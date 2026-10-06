Gaye Su Akyol 'Anatolian Dragon'la Almanya'da

Anadolu'nun kadim ses mirasını psikedelik rock ve fütüristik yaklaşımıyla birleştirerek kendi dilini oluşturan ve küresel müzik sahnesine taşıyan sanatçı Gaye Su Akyol, Almanya’nın en büyük kamu yayın kuruluşlarından WDR’in dünyaca ünlü orkestrası WDR Funkhausorchester eşliğinde gerçekleşen “Anatolian Dragon” konserleriyle Almanya’da müzik tarihine geçecek bir başarıya imza attı.

Müziğinde sınırları yok ederek Doğu ile Batı arasında köprüler kuran ve küresel ölçekte kendi özgün evrenini yaratan Gaye Su Akyol, Batı müziğinin en prestijli senfonik topluluklarından WDR Funkhausorchester ile dev bir projeye imza atarak aynı sahneyi paylaştı. Almanya’nın en büyük kamu yayın kuruluşlarından WDR çatısı altında "Anatolian Dragon" (Anadolu Ejderi) başlığıyla düzenlenen bu özel konser serisi, 2 Ekim Cuma akşamı Köln’deki WDR Funkhaus (Klaus von Bismarck Saal) ve 3 Ekim Cumartesi akşamı Konzerthaus Dortmund sahnesinde seyirciyle buluştu.

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Gaye Su Akyol’un psikedelik rock, surf, post-punk ve Türk Sanat Müziği ögelerini birleştiren sınır tanımaz müziği, Avustralyalı ünlü besteci ve aranjör Gordon Hamilton tarafından hazırlanan görkemli senfonik düzenlemelerle canlı olarak icra edildi. Şef David Brophy yönetimindeki dev orkestranın eşlik ettiği konserler, hem salondaki izleyicilerden tam not aldı hem de ARD ve COSMO Türkçe üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlarla dünya çapında binlerce müzik severe ulaştırıldı.

Mozart’ın "Alla Turca"sına 9/8’lik Aksak Ritimle Taze Bir Soluk

Konser programı, Doğu ile Batı arasındaki tarihsel ve kültürel bağa saygı duruşunda bulunan özel bir açılışla başladı. W. A. Mozart’ın dünyaca ünlü Rondo alla Turca (Türk Marşı) eseri, Gordon Hamilton’ın aranjmanı ve WDR Funkhausorchester’ın dinamik yorumuyla yepyeni bir boyut kazandı. Eserin bir bölümü geleneksel Türk ritmi 9/8’lik aksak ölçüde icra edilerek klasik müzik literatürüne ezber bozan taze bir soluk getirildi.

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Programın açılışındaki Mozart’ın Alla Turca eseri dışındaki tüm repertuar ve besteler tamamen Gaye Su Akyol’a ait eserlerden oluştu. Akyol’un dördüncü stüdyo albümü Anadolu Ejderi ile İstikrarlı Hayal Hakikattir, Hologram İmparatorluğu ve Develerle Yaşıyorum albümlerinden seçilen “İstikrarlı Hayal Hakikattir”, “Bir Yaralı Kuştum”, “Kör Bıçakların Ucunda” gibi ikonik parçaları, senfonik orkestranın zengin yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgı katmanlarıyla yeniden hayat bularak salondaki dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

"Hayatımın En Heyecanlı Gecelerinden Biri"

Konserin ardından duygularını paylaşan Gaye Su Akyol, WDR Funkhausorchester ve aranjör Gordon Hamilton ile çalışmanın sanatsal yolculuğunda özel bir milat olduğunu vurguladı: “Kendi yazdığım ve Anadolu’nun köklü ses mirasıyla büyüttüğüm şarkılarımın Avrupa’nın en köklü senfoni orkestralarından biriyle bu kadar güçlü bir ruh birliği içinde tınlaması tarif edilemez bir duygu. Gordon Hamilton'ın harika aranjmanlarıyla şarkılar bambaşka bir boyuta taşındı. Bu gece sadece bir konser değil, Doğu ile Batı'nın, geçmiş ile geleceğin ortasında kurduğumuz ortak bir hayal alanına dönüştü. Hayatımın en heyecanlı ve özel gecelerinden birini yaşadım.”

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Söyleşileri ve radyo yayınlarıyla tanınan Evren Zahirović’in sunuculuğunu üstlendiği organizasyon, Almanya’daki Türk toplumunun yanı sıra uluslararası müzik eleştirmenlerinden ve Alman dinleyicilerden de büyük övgü topladı.