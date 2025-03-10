Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kültür ve Turizm Bakanlığı, genç sanatçılar için iki yarışma düzenleyecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, genç sanatçılar için iki yarışma düzenleyecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, uygulamalı sanat alanında eğitim gören üniversite öğrencileri için "Genç Sanat: 6. Afiş Tasarım Yarışması" ve "Genç Sanat: 11. Güncel Sanat Proje Yarışması" düzenleyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:28 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, genç sanatçılar için yarışma
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığınca 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla gençlerin aile bağlarına dikkat çekmesini amaçlayan Genç Sanat: 6. Afiş Tasarım Yarışması yapılacak.

        Yarışmada, ödüle layık görülen yeteneklere 250 bin lira para ödülü takdim edilecek. Başarı ödülüne layık görülen 5 tasarımcı 20'şer bin lira, mansiyon ödülü kazanan 5 tasarımcı 10'ar bin lira, sergileme ödülü kazanan 20 tasarımcı ise 5'er bin lira alacak.

        Yarışma başvuruları, 1 Temmuz-18 Ağustos tarihlerinde kabul edilecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, özgün sanat eserlerini teşvik etmek için de Genç Sanat: 11. Güncel Sanat Proje Yarışması düzenleyecek.

        Yarışmanın toplam ödülü 540 bin lira olacak. Başarı ödülünü kazanan 5 sanatçı 40'ar bin lira, mansiyon ödülü kazanan 5 sanatçı 20'şer bin lira, sergileme ödülü kazanan 20 sanatçı ise 12'şer bin lira alacak.

        Serbest konulu, genç sanatçılara kendilerini ifade etme imkanı sunacak olan yarışmaya başvurular, 4 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacak.

        Genç yetenekler, toplam 790 bin lira ödül dağıtılacak yarışmalar hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru şartlarına "https://gorselsanat.ktb.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #genç sanatçılar
        #yarışma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Kanada'da Trudeau yerine geçecek isim belli oldu
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        Güneydoğuda yağmur var! Sıcaklıklar artıyor
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"
        "Galatasaray'da sinerji üretimi düşük"