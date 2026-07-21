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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul'da Kenan Doğulu coşkusu

        İstanbul'da Kenan Doğulu coşkusu

        Kenan Doğulu, 5 Eylül'de Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek konserinde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 00:48 Güncelleme:
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        İstanbul'da Kenan Doğulu coşkusu

        Türk pop müziğinin ikonik ismi Kenan Doğulu, 2026 yazının en çok konuşulacak konserlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Yıllara meydan okuyan sahne performansı, izleyiciyle kurduğu eşsiz bağ ve her daim yenilenen repertuvarıyla müzikseverlerin kalbinde özel bir yere sahip olan sanatçı, bu kez İstanbul’un kültür ve sanat hayatının kalbinin attığı, ferah atmosferiyle öne çıkan Maximum Uniq Açıkhava’da hayranlarıyla bir araya geliyor.

        5 Eylül’de gerçekleşecek konser dinleyicilere sadece bir müzik şöleni değil, aynı zamanda yazın tadını çıkarabilecekleri bir festival atmosferi sunuyor. Sahne tasarımı, ışık şovları ve Doğulu’nun enerjik sahnesiyle birleşecek olan bu özel gece, İstanbul’un büyülü akşamlarından birine ev sahipliği yapacak. Sanatçı, kariyeri boyunca iz bırakan klasikleşmiş hit parçalarının yanı sıra, son dönem projelerinden de seçkiler sunarak her yaştan dinleyiciye hitap eden geniş bir skalayı izleyicilerle buluşturacak.

        Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #Maximum Uniq
        #Kenan Doğulu
        #Biletinial
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