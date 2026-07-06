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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti

        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti

        Tiyatronun usta ismi, duayen sanatçı Zihni Göktay, akşam saatlerinde rahatsızlanarak yoğum bakıma kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 02:07 Güncelleme:
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        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti

        İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir huzurevinde kalan usta tiyatrocu Zihni Göktay akşam saatlerinde rahatsızlanması üzerine Maltepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Zihni Göktay, yapılan müdahalelere rağmen 81 yaşında hayatını kaybetti.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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