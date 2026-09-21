Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Türkiye Sinema Festivali’nde 75 ilde tüm filmler 90 lira

        Türkiye Sinema Festivali’nde 75 ilde tüm filmler 90 lira

        Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde sinemaseverleri beyaz perde etrafında buluşturacak. Yaklaşık 1.500 salonda 17 yerli ve yabancı filmin gösterileceği festivalde iki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 liradan satışa sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 10:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        75 ilde tüm filmler 90 lira!

        Türkiye, eylül ayının son hafta sonunda beyaz perdenin büyüsü etrafında buluşmaya hazırlanıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, sinema kültürünü güçlendirmek ve sinema salonlarını desteklemek amacıyla ikinci kez gerçekleştirilecek.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali’nin ikinci yılında daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

        “Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye’nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz.” diyen Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        REKLAM

        “Bakanlığımızın destekleriyle, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından GNÇ ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında daha geniş bir kapsamla sinemaseverlerle buluşacak. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 780 binden fazla seyirciyi beyaz perde etrafında buluşturan festivali, bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilimizde, yaklaşık 1.500 salonda gerçekleştireceğiz; 17 yerli ve yabancı filmi izleyiciyle buluşturacağız. İki gün boyunca tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak; biletler bugünden itibaren satışa sunulacak. Başta gençlerimiz ve ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı sinema salonlarımızı doldurmaya, ortak seyir heyecanını paylaşmaya ve bu kültür şölenine ortak olmaya davet ediyorum.”

        REKLAM

        SİNEMA SALONLARINA GÜÇLÜ DESTEK

        Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından, GNÇ ana sponsorluğunda hayata geçirilen festival; sinemanın yalnızca bir içerik değil, büyük perdede, karanlık salonda ve izleyicilerle birlikte deneyimlenen güçlü bir kültür ve sanat etkinliği olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor.

        Festival, sinema salonlarının sürdürülebilirliğine katkı sunarken her yaştan sinemaseverin sinemaya erişimini de kolaylaştıracak.

        İLK YILINDA 780 BİNDEN FAZLA SEYİRCİ

        Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen festival, Türk sinema sektörü açısından önemli bir başarıya imza attı. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte 780 binden fazla seyirci sinema salonlarına geldi.

        REKLAM

        Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında daha geniş bir erişim ve daha güçlü bir programla sinemaseverleri beyaz perde etrafında buluşturmayı hedefliyor.

        AİLE FİLMLERİNDEN BÜYÜK BÜTÇELİ YAPIMLARA GENİŞ SEÇKİ

        Festival programında yılın merakla beklenen yapımlarının yanı sıra farklı türlerden yerli ve yabancı filmler yer alacak. Katılımcılar; aile filmlerinden animasyonlara, macera yapımlarından büyük bütçeli gişe filmlerine kadar geniş bir seçkiyi avantajlı fiyatlarla izleme fırsatı bulacak.

        Festival kapsamında gösterilecek filmler arasında Avengers: Endgame, Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, Odyssey ve Oyuncak Hikâyesi 5 gibi yapımlar da bulunuyor.

        REKLAM

        Büyük ekranda, yüksek görüntü ve ses kalitesiyle ortak bir seyir deneyiminin parçası olmak isteyen herkes, 26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye Sinema Festivali’nin coşkusuna katılabilecek. Biletler 21 Eylül’den itibaren satışta olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiye Sinema Festivali
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #Sinema Bileti
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        SPK, fonların tasfiye süresini 6 aya çıkardı
        SPK, fonların tasfiye süresini 6 aya çıkardı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor
        16 yaşındaki genç annesini öldürdü! Katil evlat aranıyor
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!
        Daha 16 yaşındaydı... Öldüren ihlal kamerada!
        "2 kaleci olsa yine böyle biterdi"
        "2 kaleci olsa yine böyle biterdi"
        "Ağabeyimi kaybettik"
        "Ağabeyimi kaybettik"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Katledilmeden önce son iki mesaj!
        Katledilmeden önce son iki mesaj!
        "Yeni saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz"
        "Yeni saldırı olursa savaşın coğrafyasını değiştireceğiz"
        TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
        TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
        Almanya'da kritik seçim gecesi
        Almanya'da kritik seçim gecesi
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Seyircisine sert tepki: Çık dışarı!
        Seyircisine sert tepki: Çık dışarı!
        Bir av tüfeği iki çocuğun hayatına mâl oldu
        Bir av tüfeği iki çocuğun hayatına mâl oldu
        Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
        21-27 Eylül haftalık burç yorumları
        21-27 Eylül haftalık burç yorumları