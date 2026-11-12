'Kim Yazdı, Kim Tasarladı, Kim Hatırlandı?' Salt'ta

Salt’ın mimar ve bağımsız araştırmacı Melis Cankara ile 2025’te başlattığı, Türkiye’de kadın mimarların mesleki pratiklerine odaklanan çalışmaları, 20 Kasım’da gerçekleştirilecek konuşma ile devam ediyor. “Kim Yazdı, Kim Tasarladı, Kim Hatırlandı?” başlıklı program, kadın aktörlerin görünürlüğünü ve temsil biçimlerini mimarlık tarihyazımının eleştirel bir değerlendirmesi üzerinden tartışmayı amaçlıyor.

Mimarlık tarihçisi Bülent Tanju’nun moderatörlüğündeki konuşmada akademisyen Narin Onat, kadın mimarların mesleki üretimlerinin nasıl kaydedildiği ve tarihsel anlatılara nasıl dâhil edildiği üzerinde duracak. 1931–2017 yıllarında Arkitekt, Yapı ve Arredamento Mimarlık dergilerinde çıkan yazıları karşılaştırmalı olarak inceleyecek; ortak üretimlerde müelliflik, yarışmalar, ödüllendirme ve anma pratikleri üzerinden mimarlık bilgisinin hangi aktörler ve değer yargılarıyla tarihsel anlatıya dönüştüğünü ele alacak.

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20 Kasım Cuma saat 19.00’da Salt Galata’daki Oditoryum’daki program herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.