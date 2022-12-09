Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Hedef 60 milyon ziyaretçi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Hedef 51,5 milyon ziyaretçi
ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Hedef 60 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023´te hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir" dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Hedef 51,5 milyon ziyaretçi
"Hedef 60 milyon ziyaretçi"
0:00 / 0:00
DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2023 Yılı Bütçe sunumunu yaptı. Turizmde pek çok başarıya imza attıklarını anlatan Ersoy, "Tabi bu başarılar tesadüfen olmuyor. Doğru stratejiler ve takiben bir dizi eylemle mümkün oluyor. Bu eylemlerden ilki tanıtım. Turizmde bilinirlik başarı ile başarısızlık arasındaki farktır. 2019'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı kurarak bu fark ibresini Türkiye için kalıcı olarak başarıya çevirmiş olduk" açıklamasında bulundu.

TURİZMDE YAŞANAN KÜRESEL KRİZLER CİDDİ BİR BAŞARIYLA YÖNETİLDİ
Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yaşanan küresel krizleri ciddi bir başarıyla yönettiklerini belirterek, "Diğer taraftan da Türkiye'yi dünyanın en etkili, en yoğun tanıtım yapan ülkesi konumuna yükseltmiştir. 2022 yılında da bu konum daha da güçlendirilerek muhafaza edilmiştir. Geldiğimiz noktada hem dijital hem de konvansiyonel iletişim araçlarıyla 200 ülkeyi kapsayan özel tanıtım kampanyaları yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

'SERTİFİKA ALAN TESİS VE ARAÇ SAYISI, 12 BİNİ GEÇTİ'
'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' kapsamında, 2022 yılı haziran ayı itibarıyla sertifika alan tesis ve araç sayısının, 12 bini geçtiğini aktaran Mehmet Nuri Ersoy şöyle dedi: Şimdi bu sahada, geleceğin trendlerini bugünden ülkemize kazandıracak ve küresel sürdürülebilirlik uygulamalarına hız verecek çok ciddi ve önemli bir adım daha atıyoruz. Dünyanın önde gelen sertifikasyon kuruluşları arasında yer alan, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile 3 yıllık iş birliği anlaşmasına imza attık ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde 'Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı'nı hazırladık. Program kapsamında, konaklama tesisleri için sürdürülebilir turizm kriterlerini belirleyerek, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi´ne, uluslararası tanınırlık için başvurumuzu yaptık. Böylesine kapsamlı bir çalışmayı dünyada yapan ilk ülke olduğumuzun altını özellikle çizmek isterim. Çok yakında hayata geçireceğimiz `Sürdürülebilir Turizm Programı' ile üstlendiğimiz bu öncülük Türkiye'yi bir kez daha dünya için örnek ülke konumuna getirecek ve sürdürülebilir turizm konusunda ülkemiz adına fark yaratacaktır. Sektörümüzü uzun vadede daha da güçlü kılacak bu çalışmalar ile hem turizm pazarındaki rekabetçiliğimiz artacak hem de Türkiye olarak, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olacağız.

2023-2025-2030 yıllarını kapsayan 'Sürdürülebilir Turizm Programı' ile bütün konaklama tesislerinin aşamalı şekilde çevreye duyarlı hale geleceğini söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, "Konaklama tesislerimizin tamamını 'Bakanlık Belgeli' yaparak nitelikli turizm konusunda çok gerekli ilk süreci tamamlamış olduk. Şimdi sınıflandırma belgesi almalarını sağlayarak süreci bir basamak daha yukarı taşıyarak tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

Turizm alanında yapılan çalışmalar kapsamında, tesisleşmenin doğru ve kaliteli olması için bölgelerin güçlü bir altyapıya sahip olması şartının arandığını kaydeden Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm potansiyelimizin hakkını vermek için bu potansiyele sahip yerlerde altyapı uygulamalarını hem maddi ve teknik olarak hem de denetim noktasında destekliyoruz. 2002-2022 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesi ve altyapının geliştirilmesi ile sürdürülebilir turizm kapsamında yaklaşık 2,3 milyar TL destek sağladık. Bu desteğin 768 milyon TL´si 2018-2022 yılları arasında sağlanmıştır" dedi.

KONAKLAMA TESİSLERİNDE YATAK KAPASİTESİ
Mehmet Nuri Ersoy, konaklama tesislerinin yatak kapasitelerine ilişkin yapılan çalışmalara da değinerek, "Türkiye'nin 2002 yılına kadar ulaştığı konaklama tesisi sayısı toplam 9 bin 900, yatak sayısı ise 804 bin iken bu yıl sonu itibarıyla konaklama tesisi 21 bin 100'ü, yatak sayısı ise 1,9 milyonu aşmıştır. Son 20 yılda yüzde 186'lık bir artış sağlamakla kalmayıp konaklama tesislerimizin tamamını Bakanlık Belgeli yaparak çok önemli bir adım atmış olduk. Önümüzdeki yıllarda önceliğimiz başta Ege olmak üzere kapasitenin az olduğu diğer Anadolu bölgelerinde yatak sayısının artırılarak yaygınlaştırılması olacaktır" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE GELEN ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ
Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının son 20 yılda 3,4 katına çıktığını, 2019'da turizm rekorunu kırarak, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verileriyle en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı olduğunu söyledi.

HEDEF 51,5 MİLYON ZİYARETÇİ
Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretçi sayısına ilişkin hedeflerini açıklayarak, "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023'te hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir. Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Yeni Türkiye Yüzyılında biz, turizmde Türkiye olarak artık süper ligdeyiz. Bu işi en üst seviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ÜCRETSİZ HALK PLAJLARI
Mehmet Nuri Ersoy, '5 Yıldızlı Halk Plajları' projesine ilişkin, "2019 yılında başlattığımız bu proje kapsamında, 2022 yılına kadar 7 adet ücretsiz halk plajının yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. 2022'de ise Antalya Kemer Beldibi'nde 2 adet, Muratpaşa Lara'da 1 adet ücretsiz halk plajlarını vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Böylece 5 yıldız kalitesindeki ücretsiz halk plajı sayımızı 10'a yükseltmiş olduk" dedi. Ersoy, 2023 yılında ise plaj sayısını artırmayı planladıklarını belirterek, "Antalya Küçük Çaltıcak ve Kemer-Phaselis'de 2 adet, Muğla Bodrum Torba ve Gündoğan'da 2 adet, İstanbul Şile'de 1 adet, İzmir Seferihisar-Teos'da 1 adet olmak üzere 6 adet daha ücretsiz halk plajını hizmete açarak plaj sayımızı 16'ya çıkaracağız. Ayrıca, 8 adet plajımıza karavan park ve hizmet alanları da ekleyerek kapasitelerini büyüteceğiz" açıklamasında bulundu.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Atatürk Kültür Merkezi'nde bu hafta
KÜLTÜR-SANAT Atatürk Kültür Merkezi'nde bu hafta
'Dijital Sezgiler' sergisi Akbank Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT 'Dijital Sezgiler' Akbank Sanat'ta
'Güneş Sonrası' Pera Müzesi'nde
KÜLTÜR-SANAT 'Güneş Sonrası' Pera Müzesi'nde
‘Kar ve Ayı’ Palm Springs Film Festivali'nde
KÜLTÜR-SANAT ‘Kar ve Ayı’ Palm Springs'de
'Sesin İçinden Bakmak' konseri Arter'de
KÜLTÜR-SANAT 'Sesin İçinden Bakmak' konseri Arter'de
Türk sanatının çok yönlü ismi Abidin Dino
KÜLTÜR-SANAT Mutluluğun değil ama sevincin resmini yapan ressam
Fatih’in Edebiyat Durakları isimli kitap okurlarla buluştu
KÜLTÜR-SANAT Fatih'in edebiyat durakları
İKSV'nin 50. yaşı kutlandı
KÜLTÜR-SANAT İKSV'nin 50. yaşına görkemli kutlama
Auerbach’ın Çello Konçertosu BİFO’da
KÜLTÜR-SANAT Auerbach’ın Çello Konçertosu BİFO’da
Elif Sanchez 14 Aralık'ta Zorlu PSM'de
KÜLTÜR-SANAT Elif Sanchez 14 Aralık'ta Zorlu PSM'de

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.