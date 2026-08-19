Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Jack White festivale geliyor

        Jack White festivale geliyor

        22-23 Ağustos'ta gerçekleşecek Babylon Soundgarden festivalinde Jack White, TOMORA, Wet Leg, The Kills, Rikas, Islandman, Vendredi Sur Mer, Radio Free Alice, Lin Pesto, Miskinle gibi şarkıcı ve gruplar müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 13:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Jack White festivale geliyor

        Dünya çapında yıldız isimlerle yeni keşifleri aynı festivalde buluşturan Babylon Soundgarden, müziğin farklı seslerini tek bir hafta sonunda bir araya getiriyor. 22-23 Ağustos’ta gerçekleşecek festivalin yıldız ismi Rock'n roll'un en özgün, en enerjik yıldızlarında Jack White. The White Stripes'tan bu yana müziğiyle sınır tanımayan Jack White, gitar riff’leri ve karizmatik sahne performansıyla festivalin en çok konuşulan anlarından birine imza atmaya hazırlanıyor.

        TOMORA
        TOMORA

        Geçtiğimiz aylarda ilk albümleri Come Closer’ı dinleyici ile buluşturan Norveçli sanatçı AURORA’nın, elektronik müziğin efsane ismi Tom Rowlands (The Chemical Brothers) ile ortak projesi TOMORA ise güçlü canlı performansıyla Babylon Soundgarden'ın öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

        İngiliz alternatif rock sahnesinin son yıllardaki en parlak çıkışlarından Wet Leg, kendine özgü mizahı, yüksek enerjisi ve hit parçalarıyla Babylon Soundgarden’da festivalin en dinamik konserlerinden birini verecek.

        Wet Leg
        Wet Leg
        REKLAM

        Festival programında ayrıca The Kills, Rikas, Islandman, Vendredi Sur Mer, Radio Free Alice, Lin Pesto, Miskinler ve daha birçok isim müzikseverlerle buluşacak.

        Festivalin keşif ruhunu yaşatan Babylon GLocals Sahnesi ise bu yıl Türkiye'nin bağımsız müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerini ağırlıyor. Babylon'un uzun soluklu GLocals projesinin bir uzantısı olan sahnede, sezon boyunca öne çıkan müzisyenler festival izleyicisiyle yeniden buluşacak.

        22 Ağustos: Danae Palaka, Heryol, Pleizel, Sren

        23 Ağustos: Granul, Olabilir!, Vicotüco, Voyvo

        Festivalin biletleri Biletix, Passo, Bubilet ve Bugece’de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Babylon Soundgarden
        #jack white
        #Islandman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!
        Felaketten 1 saat önce canlı yayın yaptı! Yanan TIR'da can verdi!
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Richarlison sürprizi!
        Richarlison sürprizi!
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Madonna'ya sirtakili kutlama
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu