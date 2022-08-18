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Kulüp dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Kulüp yeni sezon tarihi...

Hikayesi 1955 yılının İstanbul'ında geçen Kulüp dizisi'nden müjdeli haber geldi. Netflix'in sevilen dizilerinden kulüp dizisinin ne zaman başlayacağı sevenleri tarafından merak konusu oldu. Peki Kulüp dizisi ne zaman başlıyor? İşte haberimizin detayları...

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  • Kulüp dizisi 2.sezon ne zaman başlıyor? Kulüp dizisinin konusu nedir ve oyuncuları kimdir?

    2021 Kasım ayında 1.sezonuyla izlecisiyle buluşan Kulüp dizisi 2.sezonuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Netflix'in beğenilen dizilerinden Kulüp'den müjdeli haber geldi! Son günlerde Kulüp dizisinin ne zaman başlayacağı hayranları tarafından en çok araştırılan konu oldu. Peki Kulüp dizisi ne zaman başlıyor? İşte haberimizin ayrıntıları...
  • Kulüp dizisi 2.sezon ne zaman başlıyor? Kulüp dizisinin konusu nedir ve oyuncuları kimdir?

    KULÜP DİZİSİNİN KONUSU NE?

    Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.
  • Kulüp dizisi 2.sezon ne zaman başlıyor? Kulüp dizisinin konusu nedir ve oyuncuları kimdir?

    KULÜP DİZİSİNİN OYUNCUSU KİMLER?

    Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda Evlilik Hakkında Her Şey ile son olarak karşımıza çıkan Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Masum'da imzası bulunan Seren Yüce ile İstanbullu Gelin gibi tv dünyasında ses getiren yapımlarda imzası bulunan Zeynep Günay Tan üstleniyor.
  • Kulüp dizisi 2.sezon ne zaman başlıyor? Kulüp dizisinin konusu nedir ve oyuncuları kimdir?

    KULÜP DİZİSİ 2.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci ve Asude Kalebek'in paylaştığı, kadrosuna Halil Babür ve Serra Arıtürk'ün de dahil olduğu yapımın 2. sezonu 8 bölümden oluşacak.

    Dizinin yeni sezon ilk 4 bölümü Zeynep Günay Tan, son 4 bölümü Seren Yüce çekecek ancak dizinin yeni sezon tarihi henüz belli değil.

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