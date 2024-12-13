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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin yeni sahipleri belli oldu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin yeni sahipleri belli oldu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne lâyık görülenler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:21
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        Özel Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne lâyık görülenler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklandı.

        GÜRAY MÜZE

        Kapadokya Bölgesi’nin binlerce yıllık geleneksel el sanatı mirasını tanıtması, mimarî yapısı ve içeriğiyle “gelenekselle moderni birleştiren” yaklaşımı, ayrıca dünyanın ilk ve tek yer altı seramik müzesi olması sebebiyle ödüle lâyık görüldü.

        TÜRK DÜNYASI VAKFI

        Türk kültürü, edebiyatı ve sanatını projeler, etkinlikler ve eğitim faaliyetleriyle toplumla buluşturarak kent yaşamına katkı sağlaması; Türk Dünyası için önem arz eden Eskişehir’in kültür ve turizm potansiyelini artırarak benzer girişimlere ilham vermesi dolayısıyla ödül kazandı.

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        YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK

        Galerisi, müzesi ve yayıncılık faaliyetleri ile Türk kültür ve sanatına geniş bir yelpazede büyük hizmetler sunması; sanat merkezinde her yıl 250’ye yakın kültür ve sanat etkinliği düzenleyerek sanatseverlere yaşayan bir sanatsal mekân sunuyor olması nedeniyle ödüle layık görüldü.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada; "Ülkemizin kültür ve sanatını hem ulusal hem uluslararası alanda başarıyla temsil eden bu değerli kurumlarımıza, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma yolunda gösterdikleri çabalar ve sundukları eşsiz katkılar için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

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        #Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri
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