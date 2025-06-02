'Kum şeytanı' okulun demir kapısını söktü!
Şanlıurfa'da 'kum şeytanı' olarak bilinen ve 5 saniye süren hortum, bir okulun demir kapısını yerinden söktü. Bu sırada bahçede öğrencilerin olmaması da olası bir facianın önüne geçti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'kum şeytanı' olarak bilinen ve 5 saniye süren hortum, okulun kilolarca ağırlığındaki demir kapısını yerinden söktü. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre olay, dün Siverek’e yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü İlkokulu ve Ortaokulu’nda meydana geldi.
5 SANİYE SÜRDÜ, FACİADAN DÖNÜLDÜ
Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu ilçede aniden oluşan kum şeytanı hortumu, toz bulutuyla birlikte okulun bahçesinin demir kapısını yerinden söküp savurdu.
Yaklaşık 5 saniye süren doğa olayı sonrasında kapının yerinde olmadığını fark eden okul yetkilileri, güvenlik kameralarını inceledi.
Görüntülerde kapının hortum nedeniyle yerinden söktüğü tespit edildi.