Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli 127 personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro - branş dağılımı netleşti. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru ekranı...