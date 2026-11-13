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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Goethe ve Mevlana'nın düşünce dünyası müzikle buluşuyor

        Goethe ve Mevlana'nın düşünce dünyası müzikle buluşuyor

        Devlet Çoksesli Korosu DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenecek, Doğu ve Batı'nın edebi ve felsefi birikimini müziğin evrensel diliyle bir araya getiren "Batı Doğu Divanı – Goethe ve Mevlana" konseri, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 00:15 Güncelleme:
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        Goethe ve Mevlana'nın düşünce dünyası müzikle buluşuyor

        Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, Doğu ve Batı’nın edebi ve felsefi birikimini müziğin evrensel diliyle bir araya getiren özel bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Devlet Çoksesli Korosu DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenecek, Doğu ve Batı’nın edebi ve felsefi birikimini müziğin evrensel diliyle bir araya getiren “Batı Doğu Divanı – Goethe ve Mevlana” konseri, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da gerçekleştirilecek.

        Goethe ve Mevlana’nın düşünsel mirasından ilham alan konser, iki farklı kültürün ortak insani değerlerini müzik aracılığıyla ele alacak. Çağdaş koro müziği ve çok sesli vokal eserler konusundaki çalışmalarıyla uluslararası müzik alanında tanınan Şef Georg Grün’ün yöneteceği Devlet Çoksesli Korosu’na konserde piyanoda Gülce Sevgen, neyde ise Süleyman Yardım eşlik edecek. Programda Brahms, Theofanidis ve Turgay Erdener’in eserleri seslendirilecek.

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        Batı’nın çok sesli müzik geleneği ile Doğu’nun köklü kültürel ve düşünsel mirasını aynı sahnede buluşturacak konser, Goethe’nin Doğu edebiyatına duyduğu ilgiyi Mevlana’nın insan, yaşam ve varoluş üzerine düşünceleriyle birlikte yorumlayacak. Farklı dönemlere ve coğrafyalara ait iki önemli düşünce geleneği, müziğin birleştirici gücüyle ortak bir anlatımda buluşacak.

        Konserin dikkat çeken bölümlerinden birini besteci Turgay Erdener'in Mevlânâ'nın Mesnevî eserindeki ilk 18 beyitten hareketle hazırladığı müzikal diyalog oluşturacak. Neynâme olarak da anılan bu beyitlerde, ney metaforu üzerinden ayrılık, özlem ve insanın kendi özüne yeniden kavuşma arayışı anlatılacak.

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        Turgay Erdener’in bestesiyle müzikal bir anlatıma kavuşan düşünsel miras, Goethe’nin Doğu şiirinden beslenen edebi yaklaşımıyla birlikte ele alınacak. Konser, Doğu ve Batı kültürlerinin farklı anlatım biçimlerini çağdaş koro müziğinin olanaklarıyla bir araya getirerek edebiyat, düşünce ve müzik arasında özgün bir bağ kuracak.

        Konserin biletleri CSO Ada Ankara internet sitesinden ve Biletinial.com'da satışa çıktı.

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        #CSO Ada Ankara
        #Goethe
        #mevlana
        #Devlet Çoksesli Korosu
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