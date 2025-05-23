YENİKAPI ALANINA GELEN TARAFTARLARIN DİKKATİNE!

Önemli Not:

GS Plus kullanıcıları Yenikapı’da düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarına bu uygulama aracılığıyla katılabilecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına verdiği demeçte GS Plus indiren taraftarların ücretsiz olarak giriş yapabileceğini açıkladı.

GS Plus Premium üyesi olanlar için ayı özel bir alan kurulacağını da sözlerine ekledi. Ancak premium için ücret ödemek gerekiyor.

Sahne önü, GS Plus Premium aboneleri için ayrılacak. (30 bin kişi)

Şampiyonluk kupası Yenikapı'da alınacak.