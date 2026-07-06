Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
Tiyatronun usta ismi, duayen sanatçı Zihni Göktay, akşam saatlerinde rahatsızlanarak yoğum bakıma kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 02:07 Güncelleme:
İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir huzurevinde kalan usta tiyatrocu Zihni Göktay akşam saatlerinde rahatsızlanması üzerine Maltepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Zihni Göktay, yapılan müdahalelere rağmen 81 yaşında hayatını kaybetti.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ