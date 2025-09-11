Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kulüpler Birliği’nden ‘Nefret Yok, Futbol Var!’ kampanyası - Futbol Haberleri

        Kulüpler Birliği’nden ‘Nefret Yok, Futbol Var!’ kampanyası

        Kulüpler Birliği, 'Nefret Yok, Futbol Var!' kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 15:27 Güncelleme: 11.09.2025 - 15:27
        KB'den 'Nefret Yok, Futbol Var!' kampanyası
        Kulüpler Birliği sporda dijital zorbalık ve şiddete karşı, ‘Nefret Yok, Futbol Var!’ adıyla bir kampanya başlattı.

        Kulüpler Birliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulüpler Birliği olarak, son yıllarda giderek artan dijital zorbalık ve şiddete karşı tüm kulüplerimiz nezdinde ortak bir duruş sergilemekteyiz. Futbol; asırlardır sahada rekabetin ve mücadelenin, saha dışında ise yarattığı güzel ve samimi duyguların zenginliğiyle kabul görülen bir spor dalıdır. Bizler futbolun birleştirici gücüne inanıyoruz. Ancak son yıllarda özellikle dijital dünyada artarak devam eden nefret söylemleri, hakaretler, tehditler ve siber zorbalık sporun bu birleştirici yönüne zarar vermektedir. Bu tür eylemlerin, sporun evrensel değerlerine ve insan onuruna yönelik tehlikeli eylemler olduğu görüşündeyiz.

        Tüm kulüplerimizle beraber; sporun tüm paydaşlarını bu konuda daha dikkatli ve hassas davranmaya davet ediyoruz. Tüm taraftarlarımızdan, sporseverlerden ve toplumumuzdan beklentimiz; her platformda saygı, hoşgörü ve sorumluluk bilinciyle davranmalarıdır. Futbol sahalarında görmek istediğimiz centilmenlik, dayanışma ve dürüst oyun ruhunun benzerinin saha dışında ve dijital mecralarda da yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. İşte bu sebeple; futbolun tüm paydaşlarına, her türlü mecrada yapılan zorbalığa karşı sesimizi yükseltiyor; sporun ruhuna yakışır şekilde saygılı ve hoşgörülü bir futbol ekosistemi için herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz"

