve asla sonsuza dek saklı kalmayan “Sırlar”a odaklanıyor.

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Bahar Çuhadar’ın moderatörlüğündeki Tiyatro Hafızası sohbetlerine 22 Aralık Salı 18.30’da başarılı oyuncu Engin Hepileri konuk oluyor. Kurucusu olduğu Tiyatro.iN bünyesinde ve farklı yapımlarda izlediğimiz Hepileri, prömiyerini 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleştirecek “Dorian Gray’in Portresi”nde de rol alıyor.

BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin danışmasından temin edebilirsiniz.