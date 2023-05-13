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Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmadan 127 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte 2023 Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve branş dağılımı...

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  • Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2023 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli 127 personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro - branş dağılımı netleşti. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru ekranı...
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2023 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

    BRANŞ - KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU!

    Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 36 büro personeli, 62 koruma ve güvenlik görevlisi ile 29 temizlik personeli alınacak.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2023 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Başvurular 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2023 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, kadro dağılımı nasıl?

    BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDEN İLAN EDİLECEK

    Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

    Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabiliyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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