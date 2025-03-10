Kültür ve Turizm Bakanlığı, genç sanatçılar için iki yarışma düzenleyecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığınca 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla gençlerin aile bağlarına dikkat çekmesini amaçlayan Genç Sanat: 6. Afiş Tasarım Yarışması yapılacak.

Yarışmada, ödüle layık görülen yeteneklere 250 bin lira para ödülü takdim edilecek. Başarı ödülüne layık görülen 5 tasarımcı 20'şer bin lira, mansiyon ödülü kazanan 5 tasarımcı 10'ar bin lira, sergileme ödülü kazanan 20 tasarımcı ise 5'er bin lira alacak.

Yarışma başvuruları, 1 Temmuz-18 Ağustos tarihlerinde kabul edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özgün sanat eserlerini teşvik etmek için de Genç Sanat: 11. Güncel Sanat Proje Yarışması düzenleyecek.

Yarışmanın toplam ödülü 540 bin lira olacak. Başarı ödülünü kazanan 5 sanatçı 40'ar bin lira, mansiyon ödülü kazanan 5 sanatçı 20'şer bin lira, sergileme ödülü kazanan 20 sanatçı ise 12'şer bin lira alacak.

Serbest konulu, genç sanatçılara kendilerini ifade etme imkanı sunacak olan yarışmaya başvurular, 4 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Genç yetenekler, toplam 790 bin lira ödül dağıtılacak yarışmalar hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru şartlarına "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek.