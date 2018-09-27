Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medya üzerinden Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına yönelik destek mesajı yayımladı.

Galatasaray, "Hazırız":

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 26, 2018

Fenerbahçe, "Türkiye hazır, Sonsuz destekle":

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 26, 2018

Beşiktaş, "We are ready! Come to Turkey" (Hazırız, Türkiye'ye bekleriz):

— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2018

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ise yayınlandığı mesajında, "2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapabilmek için Türkiye'nin tüm özelliklere sahip olduğunu, gerekli tüm koşuları yerine getirdiğini biliyor ve gönül rahatlığı ile iddia ediyorum ki, adil bir değerlendirme olduğu takdirde yarın Türkiye için çok mutlu ve gururlu bir gün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, şu görüşlerini paylaştı:

"Avrupa'daki statların, tesislerin çoğuna ya bizzat gittim ya da yakından biliyorum. Futbola ilgi duyan herkesin teyit edeceği üzere, tüm büyük şehirlerimizde Avrupa ülkelerinin çoğunda bulunmayan modern ve büyük kapasiteli spor kompleksleri, stadyumlar, spor salonları var. Ayrıca Türk halkının futbola ve bu tarz büyük organizasyonlara yoğun ilgisi var. Değerlendirme kriterleri profesyonelce olduğu takdirde, kazanmamız işten bile değil. Türkiye’nin spor organizasyonları konusundaki vizyonunu yansıtması ve yurt dışındaki itibarı için büyük önem arz eden bu kararın lehimize olacağına olan inancım tam."

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