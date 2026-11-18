Klasik müziğin üç güçlü ismi “Resonance” ile ENKA Sanat’ta
Keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev, viyolonsel sanatçısı ve eğitimci Dilbağ Tokay ve genç piyanist İlyun Bürkev, 24 Kasım Salı akşamı ENKA Oditoryumu'nda "Resonance" başlıklı konserde aynı sahneyi paylaşacak
ENKA Sanat, keman, viyolonsel ve piyanonun zengin tını dünyasını bir araya getiren çok özel bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Elvin Hoxha Ganiyev (keman), Dilbağ Tokay (viyolonsel) ve İlyun Bürkev (piyano), 24 Kasım Salı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sahne alacak.İlyun Bürkev
Klasik müziğin üç güçlü yorumcusunu aynı sahnede buluşturan bu özel oda müziği projesi, Rachmaninov’un dramatik müzikal dünyasından Mendelssohn’un zarif oda müziği anlayışına uzanan bir repertuvar sunacak. Piazzolla’nın Buenos Aires’te Dört Mevsim eseri ise tutku, ritim ve güçlü kontrastlarıyla konseri çarpıcı bir finalle taçlandıracak.Elvin Hoxha Ganiyev
Program:
Sergey Rachmaninoff (1873-1943), Trio élégiaque No.1
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), Keman, Viyolonsel ve Piyano için Trio Op.49
Astor Piazzolla (1921-1992), Buenos Aires’te Dört Mevsim
Konserin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’de satışa çıktı.