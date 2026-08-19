Jack White festivale geliyor

Dünya çapında yıldız isimlerle yeni keşifleri aynı festivalde buluşturan Babylon Soundgarden, müziğin farklı seslerini tek bir hafta sonunda bir araya getiriyor. 22-23 Ağustos’ta gerçekleşecek festivalin yıldız ismi Rock'n roll'un en özgün, en enerjik yıldızlarında Jack White. The White Stripes'tan bu yana müziğiyle sınır tanımayan Jack White, gitar riff’leri ve karizmatik sahne performansıyla festivalin en çok konuşulan anlarından birine imza atmaya hazırlanıyor.

TOMORA

Geçtiğimiz aylarda ilk albümleri Come Closer’ı dinleyici ile buluşturan Norveçli sanatçı AURORA’nın, elektronik müziğin efsane ismi Tom Rowlands (The Chemical Brothers) ile ortak projesi TOMORA ise güçlü canlı performansıyla Babylon Soundgarden'ın öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

İngiliz alternatif rock sahnesinin son yıllardaki en parlak çıkışlarından Wet Leg, kendine özgü mizahı, yüksek enerjisi ve hit parçalarıyla Babylon Soundgarden’da festivalin en dinamik konserlerinden birini verecek.

Wet Leg

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Festival programında ayrıca The Kills, Rikas, Islandman, Vendredi Sur Mer, Radio Free Alice, Lin Pesto, Miskinler ve daha birçok isim müzikseverlerle buluşacak.

Festivalin keşif ruhunu yaşatan Babylon GLocals Sahnesi ise bu yıl Türkiye'nin bağımsız müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerini ağırlıyor. Babylon'un uzun soluklu GLocals projesinin bir uzantısı olan sahnede, sezon boyunca öne çıkan müzisyenler festival izleyicisiyle yeniden buluşacak.

22 Ağustos: Danae Palaka, Heryol, Pleizel, Sren

23 Ağustos: Granul, Olabilir!, Vicotüco, Voyvo

Festivalin biletleri Biletix, Passo, Bubilet ve Bugece’de satışa çıktı.