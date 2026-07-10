Emmy adayları açıklandı! The Pitt zirvede

78. Emmy Ödülleri'nin adayları duyuruldu
78. Emmy Ödülleri'nin adayları açıklandı. Drama dalında 25 adaylıkla The Pitt listenin zirvesine yerleşirken, final sezonuyla Hacks komedi kategorisinde 24 adaylık alarak tek sezonda en fazla Emmy adaylığı elde eden komedi dizisi oldu. İşte Emmy adayları...
2026 Emmy Ödülleri'nde adaylar açıklandı. Televizyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen 78. Primetime Emmy Ödülleri'nin adayları duyuruldu.
Drama dalında 25 adaylıkla The Pitt listenin zirvesinde yer alırken, komedi kategorisinde final sezonuyla Hacks 24 adaylık elde ederek tek sezonda en fazla Emmy adaylığı alan komedi dizisi rekorunu kırdı.
Apple'ın yeni yapımları Widow's Bay ve Pluribus ile Netflix'in Beef dizisi de en çok adaylık kazanan yapımlar arasında öne çıktı. Emmy Ödülleri 14 Eylül'de Los Angeles'taki Peacock Theater'da düzenlenecek törende açıklanacak.
EN İYİ DRAMA DİZİSİ
The Diplomat
The Gilded Age
A Knight of the Seven Kingdoms
Paradise
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Your Friends & Neighbors
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Margo's Got Money Troubles
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
Widow's Bay
EN İYİ MİNİ DİZİ VEYA ANTOLOJİ DİZİSİ
All Her Fault
The Beast in Me
Beef
DTF St. Louis
Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
DRAMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Sterling K. Brown – Paradise
Gary Oldman – Slow Horses
Mark Ruffalo – Task
Rufus Sewell – The Diplomat
Noah Wyle – The Pitt
DRAMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Carrie Coon – The Gilded Age
Chase Infiniti – The Testaments
Keri Russell – The Diplomat
Rhea Seehorn – Pluribus
Zendaya – Euphoria
KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
Steve Carell – Rooster
Matthew Rhys – Widow's Bay
Jason Segel – Shrinking
Martin Short – Only Murders in the Building
KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Quinta Brunson – Abbott Elementary
Ayo Edebiri – The Bear
Elle Fanning – Margo's Got Money Troubles
Lisa Kudrow – The Comeback
Jean Smart – Hacks
MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Riz Ahmed – Bait
Jason Bateman – Black Rabbit
Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
Oscar Isaac – Beef
Matthew Rhys – The Beast in Me
MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Claire Danes – The Beast in Me
Sally Field – Remarkably Bright Creatures
Carey Mulligan – Beef
Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Sarah Snook – All Her Fault
DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Patrick Ball – The Pitt
Billy Crudup – The Morning Show
Shawn Hatosy – The Pitt
Gerran Howell – The Pitt
Jack Lowden – Slow Horses
Tom Pelphrey – Task
Carlos-Manuel Vesga – Pluribus
DRAMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Taylor Dearden – The Pitt
Fiona Dourif – The Pitt
Allison Janney – The Diplomat
Katherine LaNasa – The Pitt
Sepideh Moafi – The Pitt
Julianne Nicholson – Paradise
Karolina Wydra – Pluribus
KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Colman Domingo – The Four Seasons
Paul W. Downs – Hacks
Harrison Ford – Shrinking
Nick Offerman – Margo's Got Money Troubles
Stephen Root – Widow's Bay
Michael Urie – Shrinking
Tyler James Williams – Abbott Elementary
KOMEDİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Dale Dickey – Widow's Bay
Hannah Einbinder – Hacks
Janelle James – Abbott Elementary
Kate O'Flynn – Widow's Bay
Michelle Pfeiffer – Margo's Got Money Troubles
Megan Stalter – Hacks
Jessica Williams – Shrinking
MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Jason Bateman – DTF St. Louis
Richard Gadd – Half Man
David Harbour – DTF St. Louis
Richard Jenkins – DTF St. Louis
Charles Melton – Beef
Nick Offerman – Death by Lightning
MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA TV FİLMİ DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Linda Cardellini – DTF St. Louis
Dakota Fanning – All Her Fault
Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story
Joy Sunday – DTF St. Louis
Youn Yuh-jung – Beef
Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
EN İYİ TELEVİZYON FİLMİ
Heads of State
Miss You, Love You
People We Meet on Vacation
Remarkably Bright Creatures
Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War
DRAMA DİZİSİNDE EN İYİ YÖNETMENLİK
The Gilded Age
Paradise
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Task
KOMEDİ DİZİSİNDE EN İYİ YÖNETMENLİK
Abbott Elementary
The Bear
The Chair Company
Hacks
The Ms. Pat Show
Widow's Bay
MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA TV FİLMİNDE EN İYİ YÖNETMENLİK
Beef (2. sezon, 4. bölüm)
Beef (2. sezon, 8. bölüm)
Black Rabbit
DTF St. Louis
DRAMA DİZİSİNDE EN İYİ SENARYO
The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Task
KOMEDİ DİZİSİNDE EN İYİ SENARYO
Abbott Elementary
The Chair Company
The Comeback
Hacks
Jury Duty Presents: Company Retreat
Widow's Bay
MİNİ DİZİ, ANTOLOJİ DİZİSİ VEYA TV FİLMİNDE EN İYİ SENARYO
All Her Fault
The Beast in Me
Beef
Death by Lightning
DTF St. Louis
EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI
Dancing with the Stars
RuPaul's Drag Race
Survivor
Top Chef
The Traitors
EN İYİ VARIETY PROGRAMI
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live!
Last Week Tonight with John Oliver
Late Night with Stephen Colbert
Saturday Night Live