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        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat Anadolu Sergileri Eğirdir'de

        İş Sanat Anadolu Sergileri Eğirdir'de

        Anadolu Sergileri'nin yeni seçkisinde, Isparta'nın gülleri Türk resminin usta fırçalarıyla tuvallerde yeniden hayat buluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        İş Sanat Anadolu Sergileri Eğirdir'de

        İş Sanat Anadolu Sergileri’nin “Gül Mevsimi” başlıklı yeni seçkisi, 27-28 Haziran tarihlerinde İş Bankası Eğirdir Şubesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan özenle derlenen bu seçki, farklı kuşaklardan sanatçıların Isparta ile özdeşleşen bu çiçeği merkeze alarak tuvale aktardığı kompozisyonları bir araya getiriyor.

        “Gül Mevsimi”nde; İbrahim Çallı, İbrahim Safi, Nazlı Ecevit ve Naci Kalmukoğlu gibi tanınmış isimlerin yanı sıra, doğayı ve natürmortları kendilerine özgü üsluplarıyla yorumlayan Nimet Berdan, Abdullah Meriçadalı ve Münip Özben’in çalışmaları yer alıyor. Cumhuriyet döneminde düzenlenen Yurt Gezileri programı kapsamında yolu Isparta’ya düşen Nurettin Ergüven’in gözünden bu coğrafyayı yansıtan peyzajlar da izleyiciye sunuluyor.

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        Gülün memleketi Isparta’da gerçekleşecek bu özel sergi, fırça darbelerinden kompozisyon seçimlerine kadar her eserde doğanın sanatla kurduğu o köklü bağı derinden hissettiriyor.

        ORTAK KÜLTÜREL MİRASIMIZ BUGÜNÜN KUŞAKLARIYLA BİR ARADA

        Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren sergiler, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla destekleniyor.

        Temmuz 2025’te Çal ilçesindeki seçkiyle başlayan Anadolu Sergileri, Milas, Gelibolu, Kocatepe, Antakya, Midyat, Edremit, İznik, Pozcu, Lüleburgaz ve Amasra’da farklı seçkileri sanatseverlere sundu. Proje, Mercury Excellence Awards, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda ve İstanbul Marketing Awards gibi önemli platformlarda çeşitli ödüllere layık görüldü.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Anadolu Sergileri, ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdürecek.

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