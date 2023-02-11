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Örneğin, kasaların tasarımında kullanılır. Kasa parçaları, çok hassas kalıplarda birbirine geçmesini gerektirir ve bu parçaların çok hassas ölçülerde ölçülmesi gerekir. Bu nedenle çilingirler ve kasa yapımcıları kumpas kullanır. Kilit ve kasa açmak için kullanılan anahtarların imalatında gerekli standartlara uygunluğu sağlamak için bu aletten yararlanılır.

Kumpas Nasıl Okunur?

Kumpas genellikle metalden yapılır ve ölçümleri belirlemek için cetvel şeklindedir. Bu cihaz, sürmeli veya manuel, dijital ve ölçülü veya el tiplerinde mevcuttur. Sürmeli Kaliper, yüksek doğruluğu ve farklı malzemesi nedeniyle normal cetvelden çok daha hassastır, bu nedenle bir milimetrenin yüzde biri kadar ölçüm yapabilmesi tercih sebeplerindendir.

Dairenin yarıçapı, kumpasın üst mafsalı kullanılarak iki parça arasındaki deliğin boyutu ayarlanarak kontrol edilebilir. Kumpasların çoğu, kısa dereceli bir ölçekten veya daha uzun dereceli bir ölçekte kayan bir cetvelden oluşur.

Kısa ölçekteki belirli bölümler, uzun ölçekteki bölümlerin onda dokuzudur. Büyük ölçeğin dokuz bölümü, küçük ölçeğin 10 bölümüne eşittir. Peki, Kumpas Nasıl Okunur? Sürmeli kumpas, bir cismin iç ve dış boyutlarını ve derinliğini ölçebilen, milimetrenin yüzde birine kadar hassas ölçüm yapabilen sabit ve hareketli çene olmak üzere ikiye ayrılan bir ölçü aletidir.

Cismin derinliğini ölçmek için yine kumpasın ucunda bulunan derinlik çubuğu kullanılarak hesap yapılır.

Örneğin, bir borunun boyutlarını bir kumpasla ölçmek için, enine kesiti iki alt çene arasına yerleştirin. Ardından cetvel üzerindeki numarayı okuyun. Üst ve alt cetvelin tam olarak üst üste geldiği sayı okunur.

Sürmeli kumpaslarda “0” çizgisi merkezi noktadır. Referans çizgisidir. Sıfır çizgisi, ana cetvel üzerinde nerede duruyorsa ve nerenin tam olarak önünde duruyorsa, okunması gereken bölüm orasıdır. Örneğin (4mm).

Kumpas Değerleri Okuma

Kumpasları okumak, mühendislik öğrencileri için ya da bu işin içindeki kişilerin en temel görevlerden biridir. Genel olarak ölçü, teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesi ile birlikte gelişmiş ve bu standartlarla birlikte şekillenmiştir. İlk standartlardan olan uzunluk standartları da değişerek gelişmiştir.

Kumpasların en yaygın kullanım alanlarından biri otomotiv sanayi ve oto yedek parça üretimidir. Genel olarak otomobil sanayi ve uçak sanayi gibi hassas komponentler üreten çoğu sanayinin sürmeli kumpas kullandığı söylenebilir. Otomobil endüstrisinde kumpas kullanımı için örnek olarak otomobil montaj fabrikasında üretilen yayların imalatına örnek gösterilebilir.

Bu parçanın yapımında azami özen gösterilmelidir çünkü aksi takdirde üretilen araba veya aksanları dengesiz olacaktır. Kumpas ya da (sürmeli kaliperler), bu tür endüstrilerde parçaların tutarlılığını sağlamaya yardımcı olur. Peki, kumpas değerleri okuma nasıl yapılır? Sürmeli kumpasın yani bu tür cihazların yapısı parçaların boyutlarını 0,02 mm ve 0,001 inç hassasiyete kadar ölçmek mümkün olmuştur. Sürgülü kumpaslar ile çeşitli ölçümler yapılabilir. İç ve dış boyutlar, çap, oluk, derinlik, uzunluk, boşluk, yükseklik, kalınlık vb. ölçümlerini içerir. Okuma esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar.

Nesnelerin iç çaplarını ölçmek için küçük iç kıskaçlar da kullanılır.

Cismin derinliğini ölçmek için yine kumpasın ucunda bulunan derinlik çubuğu kullanılır ve hesaplamalar bir kağıda yazılır.

Okuma yaparken kumpasa dik olarak bakılmalı ki sonuçlar doğru yazılsın.

Ölçümü yapılacak olan nesneye çok fazla bastırılmamalı.

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