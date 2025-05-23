Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldız gururunu unutulmaz bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Yenikapı'da gerçekleştirilecek bu görkemli etkinlikte, yaklaşık 1 milyon taraftarın coşkulu katılımı bekleniyor. Kutlama programında müzik şölenleri, etkileyici sahne şovları ve sürpriz ünlü isimlerin performansları yer alacak. Sarı-kırmızılı camianın heyecanla beklediği bu özel gecenin tarihi, saati ve tüm detayları sonunda netlik kazandı. Peki Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2025 Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 25. zaferini yalnızca RAMS Park'ta değil, milyonları buluşturacak dev bir organizasyonla Yenikapı’da kutlamaya hazırlanıyor. Şampiyonluk kupasının coşkuyla kaldırılacağı bu büyük etkinlikte konserler, görsel şovlar ve etkileyici sahne gösterileri yer alacak. İşte taraftarın heyecanla beklediği kutlama programının detayları...
GALATASARAY YENİKAPI KUTLAMASI NE ZAMAN?
25 Mayıs Pazar günü 16.00 itibarı ile Yenikapı alanı taraftarlara açılacak.
GALATASARAY KULÜBÜNDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
Yapılan açıklamaya göre;
Takımımız, 17.00- 18.00 arasında Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle yola çıkacak, Sarayburnu'ndan tekneye binecek, boğaz turu atılıp Yenikapı'ya geçecek.
SAHNEYE ÇIKACAK SANATÇILAR BELLİ OLDU!
19.05 itibariyla sanatçılar sahne alacak. Sanatçı listesi ise şöyle;
Kenan Doğulu
Block3
Gökhan Kırdar
Aydilge
Emircan İğrek
Güliz Ayla
Enbe Orkestrası
Ebru Yaşar
Gripin
Atiye
Betül Demir
Coşkun Sabah
Altay
Öte yandan DJ kabininde ise Suat Ateşdağlı ve Avantgard Tabldot sahnede olacak.
YENİKAPI ALANINA GELEN TARAFTARLARIN DİKKATİNE!
Önemli Not:
GS Plus kullanıcıları Yenikapı’da düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarına bu uygulama aracılığıyla katılabilecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına verdiği demeçte GS Plus indiren taraftarların ücretsiz olarak giriş yapabileceğini açıkladı.
GS Plus Premium üyesi olanlar için ayı özel bir alan kurulacağını da sözlerine ekledi. Ancak premium için ücret ödemek gerekiyor.
Sahne önü, GS Plus Premium aboneleri için ayrılacak. (30 bin kişi)
Şampiyonluk kupası Yenikapı'da alınacak.