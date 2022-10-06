Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sorularını yanıtlıyor.



Öncelikli amacımız halkımızı, kültür sanatla, yoğun ve en ulaşılabilir bir şekilde buluşturmak. Pandemiden en çok etkilenen kesim kültür sanat ve turizm oldu. Sanata destek atmak açısından da bir dizi etkinliğin peşpeşe gelmesi amacımızdı. Şehirlerin birliğini arttırmak, başta yurt içi, sonrasında yurt dışında tanırlılığını arttırmak. Bunu sağladığınız zaman turizmde de çok pozitif etki yaratıyorsunuz. O şehirlere turizmden çok ciddi akış başlıyor. Turizmde bir yere gelmek istiyorsanız, dünyada ayrışmak istiyorsanız kültür ve sanatınızla ayrışıyorsunuz. Onu iyi parlatıp, avantajları su üstüne çıkarttığınızda ziyaretçi sayılarınız artıyor. O bize tanıtım olarak geri geliyor, turizmimize katkı sağlıyor, bir eko sistem oluşuyor. Eskiden Beyoğlu'nda trafik vardı. Biz elektrikli treleybüsleri hatırlarız. Ben Alman lisesi mezunuyum. Sokak sokak bilirim Beyoğlu'nu. Göreve geldikten sonra bu dönüşümü nasıl geriye getiririze konsantre olduk.



Kültür yolu festivalleriyle ilgili bütün şehirlerimizden talep geldi. Önce kültür yolu rotasını oluşturuyorsunuz. Biz kültür ve sanatın o bölgede kalıcı olmasını istiyoruz. Sadece festival süresiyle sınırlı kalarak başarılı olamazsınız. Tescilli ve tarihi yapılar olmak üzere kamu binalardan başlayıp rotayı belirliyorsunuz. Hazırlık süresi ortalama 3 yıl sürüyor. Bu binaların restorasyon ve renovasyon çalışmalarını yürütüyorsunuz. Bedeni tamamladıktan sonra iş ruh vermeye geliyor. O da Küültür Yolu Festivali şeklinde oluyor. Şimdi herkes bizden festival talep ediyor. Başkent Kültür Yolu Festivali'ni yaptık. Çanakkale'yi dahil edelim dedik. Konya Mistik Festivali'ni himayemize aldık.8 Ekim'de Diyarbakır Sur Festivali olacak. Bu sene 5, gelecek sene 10'a çıkacağız. İzmir'de Efes Kültür Yolu başlatıyoruz, Nisan'da gerçekleşecek. Gaziantep'de Gastro Festivali'ni kültür yolu haline getireceğiz. İki şehrimiz daha var.



Çanakkale'de tabyalar, kaleler var. Kilitbahir, Seddülbahir kalesi, Hamidiye tabyası var. Bunları tespit ettik. Restorasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladık. Çanakkale'yi bu sene kültür yolu festivalleri programına dahil ettik. Festival olması demek kültür sanat konusunda her kültür sanat etkinliğine hitap ediyor olması lazım. En küçük yaştan en ileri yaşa kadar kavrayıcı olması lazım. Spor etkinliklerini de birleştirmeniz lazım. Etkinlikle festivali karıştırmamak lazım. Bir dizi konser etkinlik oluyor, festival olmuyor. Çanakkale'de Troya ile başladık. Özellikle Çanakkale halkına teşekkür etmek istiyorum. Çok sahip çıktılar. 25 bin kişi ilk etkinlikte tıklım tıklım doluydu. Kapanış konserimize 35 bin kişi geldi, 5-6 bin kişi de yer bulamadığı için geri döndü. İçinde sergiler, konserler, modern sanatla ilgili etkinlik vardı. Çanakkale'ye özgü maraton yaptık. Bisiklet yarışmamız vardı. 112 etkinliğe binden fazla sanatçı katıldı. Çok da iyi sonuç alındı. Çanakkale bitti derken Konya Mistik Festivali'ni başlattık.

Konya'nın uluslararası özelliğini genişlettik. Seneye oradaki etkinlik sayısını iki katına çıkaracağız. Büyükşehir belediyesiyle koordineli çalışma fırsatı bulduk. İlk başladığımızda yılda iki kere demiştik, şimdi yılda teke çektik. İstanbul'da 23 güne çıkarttık, süreyi uzattık. Diğer illerde organizasyonları 9 güne çektik. Çok önceden uluslararası özelliği kazandırmak istiyorsanız 1 yıl önceden sanatçılarla rezervasyonları halletmeniz gerekiyor. Bu rotaların içinde amacımız özel kurumların da desteğini zaman içinde sağlamak. Biz olmadan da sistem devam edebilmeli. Beyoğlu Kültür Yolu, birçok yerde hazırlık yapıldı. Galata Kulesi restore edildi. İçinde kafeterya, restoran, personel çalışma odaları vardı. Daha da trajikomiği boğaz manzaralı tuvaletler vardı. Şu anda Topkapı Sarayı'ndan sonra en çok ziyaret edilen yer oldu. Tarık Zafer Kültür Merkezi A'dan Z'ye restore edildi. Bir tiyatro bir de sinema salonu konuldu. Hemen ileride Narmanlı Han var. Alkazar, Mehmet Akif Evi, Atlas Pasajı ve sinema müzesi.



Türkiye dizi ihracatında ABD'den sonra ikinci sırada. Bir sinema müzesi yoktu. Emektarlara vefa borcumuzu ödüyoruz. Bu binayı aldık A'dan Z'ye restore ettik. Binanın kendisi zaten apayrı müze. İçinden bir hazine çıktı. Oradan devam ediyorsunuz, Taksim Camii ve altındaki kültür merkezi var. Son durak Atatürk Kültür Merkezi. 2 bin kişilik opera salonu var. 800 kişilik çok amaçlı salonu var. Kültür sokakları var. Bunları tamamladıktan sonra ancak bu tarz bir organizasyonu, kültür yolu festivali getirebiliyorsunuz. Başkent'in arkasında Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası binası vardır. 26 yıldır bitmeyen bir süreçti, orada bitmeyen inşaat vardı. Senfoni orkestrası binasını bir ada haline getirdik. Eski binayı restorasyona aldık. Bahçeyi birleştirdik. Etkinlik alanların içiçe çalıştığı, metro bağlantılarıyla her şeyiyle tam çözülmüş bir ortam yarattık.

AKM'de dünyanın en iyi teknoloji sahne sistemleri kullanıldı. Dünyanın en iyi ve en pahalı teknolojisi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası mimari şaheserdir. Resim Heykel Müzesi, Etnoğrafya Müzesi'nin restorasyonunu tamamladık. Roma hamamının eksikliklerini tamamladık. İşte bunlar tamamlandıktan sonra bir rota oluşturuyorsunuz 4.7 kilometrelik bir rota. Bedeni tamir ediyorsunuz, organları yapıp, içine ruh veriyorsunuz.



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