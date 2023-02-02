Kupada Bayern Münih ve Leipzig çeyrek finalde!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) liderliğini sürdüren Bayern Münih, Mewa Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.

Bavyera ekibi, 17. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting, 30. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Leroy Sane'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

83. dakikada Alphonso Davies ile bir gol daha bulan Bayern Münih, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Günün diğer karşılaşmasında Leipzig, sahasında Hoffenheim'ı 8. dakikada Emil Forsberg, 41. dakikada Konrad Laimer ve 83. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü 76. dakikada Kasper Dolberg kaydetti. Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika forma giydi.