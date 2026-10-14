Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Operanın Gözünden Hayat, BlackBox’ta

        Operanın Gözünden Hayat, BlackBox’ta

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin BlackBox etkinlikleri, ekim ayında opera, İstanbul tarihi, edebiyat ve tiyatro başlıklarında sanatseverleri buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 13:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Operanın Gözünden Hayat, BlackBox'ta

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının ana mekânı BlackBox, yeni sezonda ilham verici buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Ekim ayında operanın evrensel temalarından İstanbul’un köklü tarihine, edebiyat ve tiyatronun iz bırakan anlatılarından sahnenin ilham veren isimlerine uzanan zengin bir program sunuyor.

        BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi danışmasından temin edebilirsiniz.

        Figen Ayhan ile Hayatımız Opera | 18 Ekim Pazar saat 14.00

        BlackBox’ın yeni etkinlik serilerinden Figen Ayhan ile Hayatımız Opera, insan hayatını yönlendiren temel duygulara ve evrensel temalara operanın gözünden bakıyor. “Opera hayatımızı saran olgulara tarih boyunca nasıl yaklaştı?”, “Onları sahneye taşırken neyi sordu, neye cevap aradı?” ve “Farklı dönemler ile farklı besteciler aynı temayı nasıl ele aldı?” gibi soruların peşine düşen seri sanatseverlere derinlikli bir keşif sunuyor.

        .png
        .png
        REKLAM

        Serinin 18 Ekim Pazar günü saat 14.00’te başlayacak ilk etkinliği, insan ilişkilerinin en karmaşık ve köklü yapılarından biri olan “Aile Bağları”na odaklanıyor. Etkinlik boyunca; sevgi, sadakat, fedakarlık ve miras gibi kavramlar, Verdi’nin “Rigoletto”, Puccini’nin “Gianni Schicchi”, Mozart’ın “Idomeneo” ve Wagner’in “Die Walküre” eserleri üzerinden tartışmaya açılıyor.

        BLACKBOX’TA BAŞKA NELER VAR?

        Cengiz Özdemir ile İstanbul Sohbetleri | 16 Ekim Cuma 18.00

        Simgesel yapılara dair tarihsel anlatıların inceleneceği serinin “Ayasofya’nın Arkeolojisi” başlıklı ilk etkinliğine, öğretim üyesi ve Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker konuk oluyor.

        REKLAM

        Seray Şahinler ile Edebiyat Rotası | 21 Ekim Çarşamba 16.30

        İlgiyle takip edilen serinin yeni etkinliğinde, yazar Aylin Balboa ile Virginia Woolf’un, kadınların sanat dünyasında var olabilmeleri için finansal bağımsızlığa ve kişisel bir alana sahip olmaları gerektiğini savunan eseri Kendine Ait Bir Oda konuşuluyor.

        Bahar Çuhadar ile Tiyatro Hafızası | 23 Ekim Cuma 18.00

        Sezon boyunca üretkenliği ve tutkusuyla sahnede iz bırakan tiyatro sanatçılarının konuk edileceği seri, yeni oyunu “Elisabeth Costello”nun prömiyeri 30. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapılacak olan oyuncu ve yönetmen Tansu Biçer’i ağırlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BlackBox
        #İş Sanat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        Fon yasası komisyonda
        Fon yasası komisyonda
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor
        Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor
        'Mezdeke Aynur'un katilleri için hesap zamanı
        'Mezdeke Aynur'un katilleri için hesap zamanı
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        İstanbul'da yoğun yağış! Yollar göle döndü
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Norveç ordusunda Çinli araç alarmı
        Norveç ordusunda Çinli araç alarmı
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Alışılmışın dışında bir lezzet: Zeytinyağlı kahve
        Ölüm nedeni açıklandı
        Ölüm nedeni açıklandı
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        "Kalite ve güç farkı!"
        "Kalite ve güç farkı!"
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları