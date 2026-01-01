Mehmet Nuri Ersoy, tekstil konservasyonu çalışmalarına da değinerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki doğduğu evde sergilenen kişisel eşyalarının da bu laboratuvarda titizlikle korunduğunu hatırlattı. "Atatürk’ün ailesine ait kişisel eşyalar, Cumhuriyet Müzemizde geçici olarak sergilendikten sonra burada bakım ve onarımları yapılarak yeniden Selanik’teki Atatürk Evi’ne gönderildi" diyen Ersoy, laboratuvarların her türlü malzemeye müdahale edebilecek teknik yeterliliğe sahip olduğunu vurguladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 251 binden fazla eser korundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin konservasyon ve restorasyon alanında dünyada sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirterek, bugüne kadar 251 binden fazla eserin bilimsel yöntemlerle korunarak kültür hayatına kazandırıldığını açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Konservasyon Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, son yıllarda yapılan yatırımların Türkiye’yi arkeoloji ve kültürel miras alanında uluslararası ölçekte güçlü bir konuma taşıdığını vurguladı.
“Konservasyon laboratuvarlarımıza hem ekip hem de ekipman açısından çok ciddi yatırımlar yaptık” diyen Mehmet Nuri Ersoy": "Bunun somut sonucu olarak, bu merkezlerde bugüne kadar 251 binden fazla eser restore edilerek kültür hayatımıza kazandırıldı. Bugün ülkemiz, dünyadaki sayılı büyük ve hızlı üretim kapasitesine sahip konservasyon merkezlerinden birine sahiptir" ifadelerini kullandı.
ULUSLARARASI ÖLÇEKTE UZMANLIK MERKEZİ
Türkiye’nin sahip olduğu teknik altyapı ve uzman insan kaynağının birçok ülke tarafından yakından takip edildiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy; "Pek çok ülkeden uzman ekipler, eğitim almak ve deneyim paylaşmak için laboratuvarlarımızı tercih ediyor. Bu durum, ülkemizi arkeoloji ve kültürel mirasın korunması alanında uluslararası düzeyde ayrı bir noktaya taşıyor" dedi.
Mehmet Nuri Ersoy, laboratuvarların yalnızca restorasyon çalışmalarıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede de bilimsel veri ve teknik analizlerle kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.
11 LABORATUVAR, 281 UZMAN, MALZEMEYE ÖZGÜ ÇALIŞMA
Konservasyon altyapısına ilişkin bilgiler de paylaşan Mehmet Nuri Ersoy, Genel Müdürlük bünyesinde 11 aktif laboratuvarın bulunduğunu ve 281 uzman personelle hizmet verildiğini söyledi. "Kazılardan çıkan eserler, sergilenene kadar birçok bilimsel işlemden geçiyor" diyen Ersoy, ahşap, taş, metal, bronz ve tekstil gibi farklı malzemeler için ayrı uzman ekiplerin görev yaptığını; müdahale yöntemlerinin laboratuvar analizlerine göre belirlendiğini kaydetti.
KAZI SAYISI ARTIYOR, KORUMA KAPASİTESİ GÜÇLENİYOR
Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı faaliyetlerinin hızla arttığını belirten Mehmet Nuri Ersoy; "Bugün 256 noktada kazı çalışması yürütüyoruz. Artan kazı bütçeleriyle, son 60 yılda yapılan çalışmaları önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yoğunluk, konservasyon kapasitemizi daha da güçlendirmemizi zorunlu kılıyor” dedi.
Mehmet Nuri Ersoy, sahada ve laboratuvarlarda görev yapan tüm uzmanlara teşekkür ederek, Türkiye’nin kültürel mirasını bilimsel yöntemlerle koruma ve geleceğe aktarma kararlılığının artarak süreceğini ifade etti.