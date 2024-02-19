Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: Türk dizi-film sektörü ihracatta dünyada ilk 5'te

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden 74'üncü Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) kapsamında çeşitli temaslarda bulundu. Türkiye standının da bulunduğu Avrupa Film Pazarı'nı (EFM) ziyaret eden Mumcu, film endüstrisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SİNEMA FİLMLERİ ÜLKEMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR"

Mumcu, tüm dünyanın takip ettiği ve binlerce sektör temsilcisinin bir araya geldiği bu organizasyonda yer almanın ve Türk sinemasını ve Türkiye'yi burada başarıyla temsil etmenin önemine vurgu yaparak, "Daha önce Berlinale'de büyük ödül olan Altın Ayı dahil birçok ödül kazanmıştık. Bakanlığımız destekli sinema filmleri Berlin, Cannes, Venedik, Toronto, Tokyo gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde yer alarak Türk sinemasının ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor."

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"Biz de bunu çok önemsiyoruz ve hem film üretiminin hem de uluslararası temsiliyetin artırılması için desteklerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Fotoğraf: DHA TÜRK DİZİLERİ 750 MİLYON KİŞİYE ULAŞIYOR Festival kapsamında açılan Türkiye standında Türk filmlerini yabancı sektör temsilcilerinin beğenisine sunduklarını kaydeden Mumcu, "Sinemacılarımızın ortak yapım ve diğer iş birliği görüşmelerine ev sahipliği yapıyoruz. Bu görüşmeler yeni ortak yapımların ve iş birliği olanaklarının geliştirilmesi için çok önemli. Ayrıca burada filmlerimizin yurt dışı satışı geçekleşiyor ve bu da bizim için çok önemli" diye konuştu. Türk dizilerinin dünyanın dört tarafında izlendiğine dikkat çeken Mumcu, "Dizilerimiz bugün Amerika'dan Rusya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar dünya genelinde 170'ten fazla ülkede yayımlanıyor ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaşıyor. Türk dizi-film sektörü ihracatta dünyada ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Türk dizileri satıldığı bölgelerde Türkiye'nin, Türk kültürünün tanıtılması anlamında büyük bir etkiye sahip" ifadelerini kullandı.