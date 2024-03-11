Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jüri ve sunucusu kim? Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması saat kaçta?
TRT1 ekranlarında yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda en güzel Kur'an-ı Kerim' okuyan seçiliyor. Ramazan ayı boyunca TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jüri ve sunucusu kim, saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Her biri alanında derin bilgi ve tecrübeye sahip olan jüri üyeleri belli oldu. İşte Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması hakkında detaylar…
Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması jüri ve sunucuları merak ediliyor. TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl sekizincisi düzenlenen "Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda Ramazan ayı atmosferiyle unutulmaz anlara şahitlik edilecek. Peki Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması jüri ve sunucusu kim, saat kaçta?
KURANI KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI 2024 SAAT KAÇTA, JÜRİLERİ KİMLER?
Ramazan ayı içerisinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kuranı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 2024 yılında TRT 1 yayın akışında yer alan bilgiye göre saat 16.40'ta ekranlara geliyor. Yarışmanın jüri koltuğunda Osman Egin, Mehmet Ali Sarı ve Halil Necipoğlu oturacak. Sunucu hakkında bir bilgi henüz yok.
TRT1 YAYIN AKIŞI
16.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
18.15 Ramazan Sevinci
19.20 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00.15 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
03.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon