Kupada, Bursaspor, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gölcükspor'a elendi
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi yapılan 4 maçla başladı. Bursaspor, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gölcükspor'a elendi
Bursaspor, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gölcükspor ile Yüzüncü Yıl Sütaş Atatürk Stadyumu'nda karşılaşırken sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak kupaya veda etti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda Tuna Tarım Kırklarelispor, Kırşehir FK, Isparta 32 ve Gölcükspor rakiplerine üstünlük kurarak 3. tura yükseldi.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Tuna Tarım Kırklarelispor-Çorluspor 1947: 1-0
Kırşehir FK-Şırnak Petrolspor: 2-0
Isparta 32-Sincan Belediyespor: 1-0
Bursaspor-Gölcükspor: 1-2