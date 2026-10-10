Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Strauss Philharmonie Ankara ve İstanbul'da

        Strauss Philharmonie Ankara ve İstanbul'da

        Strauss Philharmonie'nin sergilediği Strauss Concert Show, 12 Ekim Pazartesi günü CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, 13 Ekim Salı günü ise AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Konserler, Viyana'nın zarafetini, neşesini ve klasik müzik geleneğini Johann Strauss'un ölümsüz eserleri eşliğinde Ankara ve İstanbul'a taşıyacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 11:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Strauss Philharmonie Ankara ve İstanbul'da

        Avrupa’nın farklı kentlerinde dinleyicilerle buluşan Strauss Philharmonie, Strauss Concert Show ile Viyana’nın müzik kültürünü Türkiye’ye taşıyor. Vinicius Kattah yönetimindeki 15 usta müzisyen ve virtüöz bir soprano, “Valsler Kralı” Johann Strauss’un eserleri başta olmak üzere klasik müzik repertuvarından seçkin besteleri seslendirecek.

        Programda “Mavi Tuna” ve “Radetzky Marşı” gibi dünya çapında tanınan eserlerin yanı sıra Mozart, Kálmán, Fučík ve Lehár’ın klasikleşmiş besteleri de yer alacak. Zarif konser kostümleriyle sahne alacak orkestra ve soprano, Viyana repertuvarının seçkin örneklerini güçlü bir sahne performansıyla sanatseverlerle buluşturacak.

        REKLAM

        Konserin müzikal atmosferi, sunucunun mizahla harmanlanan anlatımları ve eğlenceli anekdotlarıyla zenginleşecek. Strauss Concert Show, klasik müzik repertuvarını görsel ve sahne unsurlarıyla bir araya getiren dinamik bir gösteri olarak izleyicilere sunulacak.

        Strauss Concert Show, Viyana’nın müzikal atmosferini Türkiye’nin iki önemli sanat merkezinde sanatseverlerle buluşturacak. Musicarium ve Y Kültür Sanat tarafından organize edilen konser, 12 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da, 13 Ekim Salı günü saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek.

        REKLAM

        Biletleri CSO Ada Ankara, AKM İstanbul, Biletinial, Biletix web sitelerinden veya CSO Ada Ankara ve AKM İstanbul gişelerinden temin edebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kültür turizm bakanlığı
        #AKM
        #CSO Ada Ankara
        #Mozart
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        7 kurşunla öldürülen Gülşah katilini kurtarmış
        7 kurşunla öldürülen Gülşah katilini kurtarmış
        İddia: ABD İsrail Büyükelçiliği ölümleri örtbas etti
        İddia: ABD İsrail Büyükelçiliği ölümleri örtbas etti
        Tam 67 tane! Canlı yakalandı
        Tam 67 tane! Canlı yakalandı
        Atık kumaşlardan yeni iş modelleri
        Atık kumaşlardan yeni iş modelleri
        Sahile akın ettiler! Sonbaharda deniz keyfi
        Sahile akın ettiler! Sonbaharda deniz keyfi
        "Bunlar yüzünden eşim terk etti"
        "Bunlar yüzünden eşim terk etti"
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı yorumu!
        Akrabalarının kavgasını ayıran polisi hayattan kopardılar
        Akrabalarının kavgasını ayıran polisi hayattan kopardılar
        CANLI | Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
        CANLI | Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
        Trump'ın Rusya'dan dizel satın alma kararı ortalığı karıştırdı
        Trump'ın Rusya'dan dizel satın alma kararı ortalığı karıştırdı
        Süper Lig'de Karadeniz derbisi!
        Süper Lig'de Karadeniz derbisi!
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!
        Ruh sağlığında etiketlenme korkusuna dikkat!
        İşte İsmail Kartal'ın Rizespor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Rizespor 11'i!
        "Çok boş konuşan var"
        "Çok boş konuşan var"
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        "Arkadaşım gözükmek istemiyor"
        "Arkadaşım gözükmek istemiyor"
        Aşkını paylaştı
        Aşkını paylaştı
        İflas etti
        İflas etti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları