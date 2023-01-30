Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleşti

İHA

Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurulu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Saat 12.00’de başlayan toplantıya Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı.

Bu toplantının ardından ise 14.00’te TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de katılımıyla ikinci toplantı yapıldı.

Toplantıların gündeminde Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Lale Orta’nın getirilmesinin yanı sıra hakem kararları ve PFDK cezaları da vardı.