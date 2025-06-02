'Kum şeytanı' okulun demir kapısını söktü! Şanlıurfa'da 'kum şeytanı' olarak bilinen ve 5 saniye süren hortum, bir okulun demir kapısını yerinden söktü. Bu sırada bahçede öğrencilerin olmaması da olası bir facianın önüne geçti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.06.2025 - 11:38 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:38 facebook

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