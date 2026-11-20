Sanatın farklı disiplinlerini, bakış açılarını ve üretim biçimlerini ortak bir zeminde buluşturan İDA Sergi 2026, 14 Kasım’da Pintura Urla Sanat Galerisi’nde kapılarını açtı. Bu yıl “Işık” teması etrafında şekillenen sergi; resim, heykel, porselen ve cam başta olmak üzere farklı malzemelerle üretilen eserleri aynı çatı altında buluşturuyor. Armağan Portakal’ın organizasyonunu ve bağımsız küratörlüğünü üstlendiği sergi, 29 Kasım’a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Işık, Yedi Sanatçının Yorumuyla Farklı Anlamlar Kazandı

İDA Sergi 2026, bu yıl ışığı yalnızca fiziksel bir olgu olarak değil; düşünceyi, duyguyu, yaratıcılığı ve insanın dünyayla kurduğu ilişkiyi şekillendiren çok katmanlı bir kavram olarak ele alıyor. Yedi sanatçının farklı disiplinlerden beslenen üretimleri, ışığın sanatın içindeki dönüştürücü gücünü farklı yorumlarla görünür kılıyor.

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Sergide Prof. Bilgehan Uzuner onur konuğu olarak yer alırken Dr. Pınar Baklan, Yeşim Sanatçı, Kayhan Öztürk, Sanem Tufan, Alime Şahin ve Didem Burak da eserleriyle izleyiciyle buluşuyor. Resimden heykele, porselenden cama uzanan üretimler, farklı malzeme ve anlatım biçimlerinin bir araya geldiği zengin bir sanat ortamı oluşturuyor.

Sanatçılar Ve Sanatseverler Aynı Çatı Altında Buluştu

14 Kasım’da gerçekleşen açılış, Armağan Portakal ve Pintura Urla Sanat Galerisi’nin sahibesi Özlen Yücelmiş ev sahipliğindeki karşılama ile başladı. DJ performansı ve kokteyl eşliğinde devam eden buluşmada sanatseverler, sanatçılarla bir araya gelerek eserleri ve üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Didem Burak’ın canlı performansı da açılış programına eşlik eden özel anlar arasında yer aldı.

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İDA, Birlikte Üretmenin Ve Paylaşmanın Alanı

İDA Sergi’nin çıkış noktasında farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getirmenin ötesinde, ortak bir üretim ve paylaşım kültürü oluşturmak yer alıyor. Zeytin ağacının gölgesinde filizlenen bu kolektif yaklaşım, her yıl farklı bir tema etrafında yeni sanatçıları, eserleri ve düşünceleri buluşturuyor.

İDA’nın bu yaklaşımına ilişkin değerlendirmede bulunan organizatör ve bağımsız küratör Armağan Portakal, serginin yalnızca eserlerin sergilendiği bir alan olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: “İDA’yı benim için özel kılan, farklı disiplinlerden ve farklı dünyalardan gelen sanatçıların ortak bir heyecanla bir araya gelmesi. Burada birlikte üretmenin, birbirine alan açmanın, emeğe ve ustalığa saygı duymanın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. İDA, zaman içinde hepimizin katkısıyla büyüyen, yaşayan bir alan. Her yıl yeni bir temayla bu birlikteliği yeniden kuruyor, sanatın farklı renklerini ve seslerini bir arada paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

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Buket Uzuner De İDA Sergi’nin Özel Etkinlik Konuğu Olacak

İDA Sergi 2026, eserlerin yanı sıra sanat ve edebiyat arasındaki etkileşime de alan açıyor. Özel etkinlik konuğu olarak Buket Uzuner’i ağırlayacak olan sergi, farklı sanat disiplinleri arasında yeni karşılaşmalar ve düşünsel paylaşımlar yaratmayı hedefliyor. Buket Uzuner 28 Kasım’da sergiye katılarak saat 15.00’de söyleşi gerçekleştirecek.

14 Kasım’da kapılarını açan İDA Sergi 2026, 29 Kasım’a kadar Pintura Urla Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.