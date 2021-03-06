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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye mektup

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir mektup göndererek federasyonun yönetim kurulunun ve spor yargısının işleyişini eleştirdi. Çebi, Trabzonspor'un FIFA'da yürüttüğü mücadeleyi desteklediklerini de belirtti

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye mektup

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığını yürüten ve aynı zamanda Beşiktaş'ın da başkanı olan Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir mektup gönderdi. Çebi son dönemlerde yaşanan olaylar sonrasında yönetim kurulu ve bağlı kuruluşlarındaki işleyişi eleştirdi.

Süper Lig'deki kulüp delegelerinin çoğunluğunun oluşturduğu hazirun tarafından seçilen Türkiye Futbol Federasyonu ve bağlı kurullarına güvenin sarsıldığını belirten Çebi, bunun da kulüplerin haklarını arama ve mağduriyetlerini giderme çabasına yol açtığına vurgu yaptı. Çebi'nin mektubu şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na

Futbol Kamuoyunu son günlerde meşgul eden gelişmeler ve tartışmalar göstermektedir ki maalesef tüm liglerde mücadele eden kulüplerimiz için, Türk Futbolu`nun ana erki olan ve Süper Lig Kulüpleri delegelerinin çoğunluğunu oluşturduğu hazirun tarafından seçilen Türkiye Futbol Federasyonu’na ve bağlı kurullarına olan güven ciddi şekilde sarsılmıştır. Bu durum maalesef kulüplerimizin kendi haklarını arama ve mağduriyetlerini dile getirme çabasına girmelerine sebep olmakta, sağlıklı ve sportmence rekabetin olması gereken bir ortamda hiç istenmeyen şekilde gerilimi arttırmaktadır. Yaşanan bu gelişmelerin Türk Futbolunun genetiğini bozduğunu, marka değerine zarar verdiğini ve sosyal açıdan onarılmayacak yaralar açtığını düşünmekteyiz.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Spor Yargısı ile alakalı kurulları uluslararası normlara ve özellikle FIFA etik koda aykırı olarak çalışma hayatlarında ast üst ilişkisi içinde olan kişilerin federasyonda da farklı görevlerle yer aldığı bilinmektedir. Ayrıca Kurullarınızın aldığı kararların gerekçesiz olması, talimatlarda Sportmenliğe aykırılık gibi cezaya esas teşkil eden kavramların çerçevesi belli olmaması ,Federasyona bağlı yargı kurumlarının genel kurul tarafından seçilmesi yerine yönetim kurulu tarafından atanması hukukun bağımsızlık ilkesi ile çelişen örneklerden sadece birkaçıdır.

Yukarıda belirttiğimiz hususlar göz önüne alındığında Spor yargı sistemimiz başta olmak üzere TFF ve bağlı kurullarının FİFA tarafından belirlenen ilkeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 28/01/2020 tarihli 30226/10 VD sayılı kararı ve yine Kamu Denetçileri Kurumu (KDK)’nın 05/01/2021 tarihli ve 2021/232-s.21.348 sayılı tavsiye kararlarında önerilen sistemsel ve ilkesel değişikliklerin yapılması için gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır. Bu hususta Trabzonspor kulübümüzün de FIFA nezdinde yürüttüğü haklı mücadeleyi desteklediğimizi bilginize arz ediyoruz.

Saygılarımızla.

Ahmet Nur ÇEBİ

Kulüpler Birliği Vakfı"

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