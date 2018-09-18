konut
Emlak
Haberler > Ekonomi > Emlak

Kur, yabancıyı rekora taşıdı

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre ağustos ayında, markalı konut projelerinin yüzde 11'i yabancı yatırımcılara satıldı. Son altı aylık ortalamanın yüzde 9 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar nisan ayında yüzde 8, mayıs ayında yüzde 7, haziran ayında yüzde 10, temmuz ayında ise yüzde 9 oranında gerçekleşmişti

18.09.2018 - 07:52 | Güncelleme:

Markalı konut projelerinde yabancı alıcıların oranı yeni bir rekor kırdı. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre ağustos ayında, markalı konut projelerinin yüzde 11'i yabancı yatırımcılara satıldı. Yabancıya satışlarda son altı ayın ortalaması yüzde 9. Yabancı yatırımcılara satışlar nisan ayında yüzde 8, mayıs ayında yüzde 7, haziran ayında yüzde 10, temmuz ayında ise yüzde 9 oldu.
GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, yabancı yatırımcılara satışların artmasında, kurdaki dalgalanmanın etkili olduğunu söyledi. Yetgin "Kur artışı, yabancılar ve yurtdışındaki gurbetçiler için Türkiye'yi cazip hale getirdi. Geliri döviz olanlar için avantaj ortaya çıktı "dedi. Yetgin, yabancılara yapılan konut satışlarının 2018 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,15'lik büyüme ile 11 bin 816 adet seviyesine yükseldiğini belirtti.

SENET KULLANIM ORANI YÜZDE 49

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin Ağustos ayında peşinat kullanım oranının yüzde 34 olduğuna dikkat çeken Yetgin "Banka kredisi kullanım oranı yüzde 17 ve senet kullanım oranı yüzde 49 oranında gerçekleşti. Bu veriler, konut alıcısının, kredi faizinin yükselmesiyle, firmaların sunduğu kampanya ve ödeme seçeneklerini değerlendirdiğini gösteriyor." diye konuştu.

FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 0.17 ARTTI

Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,17 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9 artış yaşandı.

FİYATLAR EN ÇOK HAKKARİ'DE YÜKSELDİ

Ağustos ayında Hakkari'de metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 1,85 oranında arttı ve Hakkari, satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Yalova'da metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2,04 oranında arttı ve Yalova kiraların en çok yükseldiği şehir oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 1
  • Misafir 5 dakika önce
    Çoğu arap, her yer arap, ülke artık arap...
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.