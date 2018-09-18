Markalı konut projelerinde yabancı alıcıların oranı yeni bir rekor kırdı. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre ağustos ayında, markalı konut projelerinin yüzde 11'i yabancı yatırımcılara satıldı. Yabancıya satışlarda son altı ayın ortalaması yüzde 9. Yabancı yatırımcılara satışlar nisan ayında yüzde 8, mayıs ayında yüzde 7, haziran ayında yüzde 10, temmuz ayında ise yüzde 9 oldu.

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, yabancı yatırımcılara satışların artmasında, kurdaki dalgalanmanın etkili olduğunu söyledi. Yetgin "Kur artışı, yabancılar ve yurtdışındaki gurbetçiler için Türkiye'yi cazip hale getirdi. Geliri döviz olanlar için avantaj ortaya çıktı "dedi. Yetgin, yabancılara yapılan konut satışlarının 2018 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,15'lik büyüme ile 11 bin 816 adet seviyesine yükseldiğini belirtti.



SENET KULLANIM ORANI YÜZDE 49



Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin Ağustos ayında peşinat kullanım oranının yüzde 34 olduğuna dikkat çeken Yetgin "Banka kredisi kullanım oranı yüzde 17 ve senet kullanım oranı yüzde 49 oranında gerçekleşti. Bu veriler, konut alıcısının, kredi faizinin yükselmesiyle, firmaların sunduğu kampanya ve ödeme seçeneklerini değerlendirdiğini gösteriyor." diye konuştu.



FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 0.17 ARTTI



Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,17 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9 artış yaşandı.



FİYATLAR EN ÇOK HAKKARİ'DE YÜKSELDİ



Ağustos ayında Hakkari'de metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 1,85 oranında arttı ve Hakkari, satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Yalova'da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,04 oranında arttı ve Yalova kiraların en çok yükseldiği şehir oldu.

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