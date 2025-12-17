"Kupyansk'ın yüzde 90'ını geri aldık"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrinin yaklaşık yüzde 90'ında yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun cephe hattında saldırılarını sürdürdüğünü aktaran Sırskiy, bazı noktalarda Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüklerini belirtti.

Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrinde süren çatışmalara ilişkin bilgi paylaşan Sırskiy, şunları kaydetti:

"Aktif arama ve saldırı operasyonları sayesinde işgalcileri Kupyansk'tan uzaklaştırmayı ve şehrin topraklarının yaklaşık yüzde 90'ını kontrol altına almayı başardık."

Rusya'nın, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrini ele geçirmeye çalıştığına işaret eden Sırskiy, Ukrayna birliklerinin savunmayı sürdürdüğünü ve inisiyatifi ele geçirdiğini aktardı.

Sırskiy, Ukrayna birliklerinin son dönemlerde Pokrovsk şehrinin kuzey kesiminde yaklaşık 16 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrolü sağladıklarını anımsatarak, "Ayrıca Pokrovsk'un batısındaki Hrishine, Kotline ve Udaçne yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgelerde 56 kilometrekarelik bir alanı da geri aldık." ifadelerini kullandı.