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        Haberler Kültür-Sanat Dirty Dancing efsanesi İstanbul'da!

        Dirty Dancing efsanesi İstanbul'da!

        Sinemanın unutulmaz aşk ve dans filmi Dirty Dancing, canlı müzik eşliğinde yeniden hayat buluyor. Dirty Dancing In Concert, 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 09:13 Güncelleme:
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        Dirty Dancing efsanesi İstanbul'da!

        Patrick Swayze ve Jennifer Grey'in başrollerini paylaştığı, sinema tarihinin kült yapımlarından Dirty Dancing, bu kez canlı film-konser deneyimiyle İstanbul'a geliyor.

        Film, özel olarak yenilenmiş görüntü kalitesiyle dev perdede gösterilirken, filmin ikonik soundtrack'inde yer alan şarkılar canlı grup ve solistler tarafından filmle eş zamanlı olarak seslendirilecek.

        Dirty Dancing In Concert, 17 Eylül Perşembe saat 20.30'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sinema, müzik ve dans tutkunlarını bir araya getirecek.

        İzleyiciler, Baby ve Johnny'nin unutulmaz hikâyesini beyaz perdede yeniden izlerken, "Time of My Life" başta olmak üzere filmin hafızalara kazınan müziklerini canlı performansla deneyimleyecek.

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        Filmin ardından düzenlenecek özel encore partisinde ise gece şarkı ve dansla devam edecek.

        Dirty Dancing In Concert'ın biletleri Biletinial'da "2 Biletin 1'i Bedava" kampanyası ile satışa sunuldu.

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        #Dirty Dancing
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
        #Patrick Swayze
        #Jennifer Grey
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