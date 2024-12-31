Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.906,99 %0,17
        DOLAR 35,3659 %0,15
        EURO 36,8182 %0,07
        GRAM ALTIN 2.968,90 %0,24
        FAİZ 40,64 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 32,88 %-0,23
        BITCOIN 94.561,00 %2,87
        GBP/TRY 44,3742 %0,02
        EUR/USD 1,0403 %-0,04
        BRENT 74,28 %0,38
        ÇEYREK ALTIN 4.854,15 %0,24
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 36 milyar 111,3 milyon dolar seviyesine geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:39 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin kasım ayı sonuçlarını yayımladı.

        Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi kasımda 6,3 milyar dolar azalarak 42,4 milyar dolardan 36,1 milyar dolara geriledi.

        Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,5 milyar dolar düşüşle 32,3 milyar dolardan 28,8 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,8 milyar dolar azalarak 10,1 milyar dolardan 7,3 milyar dolara indi.

        Türk lirası KKM stok bakiyesi de kasımda 900 milyon lira azalışla 1,3 milyar liradan 400 milyon liraya düştü.

        Açıklanan veriler, toplam KKM bakiyesinin 36 milyar 111,3 milyon dolar olduğuna işaret etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda, 2025'e "merhaba" dedi
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        Bahçeli: Türkiye için karar anı geldi
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        104 yıl hapisle 81 ilde aranıyordu!
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        ABD İsrail için 22 milyar doları aşkın para harcadı
        Melis'in ateşli dansı
        Melis'in ateşli dansı
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Anadolu'nun kayıp tapınağı bulundu
        Anadolu'nun kayıp tapınağı bulundu
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Orhan Kemal'in oturduğu ev satışta
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!