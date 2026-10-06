Sasha Berliner Akbank Caz Festivali'nde

FESTİVAL PROGRAMI

Caz Kulüpleri Gecesi: Ezgi Sevgi Can "Karanfiller"

6 Ekim 2026 // Bova

İstanbul ve Paris arasında yaşayan şarkıcı, klarnet sanatçısı, besteci ve söz yazarı Ezgi Sevgi Can, ilk solo albümü Karanfiller ile 36. Akbank Caz Festivali’nin Caz Kulüpleri Gecesi konserlerine konuk oluyor. Kayıp, yas ve anımsama temalarını merkezine alan Karanfiller, yasın içinden hayata, umuda ve yeniden doğuşa uzanan bir içsel yolculuğun izlerini taşıyor. Bestelerinde türler arasında gezinmeyi seven Can, vokal ve klarnet icrasında caz ve blues etkilerini Anadolu ve Doğu Akdeniz coğrafyasının geleneksel tınılarıyla buluşturuyor. Müzik üretimini ve paylaşımını bir direniş, iyileşme ve özgürleşme pratiği olarak gören sanatçı, konserde Karanfiller albümünden bestelerinin yanı sıra ilham aldığı geleneksel ezgileri de özgün yorumuyla seslendirecek. Ezgi Sevgi Can’a sahnede davulda Elias Arapoglou, kontrbas ve elektrik başta Nicolas Fleury, gitarda ve kanunda Sylvain Dubert eşlik edeceği konser, 6 Ekim akşamı Bova’da.

REKLAM

Ezgi Sevgi Can: Vokal, klarnet ve klavye Sylvain Dubert: Gitar ve kanun Nicolas Fleury: Kontrbas ve elektrik bas Elias Arapoglou: Davul

Caz Kulüpleri Gecesi: Cansu Nihal Akarsu

6 Ekim 2026 // Nardis Jazz Club

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klarnet Bölümü’nde lise ve üniversite eğitimini tamamlayan Cansu Nihal Akarsu, klasik müzik altyapısını caz vokal çalışmalarıyla genişletti. 14. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nda birincilik kazanmasının ardından Riga Jazz Stage’de Türkiye’yi temsil eden müzisyen, farklı caz sahnelerinde konserler vermeyi sürdürüyor. Bir yandan Yaşar Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’nde eğitmenlik yapan, bir yandan da Kenan Doğulu’nun geri vokalistliğini üstlenen Akarsu’nun diskografisinde “Gezegen” teklisinin yanı sıra Bir Dilim Aşk & Bukalemun (2022) ve Ninni & Bulutlar Ülkesi EP’leri bulunuyor. 36. Akbank Caz Festivali’nin Caz Kulüpleri Gecesi serisine konuk olacak Cansu Nihal Akarsu, 6 Ekim’de Nardis Jazz Club sahnesinde.

REKLAM

Cansu Nihal Akarsu: Vokal

Kaan Karadavut: Trompet

Onat Murat: Piyano

Enver Muhamedi: Kontrbas

Burak Durman: Davul

Caz Kulüpleri Gecesi: Cenk Esen

6 Ekim 2026 // Pera 77

İstanbul’da doğan ve üniversite yıllarında Boston’a taşınan Cenk Esen, Berklee College of Music Global Jazz Institute’taki eğitiminin ardından Londra’ya yerleşti. Piyanist, besteci ve prodüktör olarak Aydın Esen, John Patitucci, Danilo Perez ve George Garzone gibi isimlerle çalışan müzisyen; çağdaş cazı soul, elektronik ve deneysel müzikle buluşturan kendine özgü bir dil geliştirdi. Chaos In The CBD, Romarna Campbell, MckNasty, Tom Driessler ve Şam’la yaptığı çalışmaların yanı sıra Ronnie Scott’s Jazz Club, Royal Albert Hall, Southbank Centre ve Cadogan Hall’da sahne aldı; Montreux Jazz Festival, New York Winter Jazz Festival, EFG London Jazz Festival ve We Out Here gibi festivallerde çaldı. AIR Studios’ta kaydettiği son albümü Endlessly’yi 2025’te yayımlayan Esen, 36. Akbank Caz Festivali’nin Caz Kulüpleri Gecesi serisi kapsamında 6 Ekim’de Pera 77’de.

REKLAM

Cenk Esen: Piyano ve klavye

Jules Chappert: Elektrik bas

Jack Robson: Davul

ACT Night: Dhafer Youssef “SHIRAZ”

7 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Tunus'taki Sufi geleneği içinde aldığı ilk müzik eğitiminden bugüne, zamanının en özgün müzikal figürlerinden birine dönüşen Dhafer Youssef; cazı, küresel müzikleri ve spiritüel arayışları aynı potada eriten üretimiyle türler arasındaki sınırları uzun zamandır aşan bir isim. Arap müzik geleneğini çağdaş yaklaşımlarla buluşturan müziği sayesinde Marcus Miller, Herbie Hancock ve Eivind Aarset gibi uluslararası ölçekte saygın müzisyenlerle birlikte çalıştı. Youssef'in grup lideri olarak ACT etiketiyle yayımladığı ilk albüm olan Shiraz (2025), aşk, minnettarlık, ışık ve gölge etrafında şekillenen içe dönük bir yolculuk sunuyor. Eşi Shiraz Fradi'ye ithaf edilen albüm, çift arasındaki güçlü bağı ve birlikte yürüdükleri yaşamı yansıtıyor. Shiraz'da Youssef, udu bir oda müziği enstrümanı hassasiyetiyle ele alırken; ilahi tınılarını çağrıştıran vokalleri ve zarif falsetto geçişleri, trompet, piyano, bas, davul ile Nguyên Lê'nin gitarı ve ses tasarımlarıyla incelikli bir diyalog kuruyor. Dhafer Youssef, 36. Akbank Caz Festivali’nin ACT Music ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle hayata geçirilen ACT Night serisi kapsamında, 7 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

REKLAM

Dhafer Youssef: Ud, vokal

Daniel Garcia: Piyano

Mario Rom: Trompet

Swaeli Mbappé: Bas gitar

Tao Ehrlich: Davullar

Yazmin Lacey

7 Ekim 2026 // Babylon

Hayatındaki mahrem anları herkesin kendinden bir şey bulabileceği, içten ve duygusal yoğunluğu yüksek şarkılara dönüştüren Yazmin Lacey’nin müzikal serüveni Gilles Peterson'ın Future Bubblers serisine katıldıktan sonra yayımladığı ilk EP’si Black Moon ile 2017’de başladı. Bir dizi kısa format yayının ardından 2023’te Voice Notes ve 2025’te Teal Dreams adlı albümlerle anlık ve filtresiz duyguları müziğine aktarmaya devam etti. Doğu Londra'da geçen çocukluğu ve Karayip köklerinden beslenen müziği, kolayca tek bir türe sığdırılamayacak kadar katmanlı. R&B, caz ve pop ekseninde üretimlerini sürdüren Nottingham çıkışlı müzisyen, kusursuzluğun peşinden gitmek yerine müziğindeki pürüzleri korumayı tercih ediyor. Müzikal kariyeri boyunca Craigie Dodds, J.D. Reid, Melo-Zed ve Dave Okumu gibi isimlerle çalışan Lacey, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında, British Council desteğiyle, 7 Ekim’de Babylon’da.

REKLAM

Yazmin Lacey: Vokal

Calum Duncan: Gitar

Paul Runzo: Bas

Sarah Tandy: Tuşlular

Dornik Leigh: Davul

Tamara Brissett: Geri vokaller

Rhyanne Woodbine: Geri vokaller

Arturo Sandoval

8 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Arturo Sandoval, caz tarihini şekillendiren figürlerden biri olarak Afro-Küba müziği, caz ve klasik müzik geleneklerini ustalıkla harmanlayan çok yönlü bir besteci ve icracı. Efsanevi trompetçi Dizzy Gillespie’nin öğrencisi olan Sandoval, kurucu üyeleri arasında yer aldığı Irakere grubu ile Küba müziğinin dönüşümünde belirleyici rol oynadı. 10 Grammy ödüllü müzisyen; trompet ve flugelhorn virtüözitesinin yanı sıra besteci ve aranjör kimliğiyle Stevie Wonder’dan Frank Sinatra’ya, Celia Cruz’dan Alicia Keys’e uzanan geniş bir yelpazede iş birlikleri gerçekleştirdi. Trompet konçertoları, senfonik orkestralar eşliğinde gerçekleştirdiği konserler ve sinema projeleri için ürettiği müziklerle disiplinlerarası bir bestecilik pratiği geliştirdi. London Evening Star tarafından “bir kuşakta yalnızca bir ya da iki kez karşımıza çıkan türden bir virtüöz” olarak tanımlanan Sandoval, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında, 8 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

REKLAM

Arturo Sandoval: Trompet

Lisandro Pidre: Piyano

William Brahm: Gitar

Daniel Feldman: Davul

Maximilian Gerl: Bas

Michael Tucker: Saksafon

Samuel Torres: Perküsyon

Keith Fiala: Trompet

Larry Bustamante: Bariton saksafon

Sasha Berliner

8 Ekim 2026 // Borusan Müzik Evi

Los Angeles merkezli Sasha Berliner, JazzTimes tarafından “genç bir malet ustası” olarak tanımlanan, ödüllü bir vibrafoncu ve besteci. DownBeat Critics Poll’da “Yükselen Yıldız Vibrafoncu” kategorisinde birinciliğe yerleşen ve NPR Jazz Night in America’nın 2024 Youngbloods seçkisinde yer alan Berliner; yakın dönem projelerinde Christian McBride, Tyshawn Sorey, Marcus Gilmore, The HR Big Band ve Cécile McLorin Salvant gibi isimlerle sahneyi paylaştı. Aynı zamanda uluslararası turnelerini sürdürdüğü kendi beşlisiyle üretimlerine devam ediyor. 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 8 Ekim’de Borusan Müzik Evi’nde sahne alacak olan Sasha Berliner, bugüne dek Juicy J, Flea ve The Free Nationals’ın da aralarında olduğu caz sahnesi dışındaki pek çok müzisyen ve grupla da kayıtlar gerçekleştirdi. Solo diskografisinde ise 2019-2025 aralığında yayımlanmış üç stüdyo albümü bulunuyor.

REKLAM

Sasha Berliner: Vibrafon

Rasmus Soerensen: Piyano, klavyeler

Orlando Le Fleming: Bas

Gregory Hutchinson: Davul

İmer Demirer Quartet

9 Ekim 2026 // Komünite

İmer Demirer, kendine has duruşu ile Türkiye caz sahnesinin usta isimlerinden biri. 50 yıldır trompeti elinden bırakmayan müzisyen için enstrümanı, benliğinin ayrılmaz bir parçası oldu. Trompetinden yükselen kimi zaman lirik, kimi zaman isyankâr sesler; Demirer’in hem müziğe hem de hayata bakışındaki derinliği yansıtıyor. “Nefesi boşa harcamamak gerek” diyen usta trompetçi, ürettiği seslerle anlamlı ve kalıcı bir değer yaratmayı hedefliyor. Müziğe 12 yaşında İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda başlayan Demirer, Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından Emin Fındıkoğlu, Erol Pekcan, Neşet Ruacan ve Aydın Esen gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Bugüne dek You Me & Char (2009) ve Evergreen (2025) adlı iki solo albüm yayımlayan İmer Demirer, dörtlüsü eşliğinde 9 Ekim’de Komünite’de gerçekleşecek konserle 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak.

REKLAM

İmer Demirer: Trompet

Can Çankaya: Piyano

Kağan Yıldız: Kontrbas

Burak Cihangirli: Davul

Kassa Overall

9 Ekim 2026 // Babylon

Kassa Overall; davulcu, MC, vokalist ve prodüktör kimliklerini aynı potada eriten çok yönlü bir müzisyen. Cazı, hip-hop ve avangart deneylerle eforsuzca bir araya getirdiği üretimleri ile hem yenilikçi hem de dinleyiciyle doğrudan temas kurabilen özgün bir ses dünyası kuruyor. Bugüne dek eleştirmenlerden övgü toplayan altı mixtape ve albüm yayımlayan Overall, Go Get Ice Cream and Listen to Jazz (2018) ve I Think I’m Good (2020) isimli ilk iki albümünün ardından Warp Records ailesine katıldı. 2025’te yayımlanan son projesi CREAM ise gençliğinin iki tutkusu olan hip-hop ve Elvin Jones geleneğinden beslenen caz davulculuğuna bir saygı duruşu niteliğinde. Pitchfork tarafından 2020’de “modern cazın en cüretkâr fütüristlerinden biri” olarak tanımlanan Kassa Overall, bugüne dek Vijay Iyer, Geri Allen, Arto Lindsay, Danny Brown ve Jon Batiste gibi isimlerle turne ve kayıtlara imza attı. Seattle doğumlu müzisyen, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 9 Ekim’de Babylon’da.

REKLAM

Kassa Overall: Davul

Matt Wong: Tuşlular

Giulio Xavier: Bas

Bendji Allonce: Perküsyon

fugamundi x Can Sürmen Caz Dinleme Kulübü: Kusurlu Zamanlar - Groove’un İnsan Hâli 10 Ekim 2026 // Opus3a

Akbank Sanat ve fugamundi iş birliğiyle düzenlenen Caz Dinleme Kulübü, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında davulcu, aranjör ve prodüktör Can Sürmen’in konuk olacağı özel bir oturumla yeniden gerçekleşiyor. “Kusurlu Zamanlar: Groove’un İnsan Hâli” temasıyla gerçekleşecek buluşmada swing, groove ve canlı davul hissi üzerine konuşulacak ve “Bizi müzikte asıl hareket ettiren şey kusursuz bir metronom mu, yoksa vuruşların arasına giren küçük gecikmeler ve insan hissi mi?” sorusuna yanıt aranacak. 10 Ekim günü Opus3a’da gerçekleşecek etkinlik iki bölümden oluşuyor: İlk bölümde Can Sürmen’in seçtiği şarkılar birlikte dinleniyor, davulda insan dokunuşu ve ritmin hissi üzerine sohbet ediliyor. İkinci bölümde ise dinleyicilerin kutuya bıraktığı şarkı önerileri rastgele seçilerek birlikte dinleniyor.

REKLAM

Moderatör: Doğukan Şayan

Konuk: Can Sürmen

Nicole Zuraitis

10 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Besteci, piyanist, aranjör ve grup lideri Nicole Zuraitis, vokal cazın sınırlarını genişleten yaklaşımıyla türün bugün takip edilmesi gereken en üretken ve dikkat çekici isimlerinden biri. Christian McBride ile birlikte hayat verdiği How Love Begins (2023) albümü ile En İyi Caz Vokal Albümü Grammy’sini kazanan Zuraitis, bu ödüle albümün tamamını kendi yazıp düzenleyerek layık görülen ilk müzisyen oldu. İstanbul konserinde de kendisine eşlik edecek davulcu Dan Pugach ile birlikte imza attığı projeler ve Dolly Parton’ın “Jolene”i için yaptıkları yeni düzenleme “Little Fears”, onu çağdaş caz sahnesinin en tanınan isimlerinden biri hâline getirdi. Aktivist yönünü de müziğiyle paralel biçimde sürdüren Zuraitis’in 2025 tarihli konser albümü Live at Vic’s, özellikle düzenlemeleri aracılığıyla etrafındaki müzisyenlerin potansiyelini gözler önünü seren güçlü bir kayıt. New Yorklu müzisyen, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 10 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

REKLAM

Nicole Zuraitis: Piyano, vokal

Elio Coppola: Davul

Eylül Biçer: Gitar

Sam Weber: Bas

Yasmine Hamdan

10 Ekim 2026 // Frankhan Selectist

Pan-Arap köklerini, popu, şiirsel sözleri, elektronik müziği, soul’u ve gitar ağırlıklı melodileri zengin bir biçimde harmanlayan özgün bir müzikal geliştiren Yasmine Hamdan; müzik sahnesindeki ilk büyük çıkışını, 1990’ların sonunda Zeid Hamdan ile birlikte kurduğu Beyrut’un öncü indie electro ikilisi Soapkills ile yaptı. 2005’te Paris’e taşındıktan sonra Madonna’nın prodüktörü Mirwais ile Y.A.S. projesinde iş birliği yaptı ve 2009’da zarif olduğu kadar dans pistlerine de hitap eden Arabology albümünü yayımladı. O tarihten bu yana söz yazarı, şarkıcı ve prodüktör olarak uluslararası alanda üretimlerini sürdürdü. Bugüne dek Elia Suleiman ve Jim Jarmusch gibi yönetmenlerle de ortaklıklar kuran Hamdan, Lübnan’la olan bağlarını ve ülkenin yaşadıklarını merkezine alan üçüncü stüdyo albümü I Remember I Forget (بنسى وبتذكر)’ü 2025 sonbaharında yayımladı. Yasmine Hamdan, 36. Akbank Caz Festivali ve Zorlu PSM’nin ilk kez gerçekleşecek iş birliğiyle, 10 Ekim akşamı Frankhan Selectist sahnesinde.

REKLAM

Yasmine Hamdan: Vokal

Cedric Le Roux: Gitar

Công Minh Phẩm: Klavye

Raphaël Seguinier: Davul

Samora Pinderhughes Trio ft. Elena Pinderhughes

10 Ekim 2026 // Babylon

Besteci, piyanist, vokalist, sinemacı ve multidisipliner bir sanatçı olan Samora Pinderhughes, içtenlik ve özenle kurulmuş, çarpıcı derecede dürüst sözleri üst düzey müzisyenlikle bir araya getirmesiyle tanınıyor. Büyük resme odaklanabilen bir iş birlikçi olarak; Robert Glasper, Karriem Riggins ve Common ile August Greene çatısı altında kurduğu ortaklıkların yanı sıra Burniss Travis, Chief Xian aTunde Adjuah ve kız kardeşi, flütist Elena Pinderhughes gibi isimlerle birlikte çalıştı. Müziğini toplumsal meselelere temas etmek ve dönüşüm mücadelesi amacıyla kullanan Pinderhughes; Afrika diasporasında sözü, sesi ve imgeyi bu amaçlarla işleyen Siyah sürrealizm geleneği içinde üretiyor. Aktivist ve düşünür duruşunun yanı sıra üründen çok süreci önceleyen bir yaklaşımın savunucusu olan müzisyen; Josh Hari ve Jack De Boe’nun da yer aldığı grubu ve kardeşi Elena Pinderhughes eşliğinde 10 Ekim’de Babylon’da gerçekleşecek konserle 36. Akbank Caz Festivali’ne konuk oluyor.

REKLAM

Samora Pinderhughes: Piyano, vokal

Elena Pinderhughes: Flüt

Josh Hari: Bas

Jack DeBoe: Davul

Radyo, Televizyon ve Caz

11 Ekim 2026 // Minoa Pera

1. Dünya Savaşı’nın ardından cazın bir sanat müziği olarak kabul görmesinde Avrupa’daki sanat ortamının ve yayıncılık kurumlarının önemli bir rolü oldu. Başta BBC olmak üzere pek çok radyo ve televizyon kurumu, oda müziği topluluklarının ve klasik müzik orkestralarının yanı sıra caz orkestraları da kurarak bu müziğin gelişimine alan açtı. Özellikle 1990’lardan itibaren radyo ve televizyon caz orkestraları, caz dünyasının önemli şef, aranjör ve solistlerini konuk ederek bu desteği farklı bir boyuta taşıdı. Türkiye’de bu rolü üstlenen kurumlardan biri de TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’ydı. 11 Ekim’de Minoa Pera’da Hülya Tunçağ’ın moderatörlüğünü üstleneceği söyleşide, uzun yıllardır hem Türkiye hem uluslararası caz sahnesinde üretimlerini sürdüren müzisyen Sibel Köse ve 2022’den bu yana TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın şefi olan Cem Tuncer, radyo ve televizyon kurumlarının cazın gelişimindeki rolünü ve orkestraların bu tarih içindeki yerini örnekler eşliğinde konuşacak.

REKLAM

Moderatör: Hülya Tunçağ

Konuşmacılar: Sibel Köse, Cem Tuncer

Kinkajous (Live AV)

11 Ekim 2026 // ARTER – Karbon

Londra merkezli topluluk Kinkajous, güçlü ve sinematik performanslarıyla tanınıyor. Davulcu / prodüktör Benoît Parmentier ve saksafoncu Adrien Cau liderliğindeki grup, yıllar içinde kendine özgü ses dünyasını giderek rafine ederek samimiyet ile maksimalizmi eşit ölçüde araştıran, büyük sahneler için tasarlanmış etkileyici bir müzikal dil geliştirdi. Sürekli dönüşüm hâlindeki Kinkajous, bugün Londra merkezli multimedya sanatçısı Ke Peng (PK) ile birlikte geliştirdikleri sürükleyici bir ses ve ışık temelli AV performans deneyimi vadediyor. Bu ortaklık, geçtiğimiz kasım ayında EFG London Jazz Festival kapsamında Southbank Centre’da kapalı gişe bir prömiyer gerçekleştirdi. Kinkajous, 36. Akbank Caz Festivali kapsamında 11 Ekim’de ARTER sahnesinde olacak.

REKLAM

Benoît Parmentier: Davul

Adrien Cau: Saksafon

Jack Doherty: Klavye, synth

Andres Castellanos: Bas

Ke Peng: Görseller

Savina Yannatou & Primavera en Salonico with Lamia Bedioui

11 Ekim 2026 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Savina Yannatou, ECM etiketiyle yayımlanan beşinci albümü Watersong’da 32 yıldır birlikte üretmeye devam ettiği Primavera en Salonico ve Tunuslu vokalist Lamia Bedioui eşliğinde su temasını şarkılar aracılığıyla keşfeden bir müzikal yolculuğa çıkıyor. Farklı dillerde seslendirilen şarkılar; suya dair yaşam ve ölüm, arzu ve arınma, bereket ve büyü etrafında şekillenen gelenek ve mitlere temas ediyor. Arapça ve Bedevi lehçeleri, Akdeniz coğrafyasının farklı dilleriyle buluşurken, farklı tarihsel dönemlere ait şarkılar da iç içe geçerken Primavera en Salonico, geleneksel müziği oyuncu düzenlemeler ve özgür doğaçlamayla buluşturarak kendine özgü ses dünyasını yaratıyor. Farklı müzikal gelenekleri cesur bir üslupla bir araya getiren Savina Yannatou & Primavera en Salonico with Lamia Bedioui, 11 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

REKLAM

Savina Yannatou: Vokal

Lamia Bedioui: Vokal

Primavera en Salonico:

Kostas Vomvolos: Kanun, akordeon

Harris Lambrakis: Ney

Kyriakos Gouventas: Keman

Michalis Siganidis: Kontrbas

Dine Doneff: Perküsyon