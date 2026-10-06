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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro "Hayalî’nin Hayali" Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde

        "Hayalî’nin Hayali" Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde

        Gölge oyunu, kukla gösterisi ve müziği harmanlayarak insanlık dayanışmasını sahneye taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Hayali'nin Hayali"  7 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 13:24 Güncelleme:
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        "Hayalî'nin Hayali" Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Burçak Çöllü’nün yazdığı, Yiğit Sertdemir’in yönettiği "Hayalî’nin Hayali" oyununu seyirciyle buluşturuyor.

        Oyun, 1965 yılında jübile gösterisini gerçekleştiren bir Karagöz ve kukla sanatçısının hafızasından, 1924 yılında gerçekleşen mübadeleye uzanan derin ve etkileyici bir hikâyeyi sahneye aktarıyor.

        7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk gösterimini yapacak "Hayalî’nin Hayali", gölge oyunu, kukla gösterisi ve müziği harmanlayarak insanlık dayanışmasını sahneye taşıyor.

        Oyunun yönetmeni Yiğit Sertdemir "Hayalî’nin Hayali”ni şöyle anlatıyor: “Seyredeceğiniz oyun; tarihimizin büyük yaralarından birini alıyor merceğine. Mübadelenin izlerini. Ama orada da kalmıyor. Kendi çocukluğumuza, ailelerimize, sevenlerimize, sevdiklerimize, sanata, mesleğimize, masala; hasılı bizi bugün biz yapan her kim her ne varsa hepsine de el sallıyor sevgiyle. Sevgi. Ne muazzam bir hadise.

        Hikayenin kahramanları; Mehmet Yorgi’nin büyüsü, Tacettin’in sevgisiyle çıkıyor huzurumuza.

        Yerinden olmuş her yüreğe ekilecek bir çiçek uzatmaya çalıştık sahneden. Aramıza çekilmiş, hem de toprağa verdiklerimizin üstüne dökülen çiçeklerle çekilmiş sınırları dağıtmaya, gerçek ile hayali birbirine katmaya, kalbimizle beynimizi barıştırmaya çalıştık.”

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        Müziğini Burçak Çöllü’nün, dramaturgisini Sinem Özlek’in, koreografisini Senem Oluz’un, dekor tasarımını Metin Deniz’in, kostüm ve kukla tasarımını Candan Seda Balaban’ın, ışık tasarımını Osman Aktan’ın, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz, Özgür Yaşar İşler’in yaptığı, fotoğraflarını Tuğçe Keçeci’nin çektiği oyunda Ali Mert Yavuzcan, Barış Çağatay Çakıroğlu, Caner Bilginer, Cem Baza, Dolunay Pircioğlu, Emre Çağrı Akbaba, Emrah Derviş Soylu, Engin Akpınar, Kutay Kırşehirlioğlu, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Şenay Bağ, Şirin Asutay, Zeki Yıldırım rol alıyor.

        Oyunun Konusu:

        Kırk yılı aşkın Karagöz ve kukla oynatan Hayalî Tacettin Çınar, jübile gecesinde kendi icadı hayal tertibatını kurar ve kendisine emanet edilen en eski hikâyeyi anlatmaya başlar. Çocuk Tacettin'in gözünden hem yurtlarından ayrılıp yeni bir hayat kurmak zorunda kalan bir grup Türk ve Rum mübadilin, hem de ustası Mehmet Yorgi'nin hikayesidir bu.

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        Sanatkâr geçmiş bugünü değiştirsin diye anlattıkça hikayesini, gölgeler ete kemiğe bürünür. Korku ile umudu, acı ile kahkahayı aynı anda içinde taşıyan, birbirine pek benzer insanların hikâyesi görünür.

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Yiğit Sertdemir
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