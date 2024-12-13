Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin yeni sahipleri belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne lâyık görülenler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklandı.

Kapadokya Bölgesi’nin binlerce yıllık geleneksel el sanatı mirasını tanıtması, mimarî yapısı ve içeriğiyle “gelenekselle moderni birleştiren” yaklaşımı, ayrıca dünyanın ilk ve tek yer altı seramik müzesi olması sebebiyle ödüle lâyık görüldü.

TÜRK DÜNYASI VAKFI

Türk kültürü, edebiyatı ve sanatını projeler, etkinlikler ve eğitim faaliyetleriyle toplumla buluşturarak kent yaşamına katkı sağlaması; Türk Dünyası için önem arz eden Eskişehir’in kültür ve turizm potansiyelini artırarak benzer girişimlere ilham vermesi dolayısıyla ödül kazandı.

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YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK

Galerisi, müzesi ve yayıncılık faaliyetleri ile Türk kültür ve sanatına geniş bir yelpazede büyük hizmetler sunması; sanat merkezinde her yıl 250’ye yakın kültür ve sanat etkinliği düzenleyerek sanatseverlere yaşayan bir sanatsal mekân sunuyor olması nedeniyle ödüle layık görüldü.