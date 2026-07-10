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        Haberler Kültür-Sanat 78. Emmy Ödülleri'nin adayları duyuruldu

        78. Emmy Ödülleri'nin adayları duyuruldu

        78. Emmy Ödülleri'nin adayları açıklandı. Drama dalında 25 adaylıkla The Pitt listenin zirvesine yerleşirken, final sezonuyla Hacks komedi kategorisinde 24 adaylık alarak tek sezonda en fazla Emmy adaylığı elde eden komedi dizisi oldu. İşte Emmy adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 09:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Emmy adayları açıklandı! The Pitt zirvede

        2026 Emmy Ödülleri'nde adaylar açıklandı. Televizyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen 78. Primetime Emmy Ödülleri'nin adayları duyuruldu.

        Drama dalında 25 adaylıkla The Pitt listenin zirvesinde yer alırken, komedi kategorisinde final sezonuyla Hacks 24 adaylık elde ederek tek sezonda en fazla Emmy adaylığı alan komedi dizisi rekorunu kırdı.

        Apple'ın yeni yapımları Widow's Bay ve Pluribus ile Netflix'in Beef dizisi de en çok adaylık kazanan yapımlar arasında öne çıktı. Emmy Ödülleri 14 Eylül'de Los Angeles'taki Peacock Theater'da düzenlenecek törende açıklanacak.

        EN İYİ DRAMA DİZİSİ

        The Diplomat

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        The Gilded Age

        A Knight of the Seven Kingdoms

        Paradise

        The Pitt

        Pluribus

        Slow Horses

        Your Friends & Neighbors

        EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

        Abbott Elementary

        The Bear

        Hacks

        Margo's Got Money Troubles

        Nobody Wants This

        Only Murders in the Building

        Shrinking

        Widow's Bay

        EN İYİ MİNİ DİZİ VEYA ANTOLOJİ DİZİSİ

        All Her Fault

        The Beast in Me

        Beef

        DTF St. Louis

        Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

        DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

        Sterling K. Brown – Paradise

        REKLAM

        Gary Oldman – Slow Horses

        Mark Ruffalo – Task

        Rufus Sewell – The Diplomat

        Noah Wyle – The Pitt

        DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

        Carrie Coon – The Gilded Age

        Chase Infiniti – The Testaments

        Keri Russell – The Diplomat

        Rhea Seehorn – Pluribus

        Zendaya – Euphoria

        KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

        Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man

        Steve Carell – Rooster

        Matthew Rhys – Widow's Bay

        Jason Segel – Shrinking

        Martin Short – Only Murders in the Building

        KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

        Quinta Brunson – Abbott Elementary

        REKLAM

        Ayo Edebiri – The Bear

        Elle Fanning – Margo's Got Money Troubles

        Lisa Kudrow – The Comeback

        Jean Smart – Hacks

        MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

        Riz Ahmed – Bait

        Jason Bateman – Black Rabbit

        Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

        Oscar Isaac – Beef

        Matthew Rhys – The Beast in Me

        MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

        Claire Danes – The Beast in Me

        Sally Field – Remarkably Bright Creatures

        Carey Mulligan – Beef

        Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

        REKLAM

        Sarah Snook – All Her Fault

        DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

        Patrick Ball – The Pitt

        Billy Crudup – The Morning Show

        Shawn Hatosy – The Pitt

        Gerran Howell – The Pitt

        Jack Lowden – Slow Horses

        Tom Pelphrey – Task

        Carlos-Manuel Vesga – Pluribus

        DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

        Taylor Dearden – The Pitt

        Fiona Dourif – The Pitt

        Allison Janney – The Diplomat

        Katherine LaNasa – The Pitt

        Sepideh Moafi – The Pitt

        Julianne Nicholson – Paradise

        Karolina Wydra – Pluribus

        REKLAM

        KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

        Colman Domingo – The Four Seasons

        Paul W. Downs – Hacks

        Harrison Ford – Shrinking

        Nick Offerman – Margo's Got Money Troubles

        Stephen Root – Widow's Bay

        Michael Urie – Shrinking

        Tyler James Williams – Abbott Elementary

        KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

        Dale Dickey – Widow's Bay

        Hannah Einbinder – Hacks

        Janelle James – Abbott Elementary

        Kate O'Flynn – Widow's Bay

        Michelle Pfeiffer – Margo's Got Money Troubles

        Megan Stalter – Hacks

        Jessica Williams – Shrinking

        MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

        Jason Bateman – DTF St. Louis

        REKLAM

        Richard Gadd – Half Man

        David Harbour – DTF St. Louis

        Richard Jenkins – DTF St. Louis

        Charles Melton – Beef

        Nick Offerman – Death by Lightning

        MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

        Linda Cardellini – DTF St. Louis

        Dakota Fanning – All Her Fault

        Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story

        Joy Sunday – DTF St. Louis

        Youn Yuh-jung – Beef

        Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

        EN İYİ TELEVİZYON FİLMİ

        Heads of State

        Miss You, Love You

        People We Meet on Vacation

        REKLAM

        Remarkably Bright Creatures

        Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War

        DRAMA DİZİSİNDE EN İYİ YÖNETMENLİK

        The Gilded Age

        Paradise

        The Pitt

        Pluribus

        Slow Horses

        Task

        KOMEDİ DİZİSİNDE EN İYİ YÖNETMENLİK

        Abbott Elementary

        REKLAM

        The Bear

        The Chair Company

        Hacks

        The Ms. Pat Show

        Widow's Bay

        MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA TV FİLMİNDE EN İYİ YÖNETMENLİK

        Beef (2. sezon, 4. bölüm)

        Beef (2. sezon, 8. bölüm)

        Black Rabbit

        DTF St. Louis

        DRAMA DİZİSİNDE EN İYİ SENARYO

        The Diplomat

        The Pitt

        Pluribus

        Slow Horses

        Task

        KOMEDİ DİZİSİNDE EN İYİ SENARYO

        Abbott Elementary

        The Chair Company

        The Comeback

        Hacks

        Jury Duty Presents: Company Retreat

        Widow's Bay

        MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA TV FİLMİNDE EN İYİ SENARYO

        All Her Fault

        REKLAM

        The Beast in Me

        Beef

        Death by Lightning

        DTF St. Louis

        EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI

        Dancing with the Stars

        RuPaul's Drag Race

        Survivor

        Top Chef

        The Traitors

        EN İYİ VARIETY PROGRAMI

        The Daily Show

        Jimmy Kimmel Live!

        Last Week Tonight with John Oliver

        Late Night with Stephen Colbert

        Saturday Night Live

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