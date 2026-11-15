Türkiye İş Bankası Müzesi 19 Yaşında

Açıldığı günden bu yana 3,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamasıyla dikkat çeken ve Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası’nın tarihi Yenicami binasında hizmet veren Türkiye İş Bankası Müzesi, 19. yaşını kutluyor. Sergileri ve öğrenme programları yoğun ilgi görmeye devam eden müzenin ücretsiz olarak sunulan çocuk ve lise atölyelerine bugüne dek 160 binden fazla öğrenci katılırken rehberli turlara da her yaştan sanat ve tarih sever rağbet gösteriyor.

1892’den Bugüne: Tarihe Tanıklık Eden Bir Yapı

1892’de postane olarak inşa edilen, 1928’den itibaren İş Bankası şubesi olarak hizmet veren bina, 2007’de müzeye dönüştürüldü. Bankanın 100. yılı olan 2024’te yenilenen müze; modern tasarımı, zengin sergileme düzeni, yenilenen Atatürk Salonu ve kasa daireleri ile ziyaretçilerini karşılıyor. Küratörlüğünü Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya’nın, tasarımını Pattu Mimarlık’ın üstlendiği “İş’in 100 Yılı” kalıcı sergisi belgeler, fotoğraflar, filmler ve koleksiyon parçalarıyla İş Bankası’nın bir asırlık tarihini anlatırken ülkemizin iktisadi gelişimine de ışık tutuyor.

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Müzenin giriş katında, Banka’nın kuruluş öyküsü, Cumhuriyet’in iktisadi bağımsızlık hedefi, Anadolu’daki şube ağının genişlemesi ve sınai kalkınma yatırımları ile İzmir İktisat Kongresi’nin ilk kez sergilenen fotoğrafları yer alıyor. Üst katta daktilolardan günümüz mobil bankacılığına uzanan teknolojik dönüşüm, Banka’nın eğitim, çevre, spor ve kültür-sanat alanındaki projeleriyle birlikte sunuluyor.

Kasa Dairesinde Mola: “Kardan Arkadaşım, Sen Yine Gel”

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin kasa daireleri, İstanbul Oyuncak Müzesi iş birliğiyle hazırlanan “Kardan Arkadaşım, Sen Yine Gel” sergisine ev sahipliği yapıyor. 28 Şubat Pazar gününe dek açık kalacak sergide, Sunay Akın’ın yıllarca yurt içindeki ve yurt dışındaki koleksiyonerler, antikacılar ve sahaflardan toplayarak genişlettiği kardan adam koleksiyonundan oyuncaklar, posta pulları, çocuk kitapları, piyango biletleri ve maketleri içeren özel bir seçki yer alıyor.

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Türkiye İş Bankası Müzesi’ni pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezebilirsiniz. Farklı yaş gruplarına özel çocuk atölyelerine ve lise öğrencilerine temel ekonomi ve bütçe yönetimi kazandıran “İş’te Ekonomi” ve “Finansal Okur Yazarlık” atölyelerine katılmak için İş Sanat’ın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Müzedeki tüm atölyeler ve rehberli turlar ücretsiz olarak sunuluyor.