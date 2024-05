Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Kültür Yolu Festivali'nin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Bursa'nın soyut ve somut kültür varlıklarıyla kadim tarihi ve zengin medeniyet mirasıyla öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin kültür ve tarih varlığına dair farkındalığı ulusal ve uluslararası anlamda ne denli geniş bir kitleye kazandırabilirlerse Bursa'nın sosyal ve ekonomik hayatında o denli fark yaratabileceklerini vurgulayan Ersoy; "İlk günden başlayarak Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yapılış amacı ve nihai hedefi de tam olarak budur. Bölge bölge, il il bu farkı mümkün kılmaktır. Bu yıl festival şehirlerimiz arasına kattığımız Bursa için bunu gerçekleştirmenin çok güçlü bir adımını atıyoruz. Bu vesileyle Bursa Valisi Sayın Mahmut Demirtaş'a, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Bursa'daki çok değerli turizm ve kültür, sanat paydaşlarımıza ayrıca katılımlarıyla festivalimize değer katan bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Bursa'nın da eşsiz organizasyonun dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivalinin bir parçası olduğunu ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi: 1 - 9 Haziran'da konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, lezzet duraklarından çocuk etkinliklerine, tiyatro, opera, bale ve sinema, temsil ve gösterimlerine uzanan 9 günlük bir kültür, sanat şöleni Bursalılarla buluşacak. Yaklaşık 1000 sanatçımızın performans, eser ve gösterilerini içeren 500'e yakın etkinlikle bu festivalde eğlenmekten öğrenmeye farklı deneyimler yaşanacak. Bütün vatandaşlarımızı unutulmayacak anlara ve anılara açılan bu kapıdan içeriye davet ediyoruz. Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler için 50'ye yakın mekan belirledik. Kültür merkezleri, tiyatrolar, hem özel hem de bakanlığımıza bağlı müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ve açık alanlar etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festivalimizin ana sahnesini Yunuseli Havaalanı'na kurduk. Semicenk, Norm Ender, Madrigal, Bengü, Mert Demir, Sinan Akçıl, Simge, Can Bonomo ve Oğuzhan Koç konserleri burada gerçekleştirilecek. Özellikle 2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sınavı ile 8 - 9 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası genç kardeşlerimi bu yoğun temponun stresini atmak için konserlere bekliyorum.

Mehmet Nuri Ersoy, 2021'den bu yana 4 yıldır her yaş ve kesimden insana, her tarzda ilgi ve beğeniye hitap eden, herkesin kendisi için ve kendisinden bir şeyler bulabileceği bir festival düzenlediklerini dile getirdi.

"GERÇEKLER MUTLAKA KAZANACAK VE FİLİSTİN MUTLAKA ÖZGÜR OLACAKTIR"

Mehmet Nuri Ersoy, festivalin önceki durağı Şanlıurfa'da olduğu gibi Bursa'da da Filistin'i konu alan etkinlikler yapılacağını aktararak, şunları belirtti: Kendisi de İsrail'in bir suikastı sonucu hayatını kaybeden usta karikatür sanatçısı merhum Naci el-Ali'nin Filistin'in özgürlük mücadelesine bir simge haline gelen çocuk karakteri 'Hanzala' sergisi Türk-İslam Eserleri Müzesi'nde olacak. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Halil Necipoğlu ile insanlık sahnesi Filistin şiirleri ve konseri gerçekleştirilecek. Hüdavendigar Parkı yazlık sinema 'Büyük Gelen Palto' filminin gösterimine ev sahipliği yapacak. Ayrıca filmin yönetmeni Nawras Abu Saleh ile Rıza Oylum'un katılacağı 'bir film, bir yönetmen, Filistin sineması üzerine' söyleşisi düzenlenecek. Bu etkinliklerin her biri çok önemli, çok değerli. Yaşanan kıyıma, insanlık suçlarına, bunların süregeldiği onlarca yıllık tarihe dair lütfen hafızamızı taze ve güçlü tutalım. Bu etkinlikleri her şeyden önce bu amaca hizmet edecek bir hatırlatıcı olarak görün. İsrail, insanlık tarihinin utanç silsilesinin bir parçası olmaktan kurtulamayacak. Dünya kirli çıkarlar uğruna mazlumu zalim, zalimi mazlum gibi göstermek için elinden gelen her şeyi yapsa da biz unutmadıkça çocuklarımıza bu hafızayı, bu gerçekleri aktardıkça asla başaramayacaklar. Gerçekler mutlaka kazanacak ve Filistin mutlaka özgür olacaktır.