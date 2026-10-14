Operanın Gözünden Hayat, BlackBox’ta

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının ana mekânı BlackBox, yeni sezonda ilham verici buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Ekim ayında operanın evrensel temalarından İstanbul’un köklü tarihine, edebiyat ve tiyatronun iz bırakan anlatılarından sahnenin ilham veren isimlerine uzanan zengin bir program sunuyor.

BlackBox etkinliklerinin biletlerini Biletix’ten ve Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi danışmasından temin edebilirsiniz.

Figen Ayhan ile Hayatımız Opera | 18 Ekim Pazar saat 14.00

BlackBox’ın yeni etkinlik serilerinden Figen Ayhan ile Hayatımız Opera, insan hayatını yönlendiren temel duygulara ve evrensel temalara operanın gözünden bakıyor. “Opera hayatımızı saran olgulara tarih boyunca nasıl yaklaştı?”, “Onları sahneye taşırken neyi sordu, neye cevap aradı?” ve “Farklı dönemler ile farklı besteciler aynı temayı nasıl ele aldı?” gibi soruların peşine düşen seri sanatseverlere derinlikli bir keşif sunuyor.

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Serinin 18 Ekim Pazar günü saat 14.00’te başlayacak ilk etkinliği, insan ilişkilerinin en karmaşık ve köklü yapılarından biri olan “Aile Bağları”na odaklanıyor. Etkinlik boyunca; sevgi, sadakat, fedakarlık ve miras gibi kavramlar, Verdi’nin “Rigoletto”, Puccini’nin “Gianni Schicchi”, Mozart’ın “Idomeneo” ve Wagner’in “Die Walküre” eserleri üzerinden tartışmaya açılıyor.

BLACKBOX’TA BAŞKA NELER VAR?

Cengiz Özdemir ile İstanbul Sohbetleri | 16 Ekim Cuma 18.00

Simgesel yapılara dair tarihsel anlatıların inceleneceği serinin “Ayasofya’nın Arkeolojisi” başlıklı ilk etkinliğine, öğretim üyesi ve Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Fırat Diker konuk oluyor.

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Seray Şahinler ile Edebiyat Rotası | 21 Ekim Çarşamba 16.30

İlgiyle takip edilen serinin yeni etkinliğinde, yazar Aylin Balboa ile Virginia Woolf’un, kadınların sanat dünyasında var olabilmeleri için finansal bağımsızlığa ve kişisel bir alana sahip olmaları gerektiğini savunan eseri Kendine Ait Bir Oda konuşuluyor.

Bahar Çuhadar ile Tiyatro Hafızası | 23 Ekim Cuma 18.00

Sezon boyunca üretkenliği ve tutkusuyla sahnede iz bırakan tiyatro sanatçılarının konuk edileceği seri, yeni oyunu “Elisabeth Costello”nun prömiyeri 30. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapılacak olan oyuncu ve yönetmen Tansu Biçer’i ağırlıyor.